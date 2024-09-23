廣州白雲站酒店11間推介｜人均$99起／3分鐘到地鐵站／鄰近白雲山

撰文：陳映蓉
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廣州白雲站酒店推介2024！「超級車站」廣州白雲站正式啟用，串連起京廣高鐵、京廣鐵路等多條鐵路幹線，港人北上旅行比以前更方便！《香港01》「好食玩飛」記者是次為大家推薦11間廣州白雲區的酒店，最平人均只需HK$99起！

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白雲山是廣州著名的風景區，亦是5A級旅遊景區。（圖片來源：小紅書＠先堅持26週）

廣州白雲酒店推介【1】廣州白雲賓館（Guangzhou Baiyun Hotel）

廣州白雲賓館（Guangzhou Baiyun Hotel）地理位置優越，附近有地鐵站，距離白雲站車程約半小時，來往廣州站車程則約10分鐘。酒店於2019年完成翻新，擁有513間商務型客房，配備暖氣、浴缸、景觀窗等設施，親子主題房另設卡通裝飾及玩具。酒店附設高空室外泳池、健身房、兒童遊樂場、餐廳等設施。

廣州白雲賓館（Guangzhou Baiyun Hotel）
房價：人均HK$303起（商務大床房）
地址：廣州越秀區環市東路367號
交通：淘金z站步行3分鐘
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廣州白雲酒店推介【2】廣州白雲國際會議中心越秀萬豪酒店（Guangzhou Marriott Hotel Baiyun）

廣州白雲國際會議中心越秀萬豪酒店（Guangzhou Marriott Hotel Baiyun）於2023年全新開業，坐落在白雲新城核心區域，距離廣州地鐵「白雲文化廣場站」僅需3分鐘步程，距離「超級車站」廣州白雲站亦只需約15分鐘車程，6分鐘車程更可抵達白雲山，出行觀光都非常方便！此外，酒店擁有8萬平方米的户外園林，在客房的落地大玻璃窗可以飽覽庭園景色。客房將現代時尚與典雅的唯美融合，設計簡約，除了擁有景觀窗，部分客房更設有景觀浴缸！酒店另外亦設有室內恆温泳池；乾、濕蒸房；瑜珈室等休閒設施，一年四季都有得歎！

廣州白雲國際會議中心越秀萬豪酒店（Guangzhou Marriott Hotel Baiyun）
房價：人均HK$362起（豪華大床房）
地址：廣東省廣州市白雲區雲城街雲城中二路6號
交通：廣州地鐵2號線「白雲文化廣場站」步行3分鐘
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廣州白雲酒店推介【3】廣州設計之都郡雅酒店（Junluxe Guangzhou Baiyun）

廣州設計之都郡雅酒店（Junluxe Guangzhou Baiyun）於2023年開業，位於廣州白雲區設計之都產業園區內，距離黃邊站5分鐘步程，鄰近亦有當地特色美食、咖啡店、商場、小店等配套設施，生活機能極佳！酒店提供360間客房，設有多種房型，套房房型最多可供4人入住，亦有提供家庭主題客房，對家庭客非常友善！客房除了景觀開揚，可以鳥瞰繁華城市景色外，更設有浴缸及茶具！酒店亦有兒童遊樂場、室內泳池、飛鏢場地等休閒設施。

廣州設計之都郡雅酒店（Junluxe Guangzhou Baiyun）
房價：人均HK$356起（高級城景大床客房）
地址：廣東省廣州市白雲區黃邊北路150號
交通：廣州地鐵2號線「黃邊站」步行5分鐘
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廣州白雲酒店推介【4】廣州白雲國際會議中心越秀源宿酒店（Element Guangzhou Baiyun）

廣州白雲國際會議中心越秀源宿酒店（Element Guangzhou Baiyun）於2023年開業，選址白雲新城核心區域，距離白雲山5A級風景區、五號停機坪購物廣場分別僅需5分鐘及10分鐘車程，步行7分鐘即可抵達地鐵站，地理位置極佳！酒店除了是寵物友善酒店，更提倡綠色、健康的生活理念。客房配備了齊全的廚房設施，供住客自行煮食，亦有配備用餐空間、浴缸及淋浴間等設備。酒店亦設有室外游泳池、健身室、免費停車場等設施，非常方便！

廣州白雲國際會議中心越秀源宿酒店（Element Guangzhou Baiyun）
房價：人均HK$284起（精緻大床房）
地址：廣東省廣州市白雲區雲城街雲城中二路12號
交通：廣州地鐵2號線「白雲文化廣場站」步行7分鐘
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廣州白雲酒店推介【5】廣州白雲國際會議中心越秀福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Guangzhou, Baiyun）

廣州白雲國際會議中心越秀福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Guangzhou, Baiyun）於2023年落成開業，位於白雲新城核心地帶，鄰近地鐵白雲文化廣場站，鄰近有大型綜合購物中心及國際會議中心，集商務和休閑於一身。酒店客房設計精緻時尚，擁有寬敞且採光度十足的空間，可以俯瞰城市景色的大型落地窗，套房房型更提供開放視野的泡澡空間！酒店亦配有室外游泳池和設備齊全的健身中心，更提供免費停車場！

廣州白雲國際會議中心越秀福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Guangzhou, Baiyun）
房價：人均HK$304起（典雅雙床房）
地址：廣東省廣州市白雲區雲城街雲城中二路14號16號
交通：廣州地鐵2號線「白雲文化廣場站」步行6分鐘
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廣州白雲酒店推介【6】宜霖城際酒店（廣州機場路國際單位店）（Yiyi Hotel (Guangzhou Airport Road International Unit Branch)）

宜霖城際酒店（廣州機場路國際單位店）（Yiyi Hotel (Guangzhou Airport Road International Unit Branch)）於2023年落成開業，位於廣東省廣州市白雲區機場路，距離白雲山風景區、五號停機坪購物廣場等均在20分鐘車程內，雖然鄰近酒店的創意園地鐵站尚未開通，但距離江夏站亦僅需10分鐘車程，出行尚算方便。酒店客房裝修優雅簡約，所有房型都可以開窗通風，而且乾淨衞生。雖然酒店沒有過多娛樂設施，但亦設有健身房、洗衣房及免費公共停車場，CP值相當高！

宜霖城際酒店（廣州機場路國際單位店）（Yiyi Hotel (Guangzhou Airport Road International Unit Branch)）
房價：人均HK$99起（輕享雙床房）
地址：廣東省廣州市白雲區鶴龍一路2號
交通：廣州地鐵2號線「江夏站」10分鐘車程
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廣州白雲酒店推介【7】廣州火車站希爾頓歡朋酒店（Hampton By Hilton Guangzhou Railway Station）

廣州火車站希爾頓歡朋酒店（Hampton By Hilton Guangzhou Railway Station）於2023年開業，距離廣州火車站需要步行15分鐘，廣州地鐵11號線梓元崗站亦預計將在2024年開通，屆時步行5分鐘便可抵達酒店！酒店設計具時尚感，用色鮮豔令人感覺溫馨，客房窗戶亦坐擁城市景觀，部分客房更設有浴缸。此外，酒店亦提供家庭客房，以卡通人物為主題，提供玩具及帳篷供小朋友玩樂，非常貼心！除了可以享用停車場及健身室以外，房價亦包含免費早餐，性價比相當高！

廣州火車站希爾頓歡朋酒店（Hampton By Hilton Guangzhou Railway Station）
房價：人均HK$279起（高級大床房；包早餐）
地址：廣東省廣州市白雲區解放北路1389號
交通：廣州火車站步行15分鐘
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廣州白雲酒店推介【8】希岸酒店（廣州萬達廣場飛翔公園地鐵站店）（XANA Hotel (Guangzhou Wanda Plaza Feixiang Park Subway Station)）

希岸酒店（廣州萬達廣場飛翔公園地鐵站店）（XANA Hotel (Guangzhou Wanda Plaza Feixiang Park Subway Station)）於2023年開業，位於廣州市白雲機場路，距離地鐵站11分鐘步程，酒店周邊有不少購物商場，中山紀念堂、廣州動物園、白雲山風景名勝區等景點均在20分鐘車程內，地理位置不錯！酒店以時尚輕奢風格打造出舒適、休閒的居住空間，客房採用智能化系統，自動窗簾、淋浴音樂、藍牙音響等都可以智能化操控，部分客房更設有浴缸可以浸浴，超級抵住！

希岸酒店（廣州萬達廣場飛翔公園地鐵站店）（XANA Hotel (Guangzhou Wanda Plaza Feixiang Park Subway Station)）
房價：人均HK$137起（玲瓏大床房）
地址：廣東省廣州市白雲區機場路103號
交通：廣州地鐵2號線「飛翔公園站」步行11分鐘
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廣州白雲酒店推介【9】入夢民宿（廣州同德圍上步地鐵站店）（Enmeng Homestay Guangzhou Tongde Weishangbu Subway Station)）

入夢民宿（廣州同德圍上步地鐵站店）（Enmeng Homestay Guangzhou Tongde Weishangbu Subway Station)）於2023年全新開幕，鄰近酒店有不少極具特色的餐飲美食，距離地鐵「上步站」亦僅8分鐘步程，生活機能極佳！民宿旨提供一個具居家溫馨感的居住空間，客房提供巨幕投影，可以躺在床上寫意看劇，部分客房更有開放式浴缸，讓你可以邊看電影邊泡澡！酒店客房設計亦帶有北歐渡假風格，讓人感覺更休閒舒服！

入夢民宿（廣州同德圍上步地鐵站店）（Enmeng Homestay Guangzhou Tongde Weishangbu Subway Station)）
房價：人均HK$103起（日暮【巨幕投影+品牌床墊】）
地址：廣東省廣州市白雲區橫滘路68號101鋪
交通：廣州地鐵8號線「上步站」步行8分鐘
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廣州白雲酒店推介【10】粵塔H電競酒店（白雲上步地鐵站店）（Yueta H e-sports Hotel (Baiyun Shangbu Subway Station)）

粵塔H電競酒店（白雲上步地鐵站店）（Yueta H e-sports Hotel (Baiyun Shangbu Subway Station)）於2022年開業，距離地鐵「上步站」需要6分鐘步程，酒店周邊有不少餐廳，行出酒店就可以享用不同美食！酒店客房以電競為主題，客房除了有巨幕投影外，更提供電競設備，電競椅、電腦、專業耳機一應俱全！部分客房更帶有開放式的景觀浴缸，想寫意泡澡又得，想玩點刺激的電腦遊戲亦得！

粵塔H電競酒店（白雲上步地鐵站店）（Yueta H e-sports Hotel (Baiyun Shangbu Subway Station)）
房價：人均HK$249起（Black暗夜騎士二人間[3060顯卡]+LOL特權＋遊戲加速器）
地址：廣東省廣州市白雲區西槎路537之37號
交通：廣州地鐵8號線「上步站」步行6分鐘
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廣州白雲酒店推介【11】廣州萬富希爾頓酒店（Hilton Guangzhou Baiyun）

廣州萬富希爾頓酒店（Hilton Guangzhou Baiyun）位於白雲區商業核心區域，多家高級時尚購物中心均在步行科大的距離，前往地鐵站亦僅需13分鐘步程，地理位置極佳！酒店提供308間不同房型的客房，客房採用明亮淡雅的色調和豐富的木系元素，打造出希爾頓現代典雅的風格，客房更有可開式全景落地玻璃窗，飽覽白雲新城美景之餘採光度亦十分足夠。酒店客房除了設有浴缸，亦提供親子主題的客房可以選擇！酒店更配備健身房、室內恆温游泳池、桑拿、按摩池等休閒設施任意享用！

廣州萬富希爾頓酒店（Hilton Guangzhou Baiyun）
房價：人均HK$340起（希爾頓大床房）
地址：廣東省廣州市白雲區雲城東路515、517號
交通：廣州地鐵2號線「白雲公園站」步行13分鐘
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