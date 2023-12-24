深圳行山郊遊｜小眾秘境「千島湖」　1.5小時登頂俯瞰藍寶石湖泊

12月的深圳褪去了炎熱，逐漸進入了屬於冬季的愜意，終於可以去呼吸山野間的新鮮空氣，去徒步、攀岩、行山，開啟一場有氧之旅。



秋冬宜徒步 潛入森林吸氧勝地

深圳被稱為「山海之城」，除了漫長的海岸線，自然景觀更是不少，趁着秋冬來臨，不如去鹽田來一場登山徒步吧，那裏隱藏着一個絕美的小眾山野秘境。👇👇👇

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深圳的打鼓嶺又稱打鼓嶂，海拔約529米，也是深圳坪山、鹽田、龍崗三個區的界山。北面有兩大水庫——銅鑼徑水庫和炳坑水庫，東面為碧嶺、馬巒山，南為東部華僑城。

打鼓嶺位於三洲田水庫西北處，距離喧囂的城市只有咫尺之隔，卻野趣十足，因此也被稱為深圳人的世外桃源。

比起其他有成熟道路的山間，這裏顯得相對原始，行山新手在此徒步也許會略顯吃力，陡峭處要格外小心，但對有經驗的「行山愛好者」來說，這裏很適合戶外挑戰。

在打鼓嶺，有着不被打擾的悠然。流連於鬱葱的森林間，綠葉茂草、湛藍湖泊都一一洗滌眼簾，滿是生機盎然，同時還能體驗登山徒步和叢林探險帶來的樂趣。

今天我們從打鼓嶺出發，開啟一場「吸氧之旅」。👇👇👇

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登頂打鼓嶺 俯瞰絕美「藍寶石」湖泊

秋冬的太陽温暖又燦爛，風若有似無地隨着陽光飄灑，在適宜的温度中登山徒步，心情也隨之盪漾起來。

以輕鬆愜意的姿態，穿梭在打鼓嶺的山間小道中，滿眼皆是綠意，陽光透過枝葉間隙灑向地面，斑駁光影像極了日漫中出現的場景。

作為一片未經過全面開發的山林，打鼓嶺保持着大量如詩如畫的原始自然風貌。行走其中，山林的氣息清新治癒，宛如一處森林氧吧。

一路向上，高處的景色也愈發迷人，每走一段都有不同的景緻，肆意生長的草木、湛藍清澈的湖泊、綿延不斷的群山……沒有了城市的喧囂，取而代之的都是山幽、鳥鳴、流水的幽靜。

午後的陽光柔和的剛好，一條延綿到藍色湖泊的階梯棧道，成為登山途中絕美的打卡點，找好機位很容易就能收獲一張滿意的照片。👇👇👇

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抵達山頂的涼亭後，360度的野郊景色一覽無餘，縱觀水庫全貌，大大小小的湖泊分佈其間，宛如一塊「藍寶石」鑲嵌在綠色的山野裏，讓人不禁聯想到千島湖的壯觀景色。

水面平靜無波，宛如大海一樣包容，微風徐來，吹皺一池湖水，偶爾有水鳥掠過湖面，一瞬間我彷彿進入了文人墨客筆下的山水世界。

看着眼前的景色，讓我不由得想起了沈從文的散文裏的浪漫語句，「群峰競秀，積翠凝藍，在陽光下看來，顏色真無可形容」。

從三洲田水庫著名的「碧三路」下山，一路上依舊是被綠意包圍的浪漫，迎面而來的山風吹得人心曠神怡，也吹來了屬於曠野天地的治癒氣息。👇👇👇

順着水庫沿岸道路直行，抬頭間，遠處山頂大華興寺的四面觀音彷彿就在眼前，靜靜地俯瞰着山間的萬物，神聖而震撼。

在山野中放空發呆，靈魂就這樣被治癒。如果可以，我想把今日見到的治癒美景，毫不吝嗇的全部打包給你。

置身曠野天地間，用腳步丈量自然，沿途的風景都有不期而遇的驚喜，等待一個風和日麗的下午，去山野和自然撞個滿懷吧。

打鼓嶺

交通：深圳地鐵3號線至永湖地鐵站A1出口，轉乘M295路公交車至景宜工業區下車後，步行上山



TIPS：

1. 山路較滑，建議穿防滑的鞋子，並帶上登山杖

2. 戶外草木茂密，注意防曬防蚊

3. 山路較陡，且未經開發，不建議帶小孩

4. 山上無廁所&便利店，需自備水和食物

5. 上山1.5小時，下山1小時，全程約3小時，僅供參考

6. 上山路線請認準紅絲帶，有紅絲帶的路線即為正確路線



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