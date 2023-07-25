鼎泰豐｜台灣網民吃小籠包燙傷喉嚨出血怒罵店家　網民︰這人弱智

鼎泰豐出名吃小籠湯包，剛出爐的小籠湯包連湯汁肉餡溫度十分高，一不留神隨時淥親。台灣一名食客為此怒控鼎泰豐，「沒告知怎麼吃 ！」



吃小籠包燙到喉嚨出血

據台灣《東森新聞》報導，陳先生上周四第一次到鼎泰豐吃小籠包，意外受了傷。陳表示當天是第一次到鼎泰豐用餐，然後點餐的時候，服務員將小籠包上桌時僅提醒「小籠包會燙口，要小心」，卻未有教導正確吃法，最後湯包燙到陳的喉嚨。當下他很痛，要一直猛喝6罐冰水，回家照鏡子時發現，原來喉嚨已經出血、紅腫及有血點。

（圖片來源︰iStock）

陳先生受傷後致電鼎泰豐投訴，話店員上菜時沒有教他如何吃小籠包，據悉鼎泰豐起初先坦言是店員疏忽，將加強員工訓練，後來又改稱店員已提醒「要小心燙口，記得打開享用」，前後說法不一。

（圖片來源︰VCG）

網民︰蠢到連吃小籠包都不會？

台灣的網民對此事的看法頗是一致，認為事主「連吃包子都要人教，能活到今天是奇蹟」、這麼丟臉的事好意思出來嚷」、「這人根本弱智」、蠢到連吃小籠包都不會？」嘲笑事主自己疏忽，卻反罵店家有錯。

看網民留言▼▼

吃小籠包有正確程序

雖然吃小籠包不是新鮮事，然而有些人過於心急品嚐，將剛出爐的小籠包一口便吃下，即使表皮變涼，裡面的湯汁還是很燙。過去在《Master Chef》澳洲版中，一位鼎泰豐廚師Edward教過在場觀眾吃小籠包的正確食法，先將小籠包夾到湯匙上面，用筷子在小籠包底部刺開，先慢慢喝鮮甜湯汁，才吃小籠包，如此一來就不會被「爆汁」的湯包燙傷。

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不少外國網友留言表示「原來自己一直的食用方法都是錯」，亦有網友分享自己的食法。無論如何，要是整顆小籠包吞非常危險，倒出湯汁小口慢慢吃，才不會燙傷喉嚨。如果滾熱的食物灼傷口腔黏膜或喉嚨，可恐導致黏膜破損，細菌將伺機入侵，有可能使傷口發炎，嚴重時傷口會長血泡及含膿。