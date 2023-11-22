四川酒店10間推介｜鄰近成都古街／私人湯屋包早餐／人均$91起

四川酒店推介2023！高鐵四川長途線通車，可直達包括成都東、樂山及宜賓西等地點，前往四川旅遊就更加方便。本文整理四川酒店10大特色推介，當中包括有超靚山景酒店，可以盡歎九寨溝名勝區風景，部份更近成都古街、車站等，非常方便，人均最平$91起，訂房前可以查看Agoda/Booking.com/Klook/Trip.com酒店優惠碼，以最優惠價錢訂酒店！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

四川酒店推介【1】龔禧裏·璽閣酒店（成都寬窄巷子琴台路店）（Gongxili Xige Hotel （Chengdu Kuanzhai Alley Qintai Road））

龔禧裏·璽閣酒店（成都寬窄巷子琴台路店）（Gongxili Xige Hotel （Chengdu Kuanzhai Alley Qintai Road））於2023年全新開幕，位於成都青羊區，毗鄰寬窄巷子商圈，距離成都商業核心地帶亦僅10分鐘車程，步行8分鐘便可到達地鐵站，交通相當便利！酒店亦以新式中國風主題打造，酒店外型是古色古香的漢唐仿古建築，但內部則將新舊融合，別具一格。酒店客房分為5種房型，採用現代時尚風格，柔和的淺灰色調配上木系元素裝潢，自帶沉穩氣息。部分客房更設有戶外平台及茶具，可以邊嘆茶邊放鬆。酒店亦配備餐廳、健身房、茶室、洗衣房等，配套設施非常齊全！

龔禧裏·璽閣酒店（成都寬窄巷子琴台路店）（Gongxili Xige Hotel （Chengdu Kuanzhai Alley Qintai Road））

房價：人均HKD$243起（禧遇大床房）

地址：成都青羊區琴台路5號

交通：通惠門或青羊宮站步行8分鐘

龔禧裏·璽閣酒店（成都寬窄巷子琴台路店）搶先預訂優惠👉🏻Trip.com｜Booking.com

四川酒店推介【2】西嶺雪山西溪·雲間森林私湯庭院（Xiling Snow Mountain Xixi·Yunjian Forest Private Soup Courtyard）

西嶺雪山西溪·雲間森林私湯庭院（Xiling Snow Mountain Xixi·Yunjian Forest Private Soup Courtyard）於2023年開幕，位於成都的偏遠小鎮，坐落在西嶺雪山腳下，隱於國家熊貓森林公園之中，毗鄰龍溪山泉溪溝。雖然酒店遠離城市，但前往西嶺雪山滑雪場及西嶺鎮亦僅需15分鐘車程，如果有意前往滑雪或者體驗貼近大自然的生活便非常適合！酒店配套設施齊全，有有機菜園、停車場、機麻房、KTV等，而且更提供免費早餐，足不出戶都娛樂無窮！酒店外型古舊，但客房則簡約時尚，以自然色系及建材為主，讓你可以更貼近大自然，全部客房均擁有私人湯屋及陽台，加上只有4間客房，私隱度極高！

西嶺雪山西溪·雲間森林私湯庭院（Xiling Snow Mountain Xixi·Yunjian Forest Private Soup Courtyard）

房價：人均HKD$296起（挽風私湯庭院大床房；包早餐）

地址：四川省成都市大邑縣西嶺鎮雲華村小河子7組14號

交通：大邑火車站或機場專程接駁車

西嶺雪山西溪·雲間森林私湯庭院搶先預訂優惠👉🏻Trip.com｜永安旅遊

四川酒店推介【3】微瀾温泉酒店（成都寬窄巷子店）（Weilan Hotel （Chengdu Kuanzhai Alley Shop））

微瀾温泉酒店（成都寬窄巷子店）（Weilan Hotel （Chengdu Kuanzhai Alley Shop））於2019年開業，2022年翻新，是位於成都市區的溫泉酒店。酒店地理位置優越，樓下就是網紅夜貓子夜市，寬窄巷子、奎星樓小吃街及文殊院等人氣景點均步行可達，鄰近更有大型購物商場及超市，雖然距離地鐵站較遠，但酒店周邊配套設施齊全，即使不出遠門亦可滿足所需！酒店客房設計極具度假風情，客房亦木為主要元素，配以棗紅或茶色系風格打造出溫馨自然的氛圍。部分客房配有浴缸、陽台、露天花園及私人風呂，讓你可以免受打擾地享受寧靜的度假時光！此外，酒店高層亦設有大眾風呂、室外游泳池及庭園，想隨時隨地嘆溫泉都得！

微瀾温泉酒店（成都寬窄巷子店）（Weilan Hotel （Chengdu Kuanzhai Alley Shop））

房價：人均HKD$184起（瀾•特惠大床房）

地址：成都青羊區寧夏街204號新城市廣場B座8樓

交通：文殊院地鐵站步行12分鐘

微瀾温泉酒店（成都寬窄巷子店）搶先預訂優惠👉🏻Trip.com

四川酒店推介【4】成都夢之旅文君樓庭院酒店寬窄巷子店（Chengdu Dreams Travel Wenjun Courtyard Hotel Kuanzhai Alley Branch）

成都夢之旅文君樓庭院酒店寬窄巷子店（Chengdu Dreams Travel Wenjun Courtyard Hotel Kuanzhai Alley Branch）位於成都市中心，距離成都火車站約15分鐘車程，若前往通惠門地鐵站僅需步行約6分鐘，而且鄰近寬窄巷子、青羊宮、杜甫草堂等人氣景點，步行10分鐘已經可以抵達，即使前往太古里、錦裏古街亦大概約10分鐘車程。酒店擁有清靜幽雅的中式庭院景觀，並設有漢唐風格古街景觀，想要體驗古香古色絕不可錯過！

成都夢之旅文君樓庭院酒店寬窄巷子店（Chengdu Dreams Travel Wenjun Courtyard Hotel Kuanzhai Alley Branch）

房價：人均HKD$238起（Family Suite with independent balcony）

地址：四川成都青羊區琴台故徑180號

交通：通惠門地鐵站步行約6分鐘

成都夢之旅文君樓庭院酒店寬窄巷子店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

四川酒店推介【5】成都凱賓斯基飯店（Kempinski Hotel Chengdu）

成都凱賓斯基飯店（Kempinski Hotel Chengdu）位於城南繁華區域，距離成都東站僅約14分鐘車程，步行約9分鐘就到達桐梓林地鐵站，交通方便，鄰近九眼橋、武侯祠、錦裏古街等。酒店開業將近20年，於2021年重新翻新後，主打時尚簡約裝修風格，客房乾淨整潔，並設有室內游泳池，夏日炎炎時候游水一流！

成都凱賓斯基飯店（Kempinski Hotel Chengdu）

房價：人均HKD$569起（Superior Room）

地址：成都武侯區人民南路4段42號

交通：桐梓林地鐵站步行約9分鐘

成都凱賓斯基飯店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

四川酒店推介【6】成都蓉城悅柳·采薇美食酒店（Chengdu willow hotel）

成都都可以浸溫泉！成都蓉城悅柳·采薇美食酒店（Chengdu willow hotel）為城市田園溫泉酒店，距離成都南火車站約9分鐘車程，前往省體育館地鐵站僅需步行約6分鐘，與錦裏古街、武侯祠、九眼橋等景點亦很近。酒店沿用川西民居建築風格，房間內部設計以榻榻米風格為主，同時設有特色溫泉，旅途後可以隨時浸泡解乏！

成都蓉城悅柳·采薇美食酒店（Chengdu willow hotel）

房價：人均HKD$227起（采薇大床房）

地址：成都武侯區人民南路三段24號

交通：省體育館地鐵站僅需步行約6分鐘

成都蓉城悅柳·采薇美食酒店搶先預訂優惠👉🏻Trip.com

四川酒店推介【7】九寨康萊德酒店（Conrad Jiuzhaigou）

四川除了成都市中心，不少人或會特意前去九寨溝旅遊。位於九寨魯能美麗滙旅遊度假區的九寨康萊德酒店 （Conrad Jiuzhaigou），於2021年開幕，坐落在山巒環繞、羣山環抱的中查溝，周圍景色超美，而且前往九寨千古情僅約10分鐘車程。酒店以藏族文化為裝潢格調，流淌著寧靜的溪流，酒店擁有多間客房，包括豪華客房，套房和獨立別墅，部份可以欣賞山景或湖景，而且每次出入房間都有接駁車接送，非常貼心，可以更多探索藏文化及古藏族村落。

九寨康萊德酒店（Conrad Jiuzhaigou）

房價：人均HKD$646起（豪華大床房）

地址：九寨溝漳扎鎮S301省道郎寨村

交通：距離九寨溝約20分鐘車程

九寨康萊德酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

四川酒店推介【8】九寨魯能希爾頓花園酒店（Hilton Garden Inn Jiuzhaigou）

九寨魯能希爾頓花園酒店（Hilton Garden Inn Jiuzhaigou）位於九寨魯能美麗滙旅遊度假區，同樣於2021年開業，距離九寨溝景區入口約10分鐘車程，鄰近九寨藏羌非遺博物館、九寨魯能勝地、中查溝、九寨千古情等名勝景點。酒店以九寨溝五花海的設計為靈感，客房舒適明亮，並可以欣賞絕美山景，性價比高！

九寨魯能希爾頓花園酒店（Hilton Garden Inn Jiuzhaigou）

房價：人均HKD$237起（花園房（特大床））

地址：九寨溝漳扎鎮S301省道郎寨村

交通：距離九寨溝景區約10分鐘車程

九寨魯能希爾頓花園酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

四川酒店推介【9】日賽谷麗思卡爾頓隱世酒店（Rissai Valley , a Ritz-Carlton Reserve）

日賽谷麗思卡爾頓隱世酒店（Rissai Valley , a Ritz-Carlton Reserve）位於青藏高原邊緣地帶的九寨溝風景名勝區，緊鄰九寨溝國家公園，日前（6月15日）全新開幕，酒店被巍峨高山、湖泊及瀑布群圍繞，環境隱世絕美，以藏式奢華設計，極具特色格調。酒店擁有87間私密單棟別墅，住客可以隨時欣賞白雪蓋頂的岷山山脈、遼闊森林和古樸的藏族村莊，同時配備水療中心、無邊際泳池、大堂酒廊等設施，隨時可以沉醉於如詩如畫的景致及感受大自然風光，最多可以入住8人。

日賽谷麗思卡爾頓隱世酒店（Rissai Valley , a Ritz-Carlton Reserve）

房價：人均HKD$4517起（隱世山海閣）

地址：四川九寨溝漳扎鎮中查村波日俄西南約800米

交通：距離九寨黃龍機場約75分鐘車程

搶先預訂優惠👉🏻Trip.com｜Booking.com

四川酒店推介【10】九寨溝逍遙榻客棧（Jiuzhaigou Leisure Inn）

除了新酒店之外，九寨溝亦有不少廉價又地道的民宿。九寨溝逍遙榻客棧（Jiuzhaigou Leisure Inn）位於漳扎鎮沙壩村，環境安靜且交通方便，提供免費泊車，屬景區周邊停車最方便的度假村。客棧老闆們為合作多年的老字號多民族團隊，分別來自湖北漢族、九寨溝本地藏族等，提供精緻旅遊包車路線，住客可以深入九寨、黃龍、大草原等名勝，體驗濃厚的藏羌文化，絕對是經濟之選！

九寨溝逍遙榻客棧（Jiuzhaigou Leisure Inn）

房價：人均HKD$91起（豪華房（2張單人床））

地址：九寨溝漳扎鎮沙壩村一隊43號

交通：距離九寨溝約6分鐘車程（提供專車接送）

九寨溝逍遙榻客棧搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com