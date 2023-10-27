台灣悠遊卡購買實用教學！指定商戶有折　設套票包交通+景點門票

台灣悠遊卡購買實用教學！台灣因著與香港距離較近且風光優美，被部份人視為香港的後花園，不少人已經準備到台灣觀光。不時會趁假期到台灣「快閃」的朋友，不妨於旅程中使用當地儲值卡——悠遊卡，悠遊卡不但減省大家找零錢時間，更讓大家光顧指定商戶時得到優惠，減少旅費上的開支！



另外，《香港01》「好食玩飛」為大家搜羅抵住靚酒店推介，有台北酒店推介、台北親子酒店推介、烏來酒店推介，以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，供你計劃旅程時慳得更多。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

悠遊卡購買實用教學 有套票包交通及景點門票

相信在香港生活已多年的朋友對八達通並不會陌生，而悠遊卡則猶如台灣版的八達通，乃當地最常見的儲值卡。悠遊卡一經啟用後，可無限期使用，大家只要將悠遊卡保存好，下次再到訪台灣時仍然可利用卡內的餘額付款，不限縣市，相當方便。

悠遊卡能夠於台灣各個縣市使用，主要鐵路、公車（巴士）路綫、渡輪路綫及計程車車隊皆接受以悠遊卡繳付車資。大家以悠遊卡繳付車資、可以省卻找零錢、購買車票的過程與時間，讓大家前往各大景點的旅程更便捷。

此外，部份商戶包括Pizza Hut、KFC、屈臣氏、品川蘭、鮮五丼等會不定期為以悠遊卡付款的客人提供優惠或贈品，提供優惠的商戶名稱及時間，可以瀏覽悠遊卡官方網站，優惠資訊不定期更新。

悠遊卡官方網站載有優惠資訊（圖片來源：悠遊卡）

除了一般的悠遊卡，前往北台灣觀光的朋友，可以考慮購買悠遊卡「悠遊套票」，包括「Taipei Pass台北觀光護照」、「北北基好玩卡」，以節省車費上的開支。

Taipei Pass台北觀光護照 無限次乘台北市與新北市捷運與公車

購買了悠遊卡「Taipei Pass台北觀光護照」的朋友，可以於指定日期內，無限次乘搭台北市與新北市捷運與公車，以及「台灣好行」5條路線——北投竹子湖線、木柵平溪線、皇冠北海岸線、黃金福隆線及濱海奇基線。選購悠遊卡「貓纜版觀光護照」的朋友，更可以乘坐貓空纜車到山上觀光。

貓空纜車（圖片來源：臺北市政府觀光傳播局）

悠遊卡「北北基好玩卡」分為4種版本，持有「交通暢遊版」的朋友，除了能夠無限次乘搭台北市與新北市捷運與公車、「台灣好行」5條路線，亦可以無限次乘搭基隆的公車。其他版本的「北北基好玩卡」，更包含了台北101觀景台、國立故宮博物院等景點的門票，大家可根據需要選購。

新北捷運（圖片來源：新北捷運）

悠遊卡「悠遊套票」各種類、版本、價錢與售賣地點可參閱悠遊卡官方網站：https://www.easycard.com.tw/easycards

大家在台灣各大機場皆能夠購買悠遊卡或為卡增值（圖片來源：桃園國際機場）

未擁有的悠遊卡朋友，可於7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK超商、悠遊卡客服中心以及臺北捷運、桃園捷運或高雄捷運各車站的旅客詢問處購買悠遊卡。悠遊卡售價為新台幣100元（約港幣26元），與八達通不一樣，卡並不具押金，即使退卡亦不會得到退款。而悠遊卡上餘額快將要不足時，大家可以到以下地點為悠遊卡增值：