南極光澳洲︳塔斯曼尼亞觀看南極光4大最佳地點　一生人必去一次

南極光觀賞熱點推介！澳洲最南端的塔斯曼尼亞是欣賞南極光的好地方！塔斯曼尼亞零污染的澄明夜空，加上地勢較平坦，可觀賞極美的南極光，受不少旅客推崇。今次記者分享4個塔斯曼尼亞觀賞南極光的熱點，讓大家盡賞「舞動的精靈」的魅力！



南極光偏紅偏橙 比北極光浪漫

每年踏入五月，南半球開始日短夜長，是欣賞南極光的最佳時候。由於地勢關係，南極光的色澤，一般較北極光紅。南極光雖然全年都有機會看到，不過在南半球冬季，5月至8月和9月的春分期間，日短夜長期間才最易看到。不過，南半球的海洋多過陸地，能直接觀看南極光的地方並不多，而且還要在無光害、視野廣闊的地方才觀賞得清楚，澳洲塔斯曼尼亞便具備以上條件，是數一數二欣賞南極光的首選地點。

塔斯曼尼亞4大觀賞南極光地點

南極光觀賞點1. 布尼島 國境之南

要數最少光害，又要夠南，位於塔斯曼尼亞首府Hobart南方、全長50公里的布尼島（Bruny Island）就是不二之選！該島分成南北兩部分，中間由長長的狹長沙岬The Neck連結而成，其上設有展望台，可同時將星空、瓶頸地貌與浩瀚海洋盡收鏡頭之內。若不怕遙長路遠，布尼島最南端的布尼角燈塔（Cap Bruny Lighthouse）也是賞南極光的好去處，這兒早於1838年已開始運作，目前是全澳洲第二古老仍有人看守和控制的燈塔，以它當前景為南極光星空作點綴，構圖更豐富，拍照一流！

布尼島

地點：The Neck展望台、布尼角燈塔



南極光觀賞點2. 搖籃山聖佳爾湖國家公園 水天一色

搖籃山是塔斯曼尼亞的地標名山，除了可看獨有的山毛櫸（Fagus）紅葉，原來冬季還是賞極光的好去處。搖籃山聖佳爾湖國家公園特色（Cradle Mountain-Lake St Clair National Park）有兩個波平如鏡的湖泊，分別是搖籃湖（Cradle Lake）及鴿湖（Dove Lake），那裡可看到南極光、星空、搖籃山山脈及水中倒影，畫面非常震撼！

搖籃山聖佳爾湖國家公園

地點：搖籃湖、鴿湖、Central Plateau的高山湖區



南極光觀賞點3. 菲欣納國家公園 醉人夜色

東海岸的菲欣納國家公園（Freycinet National Park）的酒杯灣（Wineglass Bay）出名是老少咸宜的健行路線，不少人在夏天愛到那裡漫步暢遊，順道觀賞塔斯曼尼亞的小動物。當冬日來到，便是欣賞南極光的勝地，可登上鄰近的Mount Amos觀景台，俯瞰酒杯灣與南極光的美景。如不想爬山，驅車至面向東邊的Beach Lookout或Cape Tourville Lighthouse andLookout，那邊的停車場十分寫意，是靜心觀賞夜空的好地方。

菲欣納國家公園

地點：酒杯灣Mount Amos觀景台、Beach Lookout、Cape Tourville Lighthouse andLookout



南極光觀賞點4. 斯特拉恩小鎮 峽灣風情

斯特拉恩（Strahan）位於塔斯尼亞西海岸的一個小鎮，以養殖三文魚和暢遊全澳洲第二大天然峽灣Macquarie聞名。在小鎮的西邊有全長40公里，為塔斯曼尼亞最長海灘的Ocean Beach，可看到一望無際及零光害的南太平洋，從海平線觀賞南極光又別有一番風味。

斯特拉恩

地點：Ocean Beach

