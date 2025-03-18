中山酒店10間推介｜鄰近高鐵／國際酒店必住／四合院風／人均$121

撰文：陳映蓉
出版：更新：

中山酒店推介2025｜隨著深中通道即將開通，由深圳前往中山最快只需半小時，中山料將成港人大熱旅遊點，本文精選10大中山酒店，配備高質感裝潢，近中山高鐵站之餘，部分鄰近中山溫泉、地標岐江河、孫文西路步行街等中山好去處，大家可以順道一探孫中山先生故鄉，飽覽老街舊建築，人均$121起。想順道去廣州的朋友，可以留意最新廣州酒店推介

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

Trip.com優惠碼2025｜無門檻5%折扣！任何酒店都用得！附教學Booking.com優惠碼2025｜最新本地、全球酒店85折＋信用卡優惠10%Klook優惠碼2025｜滿$500減$100！3月Promo Code+信用卡優惠碼Agoda優惠碼2025｜訂酒店7折起＋信用卡優惠｜日韓泰折扣碼自駕遊租車優惠碼2025｜最新租車平台優惠碼！附5大租車注意事項

中山酒店推介【1】全季酒店（中山北站保利廣場店）（JI Hotel （Poly Square Store, Zhongshan North Railway Station））

全季酒店（中山北站保利廣場店）（JI Hotel （Poly Square Store, Zhongshan North Railway Station））於2023年全新開幕，位於港口鎮，鄰近有購物商場、公園以及特色餐飲美食，吃喝玩樂一應俱全，與中山北火車站亦僅8分鐘車程，地理位置極佳！

酒店為中國中檔酒店品牌華住集團的旗下酒店，客房偏無印簡約風，以木系元素配以米色調打造而成，帶有居家溫馨感。室內空間寬敞且設有露台，採光度十足之餘景觀亦相當開揚，能夠俯瞰城市景色，CP值超高！

全季酒店（中山北站保利廣場店）（JI Hotel （Poly Square Store, Zhongshan North Railway Station））
房價：人均HKD$121起（高級大床房）
地址：中山港口鎮港口大道保利怡方都滙大廈T3座
交通：中山北火車站轉乘的士約8分鐘車程
全季酒店（中山北站保利廣場店）搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com永安旅遊

中山酒店推介【2】GOGOING·Zcamp星艦營地

GOGOING·Zcamp星艦營地於2022年全新開幕，是中山近郊南朗鎮的特色營地風格住宿，距離南朗火車站大約10分鐘車程。雖然遠離城市的煩囂，但亦是一個感受鳥語花香、探索自然景觀的好機會，加上酒店設施配套齊全，有水上中心、無邊際泳池、深潛池、燒烤野餐區等，即使遠離都市都可以有另一番樂趣！

營地內亦配備太空艙住宿、自駕房車露營等，以高智能科技打造出空間寬敞的客房，部分客房更擁有小度智能助手、巨幕投影燈設施。此外，客房亦擁有270°觀景大露台、圓弧形天窗、景觀浴缸，讓你隨時隨地都可以望向一望無際的星空，絕對值得到訪！

GOGOING·Zcamp星艦營地
房價：人均HKD$318起（盲盒大床房）
地址：中山南朗鎮沖口村下欄坑口石場1棟01號
交通：南朗火車站轉乘的士約10分鐘
GOGOING·Zcamp星艦營地搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com永安旅遊

中山酒店推介【3】中山國際酒店（Zhongshan International Hotel）

中山國際酒店（Zhongshan International Hotel）是當地老牌酒店，坐落在歧江邊，位置優越，有直通巴士直達門口，來回香港十分方便，自駕遊人士亦可免費泊車。酒店非常靠近中山景點，南靠著名的岐江公園，前往興中廣場、百年老街孫文西路步行街等僅需步行10分鐘，附近亦有很多食肆，吃喝方便！

中山國際酒店（Zhongshan International Hotel）
房價：人均HKD$199起（高級雙床房）
地址：中山西區中山一路142號
交通：高鐵中山北站約15分鐘車程
搶先預訂優惠👉🏻AgodaTrip.comBooking.com

中山酒店推介【4】中山喜來登酒店（Sheraton Zhongshan Hotel）

中山喜來登酒店（Sheraton Zhongshan Hotel）位於中山市中心商務區，鄰近孫文西路步行街及興中廣場，坐擁岐江秀美景色，周邊交通便利，附近有夜市可以閒逛，相當熱鬧。酒店乾淨舒適，同時配備健身及水療中心，更設有超大露天泳池，設備齊全，絕對是度假之選。

中山喜來登酒店（Sheraton Zhongshan Hotel）
房價：人均HKD$327起（豪華房（大床））
地址：中山西區中山一路142號
交通：高鐵中山北站約15分鐘車程
中山喜來登酒店搶先預訂優惠👉🏻AgodaTrip.comBooking.com

中山酒店推介【5】中山利和希爾頓酒店（Hilton Zhongshan Downtown）

中山利和希爾頓酒店（Hilton Zhongshan Downtown）位於繁華中心地帶，與購物中心利和廣場以及國際金融中心相連，地理位置優越，交通便利，僅需30分鐘左右，就可以抵達燈飾之都古鎮、小欖、中山港客運碼頭等中山主要鎮區及景點。酒店提供室內游泳池、健身室等，同時設有停車場，方便自駕遊人士！

中山利和希爾頓酒店（Hilton Zhongshan Downtown）
房價：人均HKD$363起（希爾頓豪華特大號床間）
地址：中山東區中山三路16號
交通：高鐵中山北站約17分鐘車程
中山利和希爾頓酒店搶先預訂優惠👉🏻AgodaKlookTrip.comBooking.com

中山酒店推介【6】中山京華世紀酒店（King Century Hotel）

中山京華世紀酒店（King Century Hotel）位於繁華商圈，樓高28層，周邊有各大商場及美食，樓下直達利和廣場，購物及吃喝都無需去到很遠，交通相當便利。酒店客房環境寬敞，部分房提供浴缸，另外配備健身室及超大面積卡拉OK，性價比算高！

中山京華世紀酒店（King Century Hotel）
房價：人均HKD$143起（舒適房（大床））
地址：中山中山三路8號
交通：高鐵中山北站約16分鐘車程
中山京華世紀酒店搶先預訂優惠👉🏻AgodaTrip.com

中山酒店推介【7】美宿·雍陌民宿（Meisu Humo Homestay）

難得來到中山，想要深入體驗古色古香及浸溫泉，可以考慮入住這間特色民宿。美宿·雍陌民宿（Meisu Humo Homestay）位於旅遊特色村「雍陌村」，位於中山溫泉球會附近，步行15分鐘就可以前往中山溫泉泡個湯，周圍亦有公交站，算是方便！民宿採用新中式風格作設計，結合中國傳統神韻之餘，又具備現代感，同時配備小院、茶室、餐廳等環境幽靜，完全可以體驗文化魅力。

美宿·雍陌民宿（Meisu Humo Homestay）
房價：人均HKD$177起（別緻花園大床房）
地址：中山雍陌村上街129號
交通：中山站約43分鐘車程
美宿·雍陌民宿搶先預訂優惠👉🏻Trip.com

中山酒店推介【8】中山古鎮華藝廣場亞朵酒店（Atour Hotel, Huayi Square, Zhongshan Ancient Town）

中山古鎮華藝廣場亞朵酒店（Atour Hotel, Huayi Square, Zhongshan Ancient Town）於2019年開業，位於古鎮華藝廣場，是中山、江門、佛山市（順德區）三市的交匯處，該古鎮區被譽為「中國燈都」，距離古鎮火車站10分鐘車程，地理位置優越，附近匯聚各大連鎖品牌、餐廳美食等，非常方便。酒店房間寬敞乾淨，高層坐擁無敵風景，性價比極高！

中山古鎮華藝廣場亞朵酒店（Atour Hotel, Huayi Square, Zhongshan Ancient Town）
房價：人均HKD$212起（雅緻雙床房）
地址：中山古鎮鎮中興大道南1號華藝廣場主樓區第1層、第33-38層
交通：江門東站約21分鐘車程
中山古鎮華藝廣場亞朵酒店搶先預訂優惠👉🏻AgodaTrip.comBooking.comKlook

中山酒店推介【9】中山保利艾美酒店（Le Méridien Zhongshan）

中山保利艾美酒店（Le Méridien Zhongshan）位於港口大道，靠近石岐區，交通便利，距離中山北高鐵站大概10分鐘車程，交通便利，附近亦有各大商場、便利店及超市。酒店客房空間感十足，而且乾淨整潔，設有健身中心或室內游泳池，方便大家放鬆心情！

中山保利艾美酒店（Le Méridien Zhongshan）
房價：人均HKD$260起（Deluxe, Deluxe Guest room, 1 King）
地址：中山港口大道21號
交通：高鐵中山北站10分鐘車程
中山保利艾美酒店搶先預訂優惠👉🏻AgodaTrip.comBooking.comKlook

中山酒店推介【10】中山利和威斯汀酒店（The Westin Zhongshan Guzhen）

中山利和威斯汀酒店（The Westin Zhongshan Guzhen）坐落於中山古鎮，交通便利，步行5分鐘就可到達廣州珠海輕軌古鎮站，大約30分鐘更可以直達廣州，距離燈都濕地公園5分鐘車程。酒店以305米高度成為中山新地標，屬中山市最高大樓，住客可將西江兩岸、古鎮、江門美景盡收眼底，而且客房設計雅緻，適合想要多地遊的人士！

中山利和威斯汀酒店（The Westin Zhongshan Guzhen）
房價：人均HKD$265起（城景豪華房（2張雙人床））
地址：中山古鎮鎮同興路98號利和中心39-60層
交通：江門東站約21分鐘車程
中山利和威斯汀酒店搶先預訂優惠👉🏻AgodaBooking.comTrip.comKlook

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多澳門酒店推薦👇
澳門酒店澳門新酒店澳門親子酒店澳門五星酒店珠海酒店

更多深圳酒店推薦👇
深圳酒店深圳親子酒店深圳度假風酒店深圳南山酒店深圳南澳酒店深圳寶安酒店深圳灣酒店羅湖酒店羅湖新酒店龍崗酒店鹽田酒店蓮塘酒店東門酒店福田酒店深圳龍華區酒店大梅沙酒店小梅沙酒店
更多大灣區酒店及內地酒店推薦👇
香港新酒店澳門酒店澳門親子酒店珠海酒店珠海長隆酒店廣州酒店廣州白雲站酒店廣州特色酒店江門酒店中山酒店桂林酒店佛山酒店上海酒店上海民宿上海迪士尼親子酒店北京酒店四川酒店東莞酒店惠州溫泉酒店

深圳按摩場10間推介！泰式中式揼骨推拿 採耳$66起！近山姆Costco中山好去處3大推介｜影視城$65入場玩　千畝水稻田絕景＋中式茶室深圳書店｜10間最美書店與圖書館！「太空電梯」爆紅每日限40人福田口岸7大好去處！山姆超市／深業上城／MUJI旗艦／文化創意園蓮塘口岸好去處6推介｜Outlet 2折買COACH/東湖公園野餐/超靚沙灘深圳灣好去處+美食18大推介｜地鐵13號線通車！必遊深圳最美書店皇崗口岸好去處5大景點！COCO Park／星空園／錦繡園　親子好去處


中山酒店2023推介？

中山酒店2023推介有中山利和希爾頓酒店、中山喜來登酒店、中山保利艾美酒店...詳情瀏覽內文

中山酒店2023推介有幾抵？

中山酒店2023推介部分近高鐵中山車站、中山人氣景點等...人均$110起，詳情瀏內文

酒店住宿資訊
大灣區旅遊
旅遊熱
中山
酒店
酒店房價
着數優惠
旅遊Jetso
深中通道