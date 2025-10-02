文錦渡口岸交通攻略｜上水荃灣上車　最平$5直達！附過關時間

文錦渡口岸過關時間｜華通巴士文錦渡口岸｜文錦渡口岸位於深圳羅湖區，與香港的文錦渡管制站為一組實施「兩地兩檢」的關口。由於經文錦渡口岸北上的旅客較少，吸引許多不想為過關而大排長龍的旅客使用。由上水、荃灣前往口岸可乘搭華通巴士，最平僅需$5！即睇口岸的交通資訊及過關時間！



文錦渡口岸（圖片來源：小紅書@小红叔S）

深圳羅湖區（圖片來源：小紅書）

文錦渡口岸交通＋過關時間

位於深圳羅湖區的文錦渡口岸，與香港北區的文錦渡管制站實施「兩地兩檢」，是一組自1978年啟用的陸路口岸。雖然「兩地兩檢」的關口不及「一地兩檢」的方便，但經文錦渡北上的旅客較少（根據入境處最新統計，經文錦渡出境人數平均每日僅約四千人），如果過關怕人多，選文錦渡就對了。

文錦渡口岸（圖片來源：Wikimedia@Tksteven）

由於文錦渡管制站處於香港禁區範圍，所以香港市區一般的交通工具不能直接駛到該處。一般情況下，大家經該口岸北上，需要乘搭經運輸署批准營辦的直通車路綫前往港方的文錦渡管制站辦理出境手續，其後需再次登上車，前往深方的文錦渡口岸辦理入境手續。

文錦渡管制站（圖片來源：Wikimedia@建園春秋）

文錦渡口岸的過關時間為每日07:00至22:00，若深夜前往深圳又怕來不及過關，應改用24小時通行的皇崗口岸北上。

文錦渡快綫由上水直達口岸

由香港市區前往文錦渡口岸，可選擇乘搭由華通巴士或粵港直通巴營辦的直通車——文錦渡快綫。

文錦渡快綫（圖片來源：華通旅遊）

「文錦渡快綫」由上水廣場來往文錦渡口岸，正價車費為$20，經粵港直通巴購票只需$10！該路線於鳳溪第一中學、文錦渡管制站設中途站，乘客到達文錦渡管制站後，必須先下車辦理出入境手續後再上車，才可繼續行程。至於荃灣往返文錦渡口岸，正價車費則為$30，現價正進行優惠只需$20！途徑德華公園及綠楊坊，再到上水。

長者60歲或以上$5直達口岸！

$10還不夠抵！華通巴士於10月1日，推岀$5直達口岸優惠！年滿60歲並持有樂悠咭，乘搭上水線或荃灣線來往文錦渡，只需$5！荃灣線每日發車時間為早上8時半至晚上8時半，每30分鐘一班車，50分鐘便直達文錦渡口岸！至於上水線發車時間則為上午6時55分至晚上9時40分，每5至10分鐘一班車，車程約8分鐘便到達口岸！

華通巴士於10月1日，推岀$5直達口岸優惠！（華通巴士官方圖片）

上水線及荃灣線服務時間：

華通：

06:50-21:40（上水廣場開出）／07:15-21:45（文錦渡口岸開出）；

08:15-20:15（葵芳開出）／07:30-20:00（文錦渡口岸開出）；

08:05-20:35（綠楊坊開出）；

08:00-20:30（荃灣德華公園開出）／07:30-20:00（文錦渡口岸開出）



粵港：

07:30-19:00（上水廣場開出）／07:10-18:30（文錦渡口岸開出）



（全文完）