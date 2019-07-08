【日本北海道】函館5大景點清單！睇靚夜景兼到八幡坂、金森倉庫

雖然冬天已經過去，但北海道的景色之美，無論是什麼季節都各有特色，而八幡坂更堪稱是全日本最美的坂道！如果現在的你只知道北海道的拉麵和五稜郭櫻花，可就要仔細看看這一篇有關函館的吃喝玩樂推介，看看自己知道多少的景點吧！

#等級一：函館山夜景

聽過北海道的人大概都會知道函館夜景有多著名吧？作為日本三大夜景之一的它，自然吸引到本地和外地的遊客前來，一睹夜晚的北海道有多美！但如果想爭取最佳位置欣賞夜景，除了要留意天氣之外，還需要預留時間上山爭取好位置喔！辛辛苦苦登山等待，會為你換來讓人念念不忙的夜景的。

地址：北海道函館市元町19-7；交通：可選擇乘搭公車或纜車上山

#等級二：五稜郭公園

五稜郭公園絕對也是人人皆知的北海道地標，不論是下雪還是櫻花季的時候，都給人目不暇給的美景：冬天的五稜郭白茫茫一片、夜間點燈又顯得十分浪漫、春日櫻花又使五稜郭洋溢柔和絕美的氣息。如果未曾去過北海道的人，一定要前往五稜郭親眼欣賞一下！

地址：北海道函館市五稜郭町43-9；營業時間：08:00-19:00（4月21日～10月20日）/09:00-18:00（10月21日～4月20日）

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以上的這幾個函館必去景點，你又認識多少個、去過多少個呢？如果你還未曾好好遊走北海道的話，不妨趁著櫻花季去一次，春天的北海道也是絕對不會讓人失望的！

【本文獲「KLOOK」授權轉載。】