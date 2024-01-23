櫻花2024｜日韓台賞櫻必去15大推介　最佳賞櫻期全攻略機票$320起

一年一度的櫻花季又來了，又是時候買定機票準備去賞櫻！不過，看櫻花不一定要去日本，首爾及台灣亦有很多賞櫻好去處，與親朋好友在櫻花樹下野餐、與情人在櫻花步道散步更是超浪漫！《香港01》「好食玩飛」記者是次推介15個日韓台的賞櫻好去處及不同地方的最佳賞櫻期，快閃台灣一睹櫻花風采又得、去日本順便浸溫泉都得！大灣區航空更推出機票優惠，機票最平$320，幫你慳旅費慳到盡！



日本賞櫻5大好去處 坐遊覽船賞櫻／參加櫻花祭典

今年冬天氣溫較高，因此日本許多櫻花都開得比往年早，這種情況在日本東部及北部最為明顯。日本櫻花通常會由南部向北部陸續開花，根據日本氣象株式會社及さくら開花予想（Weathermap）的開花和盛開預測，位於日本最西南端的沖繩最早已經在1月7日開花，福岡及名古屋預料將在3月21日開花，而東京及大阪將在3月23日左右開花，最晚開花的地方為北海道，預計在4月中下旬才陸續開花。

日本賞櫻熱點【1】新宿御苑 約65種超過1100棵櫻花樹

位於東京的新宿御苑，每年花季都會吸引不少人慕名而來，園内共有約65種、超過1100棵櫻花樹，因此櫻花盛開的時間會較漫長。除了可以欣賞到冬櫻、染井吉野櫻、關山櫻等櫻花外，更可以在寧靜的櫻花園下享受野餐！此外，園内小賣店還有販售櫻花季限定的主題日式美食，絕對是特別的體驗！

前往新宿御苑👉🏻搭乘東京Metro丸之內線至「新宿御苑前站」下車步行5分鐘



日本賞櫻熱點【2】櫻坂 日劇取景地絕美櫻花打卡一流

櫻坂是東京舊中原街道的其中一部分，紅色柵欄的「櫻橋（さくらばし）」更是著名的約會景點及日劇的取景地。在櫻花季期間，街道兩旁的50棵染吉野櫻會帶來壯觀又浪漫的景致，在櫻橋上可以飽覽絕美的櫻花隧道，在橋下則可以看到櫻花雨落下的美景，打卡一流！

前往櫻坂👉🏻搭乘東急多摩川線至「沼部站」下車步行5分鐘



日本賞櫻熱點【3】六義園 壯觀枝垂櫻點燈盛會

六義園位於東京都文京區，擁有兩棵如瀑布般壯麗、已經有70多年樹齡的大枝垂櫻！每年春天的櫻花季，六義園都會舉辦「枝垂櫻與大名庭園之美麗點燈」，讓遊客可以欣賞大枝垂櫻在夜色下的風采。除了櫻花外，六義園內亦有迴遊式日本庭園、人造假山等空間，園內的櫻花茶屋亦會販賣非常可愛的「東京燒餅君」，抹茶館則會有原創的六義園土特產，可以感受六義園的獨特魅力！

前往六義園👉🏻搭乘東京地鐵南北線至「駒入站」下車步行7分鐘



日本賞櫻熱點【4】大阪造幣局560米櫻花大道 賞櫻玩遊戲嘆美食

大阪造幣局是熱門賞櫻地之一，造幣局內除有造幣博物館外，室外就是一條長達560米的櫻花大道。櫻花大道種植了超過130種、逾300棵櫻花樹，而每年櫻花季（四月下旬），造幣局都會開放一周，讓民眾可以漫步櫻花大道，而步道亦會設有不少美食及遊戲攤位，有如祭典一樣熱鬧！

前往大阪造幣局櫻花大道👉🏻搭乘Osaka Metro至「南森町站」下車步行15分鐘



日本賞櫻熱點【5】大川 坐遊覽船賞兩旁4,800棵櫻花步道

大川是一條流經大阪府大阪市中心的河川，兩旁擁有超過4,800棵櫻花樹，每年櫻花季，正條步道都會被染成淺粉色，非常唯美！要欣賞大川的櫻花可以到知名賞櫻景點「毛馬櫻之宮公園」，亦可以乘坐大川櫻花遊覽船，在25分鐘的航程中途經各個賞櫻勝地，抬頭就可以看到不同品種、不同環境下盛放的櫻花，輕鬆獲得「賞櫻自由」！

前往大川👉🏻搭乘大阪環狀線至「櫻之宮站」下車步行4分鐘



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首爾賞櫻必去5大景點 櫻花樹下賞櫻野餐

目前韓國尚未公佈2024年的櫻花花期預測，但韓國櫻花花期每年的時間相差不大，故亦可以推算今年韓國櫻花將陸續在3月底到4月初開花。整合過往幾年來自韓國觀光公社的預測數據，濟州島的櫻花每年均是最早盛開的地區，大概在3月20左右開花，其次為釜山，開花日期落在3月24日左右，而首爾及仁川則預計在3月底到4月初開花。

2023年韓國櫻花花期預測。（圖片來源：韓國觀光公社）

首爾賞櫻熱點【1】慶熙大學 哥德式建築前與櫻花相會

韓國首爾慶熙大學是以哥德式建築聞名的大學，更是首爾著名的賞櫻景點之一。每年賞櫻季節，慶熙大學校園內都會開滿淺粉色櫻花，當中的和平殿堂及中央圖書館更被譽為是賞櫻的最佳位置！異國風情的哥德式建築搭配櫻花，非常唯美又有書卷味！

前往慶熙大學👉🏻搭乘地鐵至「回基」站，轉乘綠色1號巴士到「慶熙大學」下車



首爾賞櫻熱點【2】南山公園 首爾最高賞櫻地眺望首爾市

南山公園位於海拔265米的南山之上，是首爾規模最大的公園，更是全首爾最高的賞櫻景點！南山公園種植不少櫻花樹，每逢櫻花季，步道的兩旁就會變成櫻花花海，在這裡散步會被茂密的櫻花樹完全包圍！在南山公園除了可以賞櫻，更可以眺望整個首爾市，抬頭就可以仰視首爾塔，櫻花樹搭配首爾塔景色，美不勝收！

前往南山公園👉🏻搭乘地鐵至「明洞站」站步行10分鐘



首爾賞櫻熱點【3】自由公園 遊《鬼怪》場景穿越粉紅隧道飽覽仁川景色

自由公園是位於仁川的公園，融合了傳統韓國文化及西式建築風格，亦是韓劇《鬼怪》的拍攝場景之一。在自由公園內種植了不少櫻花樹，櫻花季時，由步行到公園頂端的路上會形成一條唯美的粉紅色隧道，看到櫻花紛飛的景象，在公園頂端更可以飽覽仁川景色！此外，仁川的開花期會比首爾稍遲，因此即使錯過了首爾的櫻花亦不用擔心，而且這裡的人潮亦較首爾的賞櫻景點少，更可以靜靜地欣賞美景！

前往自由公園👉🏻搭乘地鐵至「仁川」站步行6分鐘



首爾賞櫻熱點【4】首爾林 櫻花樹下野餐體驗韓國賞櫻文化

首爾林是位於首爾聖水洞附近的一座公園，首爾林分為首爾林廣場、纛島生態林、自然體驗學習園、濕地生態園、漢江公園共五大區域，而櫻花步道則坐落在纛島生態林的區域，步道兩旁的路上種滿了櫻花樹，在櫻花季時散步更會被密集的櫻花林淹沒！不少韓國人會在賞櫻季節時前來打卡、散步及野餐，一場來到首爾當然要體驗韓國人的賞櫻文化！

前往首爾林👉🏻搭乘地鐵至「首爾林」站步行1分鐘



首爾賞櫻熱點【5】正讀圖書館 浪漫秘景穿校服與櫻花打卡

正讀圖書館是1977年已經開放的市立公共圖書館，圖書館其中一部分屬於宗親府，是現在僅存三座朝鮮王朝建築之一。圖書館周邊種滿了櫻花樹，更有非常壯觀的枝垂櫻！每年櫻花季有不少韓國人都會特意穿上校服前來拍照，盛放的櫻花樹與懷舊的建築，營造了非常浪漫的氛圍，絕對不能錯過這個絕佳的隱世景點！

前往正讀圖書館👉🏻搭乘地鐵至「安國」站步行10分鐘



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台灣賞櫻熱點5大推介 古色古香寺廟建築／3公里櫻花步道

台灣官方首次將櫻花花期預測資訊正式公開，但僅提供九族文化村的八重櫻及阿里山國家森林遊樂園區的染井吉野櫻的開花日期預報，未有為其他台灣地區的櫻花作出花期預測。台灣櫻花花期一般由2月起至3月，不過根據氣象署所指，因受到暖冬影響，2024年台灣櫻花會較往年提早約17至19天，因此預計台北及南投櫻花將在1月下旬開花；台中地區為2月中旬；台東地區則落在3月上旬；最後為嘉義，預計在3月下旬才開花。

台北賞櫻熱點【1】中正紀念公園 3大賞櫻區台日櫻花共賞

中正紀念公園位於台北市中心，除了種植了台灣原生種櫻花外，在10年前亦開始種植了大漁櫻、大寒櫻、修善寺寒櫻及河津櫻等品種的日本櫻花。中正紀念公園內分為三個賞櫻區，分別為「日本櫻花區」、「八重櫻步道區」及「原生櫻花區」，其中「八重櫻步道區」更擁有近50棵櫻花樹，在市區就可以賞櫻，更可以在草坪上野餐、休息，寫意又方便！

前往中正紀念公園👉🏻搭乘捷運淡水線至「中正紀念堂站」下車步行12分鐘



台北賞櫻熱點【2】內湖樂活公園 夜櫻祭漫遊3公里櫻花步道

內湖樂活公園位於台北市區，因為擁有長達三公里的賞櫻步道，因此成為了台灣人氣賞櫻地點之一！內湖樂活公園的沿岸種植了寒櫻、八重櫻、昭和櫻、吉野櫻及福爾摩沙櫻等多個品種的櫻花，除了日間可以欣賞絕美粉色花海外，公園更會在櫻花季期間舉辦「樂活夜櫻祭」，設立櫻花市集、櫻花漫遊日等活動，更會進行「點燈」環節，在璀璨燈光下的櫻花更令人難忘！

前往內湖樂活公園👉🏻搭乘捷運文湖線至「東湖站」下車步行10分鐘



台北賞櫻熱點【3】陽明山平菁街42巷 全台最浪漫櫻花步道

位於陽明山的「平菁街42巷」被譽為是全台灣最浪漫櫻花的步道，因為沿途開滿了櫻花，因此亦被稱為櫻花巷。平菁街42巷是台北地區最早開花的地方，因為開花時間早，故可以同時觀賞杜鵑花等春天花種一同綻放的景象，非常特別！

前往平菁街42巷👉🏻搭乘捷運淡水信義線至「劍潭站」轉乘303路公車至「倫仔尾站」下車



台北賞櫻熱點【4】碧山巖 400級階梯櫻花隧道伴夕陽美景

碧山巖位於台北內湖，步行前往清風亭時，會經過一段400級長的階梯，兩旁便是數不盡的椿寒櫻花樹，是名副其實的櫻花隧道！除了前往碧山巖欣賞櫻花海之外，亦可以順道到碧山巖開漳聖王廟參拜、欣賞夕陽及夜景，捕捉櫻花隧道的最美姿態！

前往碧山巖👉🏻搭乘捷運文湖線至「內湖站」轉乘小2公車至「碧山巖」站下車



台北賞櫻熱點【5】陽明山東方寺 古樸壯觀全台最晚開花地

陽明山東方寺是全台北櫻花最晚開花的地方，種植了很多吉野櫻，每年櫻花季都會變成一片粉白色的花海。東方寺是古色古香的寺廟建築，以日本京都的傳統寺廟為建築風格，配上櫻花令人感覺置身日本！雖然東方寺是私人寺廟，並不對外開放，不過在寺廟外圍賞櫻就已經非常壯觀，絕對不會令你失望！

前往陽明山東方寺👉🏻搭乘捷運淡水信義線至「劍潭站」轉乘小16公車至「東方寺」站下車



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新年將至又剛好碰上櫻花季，大灣區航空亦推出「飛向幸福新年」機票優惠，由即日起至2024年2月2日，購買香港來往台北的單程機票只需HK$320，來往東京、大阪及首爾亦分別僅需HK$450、HK$390及HK$350，雖然不包含免費託運行李額，但亦有附送7公斤的隨身行李限額，天氣回暖或者快閃數天的話亦夠用，而且價錢真是超值！立即搶機票，踏上賞櫻之旅啦！即搶機票👉🏻大灣區航空

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香港＜＞大阪 單程機票HKD$390

香港＜＞首爾 單程機票HKD$350

香港＜＞台北 單程機票HKD$320



購買日期：2024年1月10日至2024年2月02日

出發日期：2024年1月10日至2024年3月26日

不適用日期：2024年2月5日至2024年2月18日（由香港出發）；2024年2月13日至2024年2月18日（由香港以外地區出發）

＊不包含免費託運行李額

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