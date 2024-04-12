桂林酒店10間推介｜鄰近象鼻山／高鐵最快3小時到／人均$140起

桂林酒店推介2024！桂林是著名的風景旅遊城市，有許多山水美景及充滿歷史故事的步行街。近年桂林亦新開了不少渡假村及酒店，《香港01》「好食玩飛」記者是次為大家推薦桂林10間酒店及民宿，最平只需人均$140便可以在客房盡享灕江美景，大部分酒店更有家庭主題客房及親子體驗！如果想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的Agoda、Trip.com、Klook和Booking.com優惠碼資訊詳情，幫你節省旅費！

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桂林山水甲天下 香港出發高鐵最快3小時到

桂林是世界著名的風景旅遊城市，更有「桂林山水甲天下」的美譽，吸引無數遊客慕名而來。桂林有兩江四湖、象鼻山、龍脊梯田、兩江四湖等著名山水美景，亦有保留歷史的東西巷、桂林榕湖美術館、正陽步行街、尚水美食街等逛街及購物的地方。桂林近年亦新開了不少渡假村，除了可以盡情體驗壯闊奇林美景，更可以參與不同活動及有趣體驗！

由香港前往桂林，除了可以搭飛機外，高鐵也是一個不錯的選擇！從香港西九龍高鐵站出發到桂林西站，最快只需2小時59分鐘車程，出發到桂林北站則需要在深圳北站換乘高鐵，車程最快大約3.5小時，快捷又方便！如果打算到深圳旅遊的港人，也可以順道到桂林看看！

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桂林酒店10間推介 人均$140起／超近象鼻山、東西巷／包早餐

桂林酒店推介【1】桂林灕江雲端酒店（桂林兩江四湖象鼻山店）（LiCLOUDS HOTEL （Guilin Two Rivers and Four Lakes Xiangshan Park））

桂林灕江雲端酒店（桂林兩江四湖象鼻山店）（LiCLOUDS HOTEL （Guilin Two Rivers and Four Lakes Xiangshan Park））坐落在桂林市中心，步行約15分鐘便可抵達桂林站，亦鄰近象鼻山景區、日月雙塔、兩江四湖和桂林百貨大樓，地理位置優越！酒店客房擁有超大雙人床、各規格的電源插座，部分客房更可採用全屋智能控制，客房景觀可俯瞰桃花江及遠眺喀斯特羣山。酒店亦有2個室外泳池、兒童泳池、兒童遊樂場等休閒娛樂設施，無論是家庭還是與好朋友出遊都適合入住！

桂林灕江雲端酒店（桂林兩江四湖象鼻山店）（LiCLOUDS HOTEL （Guilin Two Rivers and Four Lakes Xiangshan Park））

房價：人均HKD$271起（雲端大床房；包下午茶）

地址：桂林象山區中山中路2號

交通：桂林火車站步行15分鐘

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桂林酒店推介【2】晴嵐山水美學度假酒店（桂海晴嵐店）（QING LAN HOTEL）

晴嵐山水美學度假酒店（桂海晴嵐店）（QING LAN HOTEL）於2023年開幕，坐落在國家AAAA級旅遊景區桂海晴嵐國際旅遊度假區。 雖然距離桂林站需要20分鐘車程，但勝在遠離市區，可以好好感受大自然景色，而且酒店內設有高爾夫球場、騎馬、水上樂園、兒童遊樂場等設施，就算不出酒店都可以有娛樂！酒店僅提供客房、套房及別墅房型，設計以貼近大自然色調為主，坐擁喀斯特羣山景觀，房內設有充足的電源插座，套房更擁有雙卧雙廳，廚房設備超齊全！

晴嵐山水美學度假酒店（桂海晴嵐店）（QING LAN HOTEL）

房價：人均HKD$188起（晴嵐雅宿榻榻米大床房）

地址：桂林七星區航天路22號1棟1-01號商鋪

交通：桂林火車站車程20分鐘

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桂林酒店推介【3】桂林CIAO俏酒店（兩江四湖象鼻山店）（CIAO Hotel（ Two Rivers and Four Lakes Elephant Trunk Hill））

桂林CIAO俏酒店（兩江四湖象鼻山店）（CIAO Hotel（ Two Rivers and Four Lakes Elephant Trunk Hill））位於桂林市安新南路，毗鄰象鼻山及面向灕江，更坐擁270°江景，連無邊際泳池都可以欣賞到灕江景色！酒店客房採用意大利風格，以大自然色調為主，客房擁有獨立衣帽間及浴缸，而Loft房型更擁有室內滑梯，最適合親子同遊！

桂林CIAO俏酒店（兩江四湖象鼻山店）（CIAO Hotel（ Two Rivers and Four Lakes Elephant Trunk Hill））

房價：人均HKD$362起（Loft親子榻榻米套房；包早餐）

地址：桂林象山區安心南路安新路11號-610棟

交通：桂林火車站步行27分鐘

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桂林酒店推介【4】泊隱一念間酒店（桂林兩江四湖象鼻山店）（Guilin Central Palace Hotel（Guilin Two Rivers and Four Lakes East and Elephant Trunk Hill））

泊隱一念間酒店（桂林兩江四湖象鼻山店）（Guilin Central Palace Hotel（Guilin Two Rivers and Four Lakes East and Elephant Trunk Hill））位於桂林歷史文化街區——東西巷，鄰近獨秀峰王城景區，距離桂林站亦僅8分鐘車程，相當方便。酒店房間寬敞明亮，採用古色古香的原木傢俱，大部分客房設有臨窗茶台及浴缸。套房則採用中式設計，擁有私人中式庭園、景觀浴缸等。酒店附設室外游泳池、兒童遊樂場及健身室等休閒娛樂設施。

泊隱一念間酒店（桂林兩江四湖象鼻山店）（Guilin Central Palace Hotel（Guilin Two Rivers and Four Lakes East and Elephant Trunk Hill））

房價：人均HKD$319起（雲捲雲舒·大床房；包早餐、下午茶、歡迎水果）

地址：桂林秀峯區解放東路54號

交通：桂林火車站車程8分鐘

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桂林酒店推介【5】詩與遠方·灕江院子酒店（兩江四湖東西巷店）（SYYF Li River Courtyard Hotel,Guilin（ Two Rivers and Four Lakes East and West Alleys））

詩與遠方·灕江院子酒店（兩江四湖東西巷店）（SYYF Li River Courtyard Hotel,Guilin（ Two Rivers and Four Lakes East and West Alleys））坐落在灕江及獨秀峯旁邊，距離桂林火車站10分鐘車程，鄰近獨秀峯王城景區及東西巷、疊彩山，出行觀光都非常方便！酒店客房設計簡約，大部分客房山景，更有100寸影音儀及浴缸！酒店除了有室外游泳池、茶室、健身室等休閒娛樂設施外，房價亦包含免費早餐、灕江邊餵魚體驗及灕江邊垂釣DIY。

詩與遠方·灕江院子酒店（兩江四湖東西巷店）（SYYF Li River Courtyard Hotel,Guilin（ Two Rivers and Four Lakes East and West Alleys））

房價：人均HKD$384起（詩與遠方大床房；包早餐）

地址：桂林疊彩區龍珠路7號

交通：桂林火車站10分鐘車程

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桂林酒店推介【6】港舍屋頂觀景酒店（桂林兩江四湖象鼻山店）（Gangshe Hotel）

港舍屋頂觀景酒店（桂林兩江四湖象鼻山店）（Gangshe Hotel）位於市中心正陽步行街口，連接著東巷，鄰近獨秀峯王城景區、獨秀峰及日月雙塔。酒店榮獲Trip.com桂林20大精選4星級酒店的第一名，房間內有茶几和茶具可以泡茶、不同規格的電源插座、坐擁城市景觀的大窗戶，採光度十足。親子房更有主題，附設小童玩具帳篷、泡泡浴缸等設施，小朋友一樣可以玩得開心！

港舍屋頂觀景酒店（桂林兩江四湖象鼻山店）（Gangshe Hotel）

房價：人均HKD$141起（遇見東西巷大床房）

地址：桂林秀峯區解放東路15號

交通：桂林火車站車程10分鐘

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桂林酒店推介【7】桂林萬福麗柏酒店（Guilin Wonful plazal Hotel）

桂林萬福麗柏酒店（Guilin Wonful plazal Hotel）坐落在3A級景區——萬福廣場·休閑旅遊城，吃喝玩樂一應俱全。酒店客房採用法式輕奢的裝修風格，坐擁城市景觀，亦有提供主題客房及家庭套房，最多可供4人入住。全部客房均附設浴缸、床頭電源插座、洗漱用品、梳化及衣櫃，設備齊全。親子房更有兒童帳篷及其他小型玩樂設施。酒店另外亦附設小童俱樂部，對於家庭客來說非常友善！

桂林萬福麗柏酒店（Guilin Wonful plazal Hotel）

房價：人均HKD$159起（高級大床房）

地址：桂林象山區凱風路90號14號樓1樓

交通：桂林火車站車程17分鐘

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桂林酒店推介【8】灕江·西岸民宿（桂林象鼻山兩江四湖店）（Lijiang Xi'an Homestay）

灕江·西岸民宿（桂林象鼻山兩江四湖店）（Lijiang Xi'an Homestay）位處濱江路，從酒店出發到兩江四湖、象鼻山、日月雙塔、東西巷等景點均在10分鐘步行距離內，觀光超方便！酒店以親近大自然為主，每一間客房都設有落地大玻璃窗，可以看到灕江的優美景色，部分客房更有景觀浴缸！另外，客房採用智能客控，提供多個電源插座，非常方便！

灕江·西岸民宿（桂林象鼻山兩江四湖店）（Lijiang Xi'an Homestay）

房價：人均HKD$230起（天籟之音.浴缸大床房）

地址：桂林秀峯區（預訂後會顯示完整地址）

交通：桂林火車站車程9分鐘

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桂林酒店推介【9】江嶼墅全景民宿（桂林兩江四湖東西巷店）（Jiangyushu Panoramic Homestay （Guilin Liangjiang Sihu East and West Alley））

江嶼墅全景民宿（桂林兩江四湖東西巷店）（Jiangyushu Panoramic Homestay （Guilin Liangjiang Sihu East and West Alley））位於桂林七星區，步行15分鐘內可抵達獨秀峯王城景區、獨秀峰及東西巷等著名景點，酒店附近亦有超市及餐廳，相當便利。酒店雖然位於市中心，但僅提供9間客房，私隱度高且環境寧靜。客房設計貼近大自然，設有4K投影、自動窗簾及温馨氛圍燈，部分客房更有私人獨立花園及頂樓景觀浴缸！

江嶼墅全景民宿（桂林兩江四湖東西巷店）（Jiangyushu Panoramic Homestay （Guilin Liangjiang Sihu East and West Alley））

房價：人均HKD$140起（遇江-臨江全景大床房；包下午茶）

地址：桂林七星區臨江路16號1-2棟

交通：桂林火車站車程9分鐘

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桂林酒店推介【10】桂林問漓美宿（灕江景區店）（Guilin Wenli Meisu （Lijiang Scenic Area））

桂林問漓美宿（灕江景區店）（Guilin Wenli Meisu （Lijiang Scenic Area））位於桂林市七星區朝陽鄉龍門村，緊鄰灕江。雖然酒店離市區及車站都較遠，但勝在風景秀麗而且無人打擾，加上酒店有按摩室、遊樂場及免費停車場，亦算方便。酒店提供12間客房，不同客房有不同主題，部分客房有投影機、品茗禪房、榻榻米、檜木泡澡桶等，大陽台更可以欣賞到360度全江景觀，絕對是個賞日落的好地方！

桂林問漓美宿（灕江景區店）（Guilin Wenli Meisu （Lijiang Scenic Area））

房價：人均HKD$145起（蘭亭咫尺榻榻米房；包早餐）

地址：桂林雁山區拓木鎮龍門村公所大龍門2號

交通：桂林火車站30分鐘車程

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