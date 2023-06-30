釜山酒店7大高CP值推介極靚新酒店！近車站+海雲台+無敵海景酒店

釜山酒店推介2023！韓國釜山是韓國第二大熱門旅遊城市，同時坐落不少極美釜山酒店住宿，記者精選7大釜山酒店推介，當中包括無敵海景酒店打卡，更有靚裝修的新酒店，最近3分鐘內到車站，涵蓋南浦洞、西面站、海雲台等附近住宿，最平人均$56起！想去韓國旅遊的朋友，可以順道留意首爾酒店10大推介。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

釜山新酒店+海景酒店精選推介！ 西面/南浦/海雲台

釜山酒店推介【1】Space and Mood（2021）

提到最美的釜山新酒店，必定要留意這間極具設計感的Space and Mood！酒店於2021年開業，位於西面商圈，步行至地鐵西面站僅需3分鐘，而且前往札嘎其站及海雲台站， 亦只需15至30分鐘車程，地理位置頗佳。

（Booking.com）

（Booking.com）

酒店設計相當精緻，而且極具美感，不論是酒店大堂還是餐廳，裝潢都超級漂亮，中間更設有一條長長的純白色迴旋樓梯，打卡一流！此外，客房亦非常寬敞，提供獨特的閣樓房型，即使一家四口入住都不成問題，絕對推介。

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地址：韓國釜山, 釜山鎮區, Saessak-ro 22-1, 13F

交通：地鐵西面站步行3分鐘

價錢：人均$339.5起

預訂：Agoda｜Booking.com

釜山酒店推介【2】格里芬灣酒店 (GRIFFIN BAY HOTEL)（2022）

格里芬灣酒店 (GRIFFIN BAY HOTEL)於2022年開幕，距離南浦站步行4分鐘，馬路對面有大創DAISO，而且與南浦光復路、釜山唐人街等甚近，逛街方便。酒店裝潢溫馨，提供超靚海景房，從玻璃窗可以望到釜山城景或海景，而且房價不貴，每晚人均約$157就住到！

地址：韓國釜山,中區, Jagalchi-ro 59beon-gil, 6

交通：地鐵南浦站步行4分鐘

價錢：人均$156.5起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

釜山酒店推介【3】獵犬簽名酒店 (HOUND HOTEL SIGNATURE)（2021）

獵犬簽名酒店 (HOUND HOTEL SIGNATURE)於2021年開幕，坐落在海雲台，步行5分鐘左右便可到達海雲台地鐵站，地點方便，除了靠近海灘，亦有許多美食餐廳、咖啡店等。酒店提供木系時尚設計，環境開揚，部分客房更配備露台及私人戶外風呂，屋頂更設有游泳池及酒吧區，性價比超高！

地址：韓國釜山, Haeundae-gu, Haeun-daero 594beon-gil, 15

交通：地鐵海雲台站步行5分鐘

價錢：人均$281起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

釜山酒店推介【4】阿爾班酒店(Arban Hotel)

阿爾班酒店(Arban Hotel)位於鬧市中心，交通方便，5分鐘內就可步行至地鐵站，前往南浦洞、海雲台都非常方便，相當靠近便利商店、美食街，例如韓國炸雞、人蔘雞湯、炸醬麵等，地理位置優越，旁邊已經是樂天百貨及免稅商店，方便掃貨兼買手信。酒店空間算寬敞，並配備大大個浴缸，CP值高！

地址：韓國釜山, 釜山鎮區, Jungang-daero 691beon-gil, 32

交通：地鐵田浦站及西面站步行5分鐘

價錢：人均$257.5起

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釜山酒店推介【5】德霍姆酒店 (DeHomme Hotel)（2021）

德霍姆酒店 (DeHomme Hotel)於2021年開幕，完全稱得上是絕美的釜山酒店之一！酒店位於廣安里海灘旁，附近亦有便利超市和商店，位置完美，從客房望出去就是無敵大海，以及廣安大橋，在藍天白雲配襯下，絕對是夏天度假的好地方！

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酒店裝潢設計新穎，而且客房相當寬敞，空間感十足，窗邊更配備極美的日系木式浴池，隨時都可在陽光下浸日晨浴，打卡滿分，而且房價親民，簡直是物超所值！

地址：韓國釜山, 水營區, Gwanganhaebyeon-ro 278beon-gil, 42, 3/F

交通：地鐵廣安站約6分鐘車程

價錢：人均$164.5起

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釜山酒店推介【6】拉昂酒店（Hotel Laon）

如果想住釜山海景酒店，拉昂酒店（Hotel Laon）是不錯選擇。酒店位於海雲台，坐落在松亭海水域場旁邊，需要步行約15分鐘才可到達松亭車站，雖然位置相對偏遠，不過勝在有無敵大海景，簡直是美不勝收。

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酒店裝潢設計時尚，而且乾淨整潔，每間客房都有獨特風格，但都可以望到一大片無邊際海景，隨時可以觀賞到海天一色的美麗景觀，同時亦能看到火車步道，絕對值得推介。

地址：韓國釜山, 松亭里, Songjeong-Dong, 436-1

交通：松亭站步行15分鐘

價錢：人均$337起

預訂：Trip.com｜Booking.com｜Klook

釜山酒店推介【7】索優酒店（SOYU Hotel）

索優酒店（SOYU Hotel）位於南浦洞大街附近，距離南浦站步行3分鐘，周圍有24小時便利商店、南浦商圈等主要購物區也很近，地點位置非常棒，去哪裡都很方便，是釜山旅遊必住的酒店之一。酒店客房非常寬敞，可以4人入住，且乾淨舒適，並設有超大個浴缸，大堂亦提供咖啡機和飲水機，每晚人均低至$56！

索優酒店（SOYU Hotel）每晚最平房價：

（Agoda）

地址：韓國釜山, 中區, Donggwang-dong 2ga, 16-5

交通：距離南浦站步行3分鐘

價錢：人均$55.25起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook