淺草酒店12間推介｜人均$242起／2分鐘到地鐵站／4分鐘到淺草寺

撰文：陳映蓉
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淺草酒店推介2023！位於日本東京都台東區的淺草，充滿濃厚的日本下町文化，是東京著名觀光熱點，淺草寺的「雷門」、仲見世商店街等均是淺草的地標，加上各條地鐵線都有淺草站，旅客住在淺草區出行也十分方便。《好食玩飛》記者這次整合了12間淺草酒店，每間酒店各有特色，最平人均只需$242！如果利用優惠碼訂房，更可以節旅費！👉Agoda優惠碼2023Trip.com優惠碼2023

淺草寺是東京地標，吸引大批日本人及旅客前往遊覽和拍照。（miku_ysg@ig）

淺草酒店推介【1】THE GATE 酒店雷門 by HULIC（The Gate Hotel Asakusa Kaminarimon by Hulic）

THE GATE 酒店雷門 by HULIC（The Gate Hotel Asakusa Kaminarimon by Hulic）位於淺草的絕佳位置，酒店附近更有超市、拉麵店、咖啡店等，走過對面馬路即到雷門，步行2分鐘可到達淺草站！居於酒店的高層，更可以清楚看到晴空塔全景，不論日夜景色都令人著迷。酒店亦設有酒吧及免費早餐，讓大家在品嚐美酒佳餚的同時可飽覽醉人景色。

THE GATE 酒店雷門 by HULIC（The Gate Hotel Asakusa Kaminarimon by Hulic）
房價：人均$241.5起
地址：東京都台東區雷門2-16-11
交通：東京淺草站步行5分鐘
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淺草酒店推介【2】淺草雷門竹之宿旅館（Asakusa Kaminarimon Takenoyado）

「淺草雷門竹之宿旅館」又稱「淺草雷門竹乃宿」，採用日式設計，酒店房間以淺木色和白色為主調，融合現代和傳統日本特色。從酒店出發，步行2分鐘便可到達有和服出租的《Shim Asakusa Tokyo》，在從店家到淺草寺亦只需4分鐘，非常方便！晚飯時間不想走遠，亦可在1970年創業老字號烤肉店「平城苑」，品嘗正宗的A5級和牛和神戶牛燒肉，從酒店步行僅2分鐘！

淺草雷門竹之宿旅館（Asakusa Kaminarimon Takenoyado）
房價：人均HKD$261起
地址：1 chome-11-2 Kaminarimon, Taito City, Tokyo
交通：地鐵田原町站260米、淺草站390米，5分鐘內步行可到
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淺草酒店推介【3】格拉斯麗淺草酒店（Hotel Gracery Asakusa）

格拉斯麗淺草酒店（Hotel Gracery Asakusa）的房間面積雖然不算很大，但勝在有富日本特色設計的浴室和浴缸，非常推薦喜歡浸浴的人！酒店的地理位置同樣無可挑剔，只要步行4分鐘便可以到達仲見世商店街購物買手信！如果你喜歡名牌、時尚或藝術，那絕對不能不去酒店附近的ACE世界手袋博物館參觀，欣賞500多件來自世界各地的稀有收藏品。

格拉斯麗淺草酒店（Hotel Gracery Asakusa）
房價：人均HKD$364起
地址：東京都台東區雷門2-10-2
交通：都營淺草線淺草站A4出口步行2分鐘、東京Metro地鐵銀座線淺草站2號出口步行5分鐘
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淺草酒店推介【4】淺草旅籠酒店（Asakusa Hotel Hatago）

淺草旅籠酒店（Asakusa Hotel Hatago）房間仿照日式和室設計，地板採用榻榻米席鋪設，令人倍感溫馨。酒店亦提供免費早餐，有日式或西式輕食可供選擇，簡單的日式早餐搭配漂亮的晴空塔和隅田川的美景，開啟美好的一天！酒店除了鄰近隅田川、雷門、淺草神社外，從酒店步行僅4分鐘便有超人氣鰻魚飯老店、特色拉麵等日本美食，亦有AEON或全家等超商。

淺草旅籠酒店（Asakusa Hotel Hatago）
房價：人均HKD$279起
地址：東京都台東區駒形2-6-8
交通：都營地下鐵淺草站步行約2分鐘
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淺草酒店推介【5】OMO3淺草by星野集團（OMO3 Asakusa by Hoshino Resorts）

OMO3 淺草 by 星野集團（OMO3 Tokyo Akasaka by Hoshino Resorts）在2023年7月才剛開幕，是淺草最新落成的酒店，距離東京地鐵銀座線淺草站只有約4分鐘步程，鄰近淺草寺、仲見世通等景點，地理位置非常方便！酒店的設計風格亦非常特別，融合現代與傳統，呈現出濃厚的日本下町文化和現代的繁榮，讓你可以感受最道地的日式風情。

OMO3淺草by星野集團（OMO3 Asakusa by Hoshino Resorts）
房價：人均$433起
地址：東京都台東區花川戶1-15-5
交通：東京Metro地鐵淺草站車程約5分
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淺草酒店推介【6】東京淺草Prostyle日式旅館（Prostyle Ryokan Tokyo Asakusa）

東京淺草Prostyle日式旅館（Prostyle Ryokan Tokyo Asakusa）的設計走日式和風格調，地板鋪上榻榻米、牆身使用木條屏風、浴室亦走日式風情，採用深色木紋設計。酒店亦提供按摩及桑拿服務，讓人倍感舒適。酒店附近更有1980年開業、主打豆沙包的人氣老字號麵包店ANDESU MATOBA，從酒店步行6分鐘亦可抵達日本現存最古老的地下商店街—淺草地下街，讓你體驗彷如時光倒流的感覺。

東京淺草Prostyle日式旅館（Prostyle Ryokan Tokyo Asakusa）
房價：人均$527.5起
地址：2 Chome-12-11, Hanakawado, Taito City, Tokyo
交通：東京地鐵銀座線淺草站5號出口步行6分鐘
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淺草酒店推介【7】淺草楓（Asakusa Kaede）

淺草楓（Asakusa Kaede）位於東京中心，同樣主打日系風格，以傳統日系圖案及紋樣作為房間的點綴，酒店亦設有咖啡店、餐廳及酒吧。鄰近酒店約3分鐘步程，便可以遠離熱鬧的淺草，到傳法院庭園感受一絲寧靜，欣賞日式建築和山水庭園。從傳法院庭園再步行1分鐘，便可以回到繁囂的Hoppy大街，窺探日本的居酒屋文化！

淺草楓（Asakusa Kaede）
地址：1-31-5 Asakusa, Taito-ku, Tokyo
價格：人均$562.5起
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淺草酒店推介【8】淺草東武酒店（Asakusa Tobu Hotel）

淺草東武酒店（Asakusa Tobu Hotel）位於東京台東區，旁邊就是雷門，步行1分鐘便到車站，附近亦有大量餐廳食肆及大型購物中心，吃喝玩樂一應俱全！酒店有多種房間大小、裝潢風格的房型可供選擇，除了採用乾濕分離設計，更有浴缸及淋浴空間。客房更有以Hello Kitty為主題的家庭客房，深受旅客的歡迎，更於2021年獲得「Agoda旅人之選大賞」，於網站獲得9.2/10的評分，其中酒店的清潔度更獲得接近滿分的9.6/10。

淺草東武酒店（Asakusa Tobu Hotel）
房價：人均HKD$484起（雙人房A）
地址：1-1-15 Asakusa, 淺草, 東京, 日本, 111 0032
交通：東京地鐵淺草站6號出口步行1分鐘
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淺草酒店推介【9】天然温泉凌雲之湯御宿野乃淺草（Onyado Nono Asakusa Natural Hot Springs）

天然温泉凌雲之湯御宿野乃淺草（Onyado Nono Asakusa Natural Hot Springs）於2019年開業。步行到筑波快線「淺草站」和淺草寺只需4分鐘左右，非常方便！酒店設有兩個大浴場，均採用含豐富礦物質的「黑湯」天然溫泉，最適合遊玩一整天後好好放鬆。酒店內所有區域都使用榻榻米地板，客人進入大門後需要脫鞋。客房設計簡約，採用日式風格，更提供免費的米明蕎麥麵！

天然温泉凌雲之湯御宿野乃淺草（Onyado Nono Asakusa Natural Hot Springs）
房價：人均HKD$550起（雙人床房；包米明蕎麥麵、公眾浴場每日2份）
地址：東京淺草台東區淺草2-7
交通：淺草站步行4分鐘
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淺草酒店推介【10】淺草豪景酒店-旅館分館（Asakusa View Hotel Annex Rokku）

淺草豪景酒店-旅館分館（Asakusa View Hotel Annex Rokku）走摩登風格，房間有落地大玻璃窗，讓你可以「無死角」俯瞰日本街道景色。酒店雖然距離地鐵站較遠，但附近已經有Donki、Uniqlo、藥妝店、多間食店及超市，購物亦非常方便。酒店距離淺草寺、淺草花屋敷同樣僅2分鐘步程。若想體驗日本傳統文化，附近亦有木版館，可以動手做日本傳統浮世繪。

淺草豪景酒店-旅館分館（Asakusa View Hotel Annex Rokku）
房價：人均$641起
地址：東京台東區淺草2-9-10
交通：東京地鐵銀座線田原町站步行7分鐘、筑波快線淺草站步行2分鐘
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淺草酒店推介【11】悅樂東京淺草酒店（Far East Village Hotel Tokyo, Asakusa）

悅樂東京淺草酒店（Far East Village Hotel Tokyo, Asakusa）在2023年4月才開幕，酒店採用簡約設計，塔景客房則擁有眺望東京晴空塔與淺草寺的優美景觀。淺草橫町、ROX、合羽橋道具街均在步行輕易可達範圍內。如果想體驗不一樣的日本風情，距離酒店僅6分鐘步程有一間忍者咖啡館，透過享用忍者主題午餐，以及一節忍者訓練過程，教你如何成為忍者！

悅樂東京淺草酒店（Far East Village Hotel Tokyo, Asakusa）
房價：人均$299起
地址：1-11-6 Asakusa, Taito-ku
交通：地鐵田原町站步行約5分鐘、淺草站步行約8分鐘
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淺草酒店推介【12】HOTEL TOMOS ASAKUSA

HOTEL TOMOS ASAKUSA位於言問橋附近，酒店房間以深灰色作為主調，並搭配深色木紋，營造出平靜的休息空間。酒店距離淺草寺雷門及三囲神社僅8分鐘步程，只需2分鐘便可抵達待乳山聖天本龍院。若你的旅行剛好落在7月最後一個星期六，在酒店內便能欣賞到隅田川煙火大會的美景！

HOTEL TOMOS ASAKUSA
房價：人均$490起
地址：7 Chome-2-4 Asakusa Parking, Asakusa, Tokyo, Japan
交通：東京地鐵淺草站步行8分鐘
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