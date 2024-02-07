英國遊學｜伯明翰10大好去處　海洋館探企鵝/朱古力世界+交通住宿

撰文：陳映蓉
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伯明翰遊學好去處2024！伯明翰是英國第二大城市，距離倫敦大約1.5小時車程，而且火車班次頻繁，非常方便！伯明翰是一個擁有六所大學的「文化之城」，世界知名學府伯明翰大學亦坐落於此，擁有絕佳學術上的優勢。《香港01》「好食玩飛」記者是次整合伯明翰遊學10大好去處，更提供住宿及交通實用資訊。立即睇文了解詳情啦！

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伯明翰主要交通工具　用APP買飛最方便

伯明翰市內的主要交通工具為巴士、火車及電車。伯明翰巴士（National Express West Midlands）提供多條巴士線路可以穿梭市中心到近郊，單程票價由2英鎊起，一日票和五日票分別為4.5英鎊及21英鎊起，使用mTicket app購票會最為方便。伯明翰主要火車鐵路為West Midlands Railway，提供8條路線，連接整個城市。火車票價以距離計算，亦有多種車票可供選擇，單程票價3英鎊起，可以使用West Midlands Railway App購票。如果為短距離出行，搭巴士會較划算，如果要前往近郊地區，火車則會是更划算及省時的選擇。

伯明翰巴士提供多條巴士線路可以穿梭市中心到近郊。（National Express West Midlands圖片）

除了巴士及火車外，電車（West Midlands Metro）亦是伯明翰市民常用的交通工具之一，一條電車線路連接Zone 1至Zone 4，票價會根據移動區域（Zone）而定，在單一區域內移動，票價為2.2英鎊，All Zone Tickets則為6.7英鎊，如果旅行日數長或者人數多，亦可以購買週票或家庭一日票，週票售價由11.9英鎊起，家庭一日票由8英鎊起。

伯明翰遊學10大好去處　吉百利朱古力世界／海洋生物館

伯明翰遊學好去處【1】伯明翰圖書館（Library of Birmingham）４萬件名作展品

伯明翰圖書館（Library of Birmingham）是英國大型公共圖書館之一，有10層樓高。圖書館外型建築現代感十足，帶有奢華格調，是個打卡好地方！伯明翰圖書館除了匯集了一系列書籍，更有博物館區域，有英國政治家Benjamin Stone在19世紀中期拍攝的美國和歐洲的人像照片展覽；工業革命期間孩子們日常生活的畫作、照片和故事書，更展示了莎士比亞的劇作節目、相片、歷史文物等，展品高達4萬件！

伯明翰圖書館（Library of Birmingham）
如何前往👉🏻搭乘電車到「Library」站下車步行3分鐘

伯明翰遊學好去處【2】伯明翰海洋生物館（National Sea Life Centre, Birmingham）360度全透明隧道

伯明翰海洋生物館（National Sea Life Centre, Birmingham）是在當地極受歡迎的水族館，內設有多個海洋生物展覽、海洋保護處以及海馬繁殖館等超過60個展區、2000種海洋生物。巴布亞企鵝、顛倒水母、海獺、海龜等都有得睇！此外，館內亦設有不同場景，更有360度的全透明隧道，可以看到鯊魚、魔鬼魚等在你頭上游過，場面非常震撼！

伯明翰海洋生物館（Birmingham Sea Life Centre）
如何前往👉🏻搭乘電車到「Brindley Place」站下車步行4分鐘

伯明翰遊學好去處【3】伯明翰野生動物保護區（Birmingham Wildlife Conservation Park）探紅頸袋鼠/小熊貓

伯明翰野生動物保護區（Birmingham Wildlife Conservation Park）是一個位於市中心的小型動物園，自1964已經開幕，歷史非常悠久！雖然伯明翰野生動物保護區整體面積不大，但擁有多種來自世界各地的珍貴及獨特動物，例如亞洲小爪水獺、紅頸袋鼠、小熊貓、貓鼬等。館內亦設有禮品店，可以購買可愛動物的周邊商品及紀念品，絕對值得到訪。

伯明翰野生動物保護區（Birmingham Wildlife Conservation Park）
如何前往👉🏻搭乘巴士45號或47號到「Nature Centre」站下車步行2分鐘

伯明翰遊學好去處【4】珠寶區博物館（Museum of the Jewellery Quarter）參加首飾工作坊鯨魚牙齒也是寶

伯明翰一直是英國主要的珠寶生產中心，而珠寶區博物館（Museum of the Jewellery Quarter）前身是一家18世紀建成的飾品廠。在博物館可以看到歷經兩個世紀珠寶製作歷史和演示，了解如何從天然材料，如鯨魚牙齒和鑽石等製作珠寶，更可以參加導賞團和工作坊，親自嘗試製作首飾！博物館商店設有臨時展覽及售賣由當地工匠製作的飾品，附近亦有不少珠寶商店可以閒逛。

珠寶區博物館（Museum of the Jewellery Quarter）
如何前往👉🏻搭乘電車或火車到「Jewellery Quarter」站下車步行2分鐘

伯明翰遊學好去處【5】牛環聖馬丁教堂（St Martin in the Bull Ring）II級保護建築

牛環聖馬丁教堂（St Martin in the Bull Ring）位於伯明翰最繁華的商業區。牛環聖馬丁教堂歷史悠久，最早可以追溯到13世紀，現在是英國II級保護建築。牛環聖馬丁教堂是典型的維多利亞風格建築，充滿著莊嚴感，教堂內的彩繪玻璃亦非常有氣派，更透出昏黃的燈光，而內裡的壁畫則展示了不同《聖經》故事。牛環聖馬丁教堂附近亦有購物中心及博物館，可以順道去看看！

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伯明翰遊學好去處【6】維多利亞廣場（Victoria Square）逛農產品工藝品市集

維多利亞廣場（Victoria Square）位於市中心的心臟地帶，毗鄰張伯倫廣場，伯市政廳、市議會、維多利亞女王像、鐵人雕塑等建築均坐落在維多利亞廣場周圍。在維多利亞廣場除了可以散步休息，更會看到不同歷史建築物、著名雕塑、大型觀賞噴泉等。維多利亞廣場更會不時舉辦市集，售賣農作物、工藝品、當地手作等商品，感受最傳統的英倫氛圍！

維多利亞廣場（Victoria Square）
如何前往👉🏻搭乘電車到「Town Hall」站下車步行1分鐘

伯明翰遊學好去處【7】伯明翰唐人街（Birmingham's Chinese Quarter）中式庭院餐廳/背對背房屋博物館

伯明翰唐人街（Birmingham's Chinese Quarter）亦即Chinatown，自1960至1970年代已經發展。唐人街遍布東南亞餐廳、超市及商店，火鍋、川菜、韓式炸雞、日本料理等菜色任君選擇！街內不少建築亦採用了傳統中式風格，更有餐廳自帶中式庭院！背對背房屋博物館、The Arcadian及室內市場亦坐落在唐人街附近，在這裡待半天都不會悶！

伯明翰唐人街（Birmingham's Chinese Quarter）
如何前往👉🏻搭乘火車到「Birmingham New Street」站下車步行5分鐘；搭乘電車到「Grand Central」站下車步行8分鐘

伯明翰遊學好去處【8】吉百利朱古力世界（Cadbury World）坐朱古力隧道遊覽車

吉百利巧克力世界（Cadbury World）是一間互動娛樂中心及博物館。吉百利巧克力世界於1990年開幕，設有14個展區，可以了解可可豆帶入歐洲的歷史、窺探巧克力製作過程、參觀朱古力沐浴室等。館內互動性十足，可以參觀生產線、品嚐多款朱古力產品、坐上朱古力隧道遊覽車等，更可以觀賞高跟鞋、皇冠、動物模型等以巧克力製成的藝術品，亦可以在商店入手不同巧克力周邊及商品，無論大朋友還是小朋友都可以滿載而歸！

吉百利巧克力世界（Cadbury World）
如何前往👉🏻搭乘火車到「Bournville」站下車步行15分鐘

牛環聖馬丁教堂（St Martin in the Bull Ring）
如何前往👉🏻搭乘火車到「Birmingham Moor Street」站下車步行5分鐘

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伯明翰遊學好去處【9】伯明翰鬥牛場購物中心（Bullring Birmingham Shopping Centre）超現代風格15,000個鋁盤外牆

伯明翰鬥牛場購物中心坐落在（Bullring Birmingham Shopping Centre）坐落在百年市場的舊址，曾經馬匹及肉類的交易市場，現在轉型為超現代風格的大型購物中心。伯明翰鬥牛場購物中心建築設計時尚，外牆由15,000個鋁盤覆蓋，別具特色。內部則仍然保留了部分歷史痕跡，例如巨型公牛銅像等。購物中心內有超過160間商店，有設計師品牌、各類型餐廳和咖啡店等，吃喝玩樂一應俱全！

伯明翰鬥牛場購物中心（Bullring Birmingham Shopping Centre）
如何前往👉🏻搭乘火車「Birmingham New Street」站下車步行2分鐘

伯明翰遊學好去處【10】Great Western Arcade尋寶 二手奢侈品/精品威士忌

Great Western Arcade是於1875年落成的室內購物中心，至今仍然保留了傳統維多利亞式的風格建築，被列為英國II級保護建築，別具韻味。Great Western Arcade內擁有大約40家商店，包括二手奢侈品店、時尚鞋履、手工麵包、夏威夷Poke Bowl、精品威士忌等，均以小店為主，是個「尋寶」的好地方！

Great Western Arcade
如何前往👉🏻搭乘火車「Birmingham Snow Hill」站下車步行1分鐘

伯明翰住宿10大推薦　鄰近熱門景點人均$148起

伯明翰是擁有歷史、文化、教育優勢的主要城市，亦是繼倫敦後的英國第二大城，適合享受在大城市生活及旅遊的人。記者是次亦為大家整合了10間伯明翰酒店，全部均別具特色、交通方便！如果想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的 AgodaTrip.comKlookBooking.com優惠碼資訊詳情，幫你同時節省旅費及交通費！

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