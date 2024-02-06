英國遊學｜格拉斯哥10大好去處　探索迷宮花園／交通住宿景點推薦

英國格拉斯哥遊學好去處2024！格拉斯哥是蘇格蘭第二大城市，近年亦成為港人移民及遊學的熱門選擇，其城市配套、教育風氣更可媲美其他英國一線城市，是個宜居宜遊的好地方！《香港01》「好食玩飛」記者今次為大家推薦10個格拉斯哥好去處、市內交通及住宿，幫你規劃完美行程！



波洛克鄉村公園可以近距離接觸蘇格蘭高地牛！（圖片來源：小紅書＠派大猩猩）

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格拉斯哥3大主要交通 隨上隨下觀光巴士穿梭市中心

格拉斯哥主要有3種交通工具，分別為火車、巴士及地鐵，如果來往地點近，當地居民亦會選擇步行或自行車。格拉斯哥地鐵（Glasgow Subway）只有一條閉環地鐵線，途徑15個車站，圍繞格拉斯哥市中心。格拉斯哥地鐵單程票價£1.80起、一日票由£4.30起。格拉斯哥火車（ScotRail）在格拉斯哥共有186個火車站，能夠穿梭整個市中心及近郊區域，單程票價由£2.30起；7日票£6起；10程票價£8.90起。

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巴士方面，格拉斯哥有超過100條巴士路線（First Bus Greater Glasgow），單程票£1.95起、一日票£5.40起，亦有提供周票及月票。此外，格拉斯哥亦有隨上隨下觀光巴士（CitySightseeing Bus），遊走市中心熱門觀光景點，可以根據自己想去的景點自由上下車，一日票價為£16；兩日票價為£17；家庭票的一日及兩日票分別為£35及£37，可供2位成人及3位小童享用。

格拉斯哥遊學10大好去處 現實版的霍格華茲魔法學院／現代藝術館

格拉斯哥遊學好去處【1】格拉斯哥大學（University of Glasgow）

格拉斯哥大學（University of Glasgow）是蘇格蘭歷史第二悠久、全英國校齡第四的世界頂尖學府。格拉斯哥大學已有近600年歷史，仍然保留了中世紀哥德式風格建築，內部則採用維多利亞式裝飾，被譽為是現實版的霍格華茲魔法學院，開放式迴廊及鐘塔更是打卡必去！此外，蘇格蘭歷史最悠久的Hunterian Zoology Museum亦歸大學所有，順道可以去看看！

格拉斯哥大學（University of Glasgow）

如何前往👉🏻搭乘觀光巴士到「University of Glasgow」站下車步行1分鐘

格拉斯哥遊學好去處【2】凱爾文格羅維藝術館（Kelvingrove Art Gallery and Museum）

凱爾文格羅維藝術館（Kelvingrove Art Gallery and Museum）位於格拉斯哥大學主校園的對面。藝術館於1901年已經開放，是倫敦以外訪問量第3大的英國博物館，採用西班牙巴洛克風格，並保留了格拉斯哥紅色砂岩的傳統。藝術館內展示了蘇格蘭的歷史和文化發展，擁有武器和裝甲等藏品，亦有來自老大師（Old Master）、法國印象派、荷蘭文藝復興等藝術作品，塞爾瓦多·達利的名作《十字架約翰的基督》更是鎮館之寶！

凱爾文格羅維藝術館（Kelvingrove Art Gallery and Museum）

如何前往👉🏻搭乘觀光巴士到「Kelvingrove Art Gallery & Museum」站下車步行1分鐘

格拉斯哥遊學好去處【3】格拉斯哥現代藝術館（The Gallery of Modern Art）

格拉斯哥現代藝術館（The Gallery of Modern Art）是在當地人氣相當高的美術館，採用文藝復興新古典主義的建築風格，藝術館外的惠靈頓公爵雕塑亦別具特色。藝術館內陳列了來自世界各地藝術家的當代藝術作品，有攝影、雕塑、版畫等，展品大部分比較現代化和抽象，亦有極具蘇格蘭當地特色的展區。藝術館附近亦有咖啡店、Kelvin Hall Open Collections博物館，絕對可以來一個文青一日遊！

格拉斯哥現代藝術館（The Gallery of Modern Art）

如何前往👉🏻搭乘觀光巴士到「St. Vincent Place」站下車步行2分鐘

格拉斯哥遊學好去處【4】格拉斯哥大教堂（Glasgow Cathedral）

格拉斯哥大教堂（Glasgow Cathedral）於1136年開始興建，經歷了300多年才正式建成，亦受到宗教革命的摧殘，現在大教堂仍然可以看到當年被破壞的痕跡，亦凸顯了其歷史價值。格拉斯哥的守護神St. Mungo的墓穴亦在低教堂地底，鄰近格拉斯哥大教堂亦設有St. Mungo博物館，陳列了天主教的生活與藝術收藏品、印度教的濕婆像、禪宗花園等，非常特別。

格拉斯哥大教堂（Glasgow Cathedral）

如何前往👉🏻 搭乘觀光巴士到「Glasgow Cathedral」站下車步行2分鐘

格拉斯哥遊學好去處【5】波洛克鄉村公園（Pollok Country Park）

波洛克鄉村公園（Pollok Country Park）是格拉斯哥最大的國家公園，更曾經被評選為「歐洲最佳花園」。公園內有牧場、貴族豪宅、迷宮花園和博物館等可以參觀，可以近距離接觸蘇格蘭高地牛，更有機會看到一群高地牛在草地上散步！

波洛克鄉村公園（Pollok Country Park）

如何前往👉🏻搭乘巴士57號線到「Christian Street」站下車步行15分鐘

格拉斯哥遊學好去處【6】埃布羅克斯球場（Ibrox Stadium）

埃布羅克斯球場（Ibrox Stadium）位於克萊德河南岸，是英國歷史非常悠久的足球場，更是蘇格蘭足球超級聯賽球隊格拉斯哥流浪者的主場球場。球場能夠容納5萬觀眾，如果正好遇上球賽或演出，更可以感受濃厚蘇格蘭風情的熱鬧氣氛！球場附近亦有格拉斯哥流浪者的紀念品店，店內亦展示了歷代獎盃、不同年代的球衣等。

埃布羅克斯球場（Ibrox Stadium）

如何前往👉🏻搭乘地鐵到「Ibrox」站下車步行8分鐘

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格拉斯哥遊學好去處【7】塞爾提克公園球場（Celtic Park）

塞爾提克公園球場（Celtic Park）是塞爾提克足球俱樂部的主場球場，亦是全英國第六大的足球場。塞爾提克博物館（Celtic museum）就坐落在主看臺內，展示了塞爾提克足球俱樂部的歷史、歷代獎盃及球衣。球場附近亦有塞爾提克足球俱樂部的禮品店，可以購買球隊的周邊產品及紀念品。

塞爾提克公園球場（Celtic Park）

如何前往👉🏻搭乘火車到「Bridgeton」站下車步行18分鐘

格拉斯哥遊學好去處【8】福來莎百貨（House of Fraser）

福來莎百貨（House of Fraser）在英國和愛爾蘭擁有60多家分店，其中一家坐落在格拉斯哥市中心。福來莎百貨自1849年已經成立，格拉斯哥更是首間百貨公司，其後逐漸發展成為一家全國性百貨公司。百貨公司內有許多奢侈品品牌，例如：Hermes、CHANEL、Prada等，亦有連鎖店及本地小店，如果想要逛街的話，福來莎百貨絕對是首選！

福來莎百貨（House of Fraser）

如何前往👉🏻 搭乘觀光巴士到「Radisson Hotel」站下車步行6分鐘

格拉斯哥遊學好去處【9】Barras Market

Barras Market是一個已經有逾百年歷史的市集，每個星期六和星期日上午 10 點至下午 4 點開放。Barras Market匯聚了許多當地的藝術家及設計師，主要售賣手工製品、獨一無二的時尚單品、畫作、家品擺件等，亦可品嘗當地小吃。Barras Market亦會舉辦主題市集，早前更舉辦了「香港墟」，還原1:1的香港街景，吸引了近萬人趁墟！

Barras Market

如何前往👉🏻搭乘觀光巴士到「The Barras」站下車步行4分鐘

格拉斯哥遊學好去處【10】Park Lane Market

Park Lane Market是格拉斯哥的一個室內的工業風市集，雖然並非旅遊熱門地，但卻是當地人的熱門「尋寶」地。Park Lane Market會在每個月的首個及最後一個星期日開放，雖然內裡空間不大，但亦有不少特色攤位，主要售賣當地藝術家的手作品、銀飾、家品、香薰蠟燭等產品，非常特別！

Park Lane Market

如何前往👉🏻搭乘火車到「Crossmyloof」站下車步行8分鐘

格拉斯哥10大住宿推薦 人均$215起／最快2分鐘到車站

格拉斯哥作為蘇格蘭第一大城，擁有不少別具特色、高性價比的住宿。格拉斯哥更是蘇格蘭唯一擁有地鐵的城市，如果想在市內觀光亦非常方便！記者亦為大家推薦10間格拉斯哥抵住酒店，不但鄰近火車站或地鐵站，更可以步行到熱門旅遊景點，非常方便！想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的 Agoda、Trip.com、Klook和Booking.com優惠碼資訊詳情！

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