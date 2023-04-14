韓國綜藝節目《臉讚時代》出身的人氣KOL洪瑛琦，在社交平台Instagram擁有過百萬粉絲追蹤，知名度甚高！不過她日前來港旅遊，似乎就遇上不愉快事件，更引來韓國網民強烈關注。

韓國百萬KOL疑香港搭的士受騙 稱找錢收假幣！網民：係咪女皇頭咋

綜合韓國媒體報道，洪瑛琦在4月11日在Instagram使用限時動態與粉絲進行「你問我答」，期間有粉絲知道她早前曾到香港旅遊，於是就向她提問：「姐姐，在香港用迷你手袋安全嗎？」豈料洪瑛琦的回答竟然自爆在香港的受騙的不愉快經歷！

洪瑛琦在限時動態回應粉絲提問，認為香港仍然是非常安全的，只是她亦曾遇上不快事件：「香港是非常安全的吧？只是我在香港曾被騙了一次，的士司機給我的找續零錢是假錢」

（圖片來源：NATE NEWS）

事件公開後亦引起韓國網民關注，事件更一度在韓國娛樂新聞登上熱門。有網民留言指：「香港也一樣有專門騙外國人的事」、「旅行時遇到這些事情真的會令人感到不知所措。」

有香港網民則對事件存疑，認為香港甚少出現「假錢」，估計是找錯其他貨幣的機會較大：「係咪講緊女皇頭啲散銀同綠色10蚊紙嗰啲呀」、「呃錶都仲有可能」、「假散紙成本效益太低」亦有網民Instagram留言問她，在的士上收到的錢是「綠色」抑或「紫色」，稱「或許是個誤會」