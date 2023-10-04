APITA超市優惠｜太古新開幕逾30項優惠清單　全場92折1公斤香米$5

APITA優惠！APITA太古新開幕，目前舉行「 APITA UNY狂歡感謝祭 」，逾30大優惠等大家，優惠價錢買牛扒、蛋糕、咖啡、日式小吃、滋味福袋。超市正進行全場92折、加$5買1公斤香米，即睇各大優惠、優惠日期！



（圖片授權：APITA）

APITA UNY狂歡感謝祭開鑼逾30大優惠

APITA UNY狂歡感謝祭【1-4】精肉部產品優惠

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10月4日至10月10日，以下4款肉類產品以優惠價發售：

1. 日本北海道和牛極上切片： $119／100克（原價 $130）；

2. 美國 Super Prime 頂級西冷／肉眼牛扒：$75／100g；

3. 英國 Dry-aged 亞伯丁安格斯牛紅屋牛扒：$450／件；

4. 法國夏洛萊牛（Charolais Beef） 西冷／肉眼扒：$110／100克



APITA UNY狂歡感謝祭【5-8】酒部產品優惠

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10月6日至10月31日，以下3款酒類產品以優惠價發售：

5. 榮光富士愛山無濾過生原酒：$399／720毫升（原價 $438）；

6. 七賢星之輝有氣清酒：$599／720毫升（原價 $678）；

7. 獺祭三割九分純米大吟釀：$499／1,800毫升（原價 $548）



8. 此外，凡購買日本清酒或日本燒酎3支或以上，可享額外88折優惠。

APITA UNY狂歡感謝祭【9-23】美食專櫃優惠

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10月6日至10月18日，以下美食專櫃供應優惠：

9. KYOTO EXPRESS COFFEE：

掛耳包體驗套裝 掛耳包1 個 及日本陶瓷杯1隻）： $68／套



10. LUNA CAKE：

惠顧5 吋北海道雙層芝士蛋糕、北海道牛乳卷、贅沢朱古力卷或巴斯克芝士蛋糕送$50現金券2張；

11. 正價購買任何cafe THE SUN LIVES HERE 牧場牛奶樽裝芝士蛋糕買3送1



Enjoy Deli：

12. 購買STURIA 魚子醬送STURIA 精美貝母匙及魚子醬專用開罐器；

13. 各款甜品買3 送1



Suki bowl：

14. 鐵板蒜片牛柳粒：$48／份 （原價$68）；

15. 日式鰻魚飯：$58／碗 （原價$78）；

16. 三文魚沙律：$38／份 （原價$48）



悅の味：

17. 各款泰式燒春雞：$58／隻（原價$68）



10 月19日至10 月31日，以下美食專櫃供應優惠：

Suki bowl：

18. 咖哩雜錦海鮮飯：$48／盒 （原價$56）；

19. 親子飯：$38（原價$48）；

20. 日式燒原條星斑魚：$78／條 （原價$98）



悅の味：

21. 脆皮鹹豬手：$78／隻（原價$108）



10月6日至10月31日，上稀園供應以下優惠：

22. 葡澳小杏餅（烏龍茶、伯爵茶、玫瑰、辣椒、原味、咖啡）買4送1；

23. 上稀禮盒 （蝴蝶酥+千層酥+小杏餅+葡國辣魚系列）$298／盒（原價$388）



APITA UNY狂歡感謝祭【24-25】即製美食專區優惠

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24. 於10月6日至10月17日期間，紀文推出開張優惠，日本炸魚餅只售$35／4件；

25. 炸薯餅則售$30／3件 （原價 $12／件）

APITA UNY狂歡感謝祭【26-34】超市優惠

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為了慶祝全新開幕， APITA提供以下活動及優惠：

26.「全場92折」——於超市單一消費滿$200或以上，可享92折優惠（10月6日至10月8日）；



27.「CU APP會員專享：$18滋味福袋」—— CU APP會員於店內作任何消費，即能以$18（原價 $113）購買滋味福袋1個。福袋限售500個，售完即止（10月6至10月31日）；



28. 「1公斤金鳳米換購活動」—— 單一消費滿$250，能以$5換購1公斤金鳳米1包，每張單據最多換領3包，換完即止（10月6日至10月10日）；



29.「甜蜜棉花糖換領活動」—— 單一消費滿$100，憑單據可換領棉花糖1支，換完即止（10月6日16:00 - 19:00；10月7日至10月8日13:00 - 16:00）；



30.「$100攻略」 —— 詳情：單一消費滿$100，即享以下禮品，包括樂淇蘋果抹手巾1條 （消費須包括樂淇蘋果 )、



31. 加$20換購日本和花卵1盒（原價$27.9）、

32. 加$39.9換購平和嚴選天白花菇（原價 $108）、

33. 加$218換購ohmine大嶺3粒米火入山田錦720毫升（原價 $288），送或換完即止（10月6日至10月12日）；



34.「輕鬆小熊換領活動」—— 單一消費每滿$300或持有淨值滿$100的3張收據，可於當日憑機印發票可以優惠價換購輕鬆小熊產品1件，換完即止（即日至10月31日）



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APITA UNY 狂歡感謝祭

地址：香港島太古太古城路太古城中心二期地庫

日期：即日至2023年10月31日

營業時間：09:30 - 22:00

官方網站：apitauny.com.hk

