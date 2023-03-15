東京哈利波特影城正式宣布於2023年6月開幕，同時公布東京哈利波特影城票價及開賣日期，以後不用飛到英國，都可以遊走在哈利波特電影世界內，包括九又四分之三月台、霍格華茲快車、古靈閣、斜角巷等，感受哈利波特魔法世界的魔力！

（2023年3月15日更新）

東京哈利波特影城6月開幕！公開票價+訂票方式 設全球最大專門店

東京哈利波特影城最新公布開幕日期及成人票價！東京哈利波特影城今日於官方發布會宣布，將於6月16日正式開幕。同時公布成人一日入場券票價，收費為6,300日圓（約港幣$368），東京哈利波特影城門票將於3月22日下午2時官方網站發售。

東京哈利波特影城門票詳情：

18歲以上成人：6,300日圓（約港幣$368）

中學生及高中生：5,200日圓（約港幣$303.5）

4歲小童及小學生：3,800日圓（約港幣$222）



東京哈利波特影城將會分為14個主題區域，設有全球最大的哈利波特室內主題設施，亦有全球最具規模的哈利波特主題店，預計遊覽整個園區需要約4小時！在記者會上，更初次公開東京哈利波特影城內的「九又四分之三月台」及「霍格華茲特快列車」，各位哈利波特迷必去朝聖！

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位於英國、全球第一座哈利波特主題影城「Harry Potter Studio London」，自開幕以來一直極受哈迷歡迎。華納兄弟於2020年宣佈，將在日本東京設立全球第二座哈利波特主題影城，令一眾哈利波特粉絲相當期待。

官方宣布東京哈利波特影城「スタジオツアー東京 メイキングオブハリー・ポッター」，將於2023年開幕，並放出一系列東京哈利波特影城設計圖讓大家望梅止渴！整個東京哈利波特影城佔地30,000呎，分為室內及室外區域，有齊多個《哈利波特》電影場景及《怪獸與牠們的產地》電影場景，哈迷們怎可錯過！

東京哈利波特影城同樣以重現魔法世界的魅力，以及展示電影製作的細節為主，與一般主題樂園不同，東京哈利波特影城雖沒有大型刺激的機動遊戲，但可以如同進入哈利波特世界的電影一樣，化身成為當中一份子，近距離欣賞小說及電影出現過的道具及服飾等。

參考官方最近消息及英國「Harry Potter Studio London」的設施，相信東京哈利波特影城亦會帶來斜角巷、古靈閣、霍格華茲快車、霍格華茲城堡等多個極具標誌性的場景；同時，東京哈利波特影城周邊的「池袋站」及「豐島園站」，亦會分別以倫敦國王字車站及活米村為主題進行翻新，充滿魔法魅力！

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東京哈利波特影城「スタジオツアー東京 メイキングオブハリー・ポッター」

開幕日：2023年6月16日

地址：東京豐島園主題樂園舊址

官網：https://www.wbstudiotour.jp/