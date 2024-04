桂林酒店10間推介｜鄰近象鼻山／高鐵最快3小時到／人均$140起

桂林酒店推介2024!桂林是著名的風景旅遊城市,有許多山水美景及充滿歷史故事的步行街。近年桂林亦新開了不少渡假村及酒店,《香港01》「好食玩飛」記者是次為大家推薦桂林10間酒店及民宿,最平只需人均$140便可以在客房盡享灕江美景,大部分酒店更有家庭主題客房及親子體驗!如果想以更優惠價格預訂酒店,可以同時參看最新的Agoda、Trip.com、Klook和Booking.com優惠碼資訊詳情,幫你節省旅費!

桂林山水甲天下 香港出發高鐵最快3小時到

桂林是世界著名的風景旅遊城市,更有「桂林山水甲天下」的美譽,吸引無數遊客慕名而來。桂林有兩江四湖、象鼻山、龍脊梯田、兩江四湖等著名山水美景,亦有保留歷史的東西巷、桂林榕湖美術館、正陽步行街、尚水美食街等逛街及購物的地方。桂林近年亦新開了不少渡假村,除了可以盡情體驗壯闊奇林美景,更可以參與不同活動及有趣體驗!

由香港前往桂林,除了可以搭飛機外,高鐵也是一個不錯的選擇!從香港西九龍高鐵站出發到桂林西站,最快只需2小時59分鐘車程,出發到桂林北站則需要在深圳北站換乘高鐵,車程最快大約3.5小時,快捷又方便!如果打算到深圳旅遊的港人,也可以順道到桂林看看!

桂林酒店10間推介 人均$140起/超近象鼻山、東西巷/包早餐

桂林酒店推介【1】桂林灕江雲端酒店(桂林兩江四湖象鼻山店)(LiCLOUDS HOTEL (Guilin Two Rivers and Four Lakes Xiangshan Park))

桂林灕江雲端酒店(桂林兩江四湖象鼻山店)(LiCLOUDS HOTEL (Guilin Two Rivers and Four Lakes Xiangshan Park))坐落在桂林市中心,步行約15分鐘便可抵達桂林站,亦鄰近象鼻山景區、日月雙塔、兩江四湖和桂林百貨大樓,地理位置優越!酒店客房擁有超大雙人床、各規格的電源插座,部分客房更可採用全屋智能控制,客房景觀可俯瞰桃花江及遠眺喀斯特羣山。酒店亦有2個室外泳池、兒童泳池、兒童遊樂場等休閒娛樂設施,無論是家庭還是與好朋友出遊都適合入住!

桂林灕江雲端酒店(桂林兩江四湖象鼻山店)(LiCLOUDS HOTEL (Guilin Two Rivers and Four Lakes Xiangshan Park))

房價:人均HKD$271起(雲端大床房;包下午茶)

地址:桂林象山區中山中路2號

交通:桂林火車站步行15分鐘

桂林酒店推介【2】晴嵐山水美學度假酒店(桂海晴嵐店)(QING LAN HOTEL)

晴嵐山水美學度假酒店(桂海晴嵐店)(QING LAN HOTEL)於2023年開幕,坐落在國家AAAA級旅遊景區桂海晴嵐國際旅遊度假區。 雖然距離桂林站需要20分鐘車程,但勝在遠離市區,可以好好感受大自然景色,而且酒店內設有高爾夫球場、騎馬、水上樂園、兒童遊樂場等設施,就算不出酒店都可以有娛樂!酒店僅提供客房、套房及別墅房型,設計以貼近大自然色調為主,坐擁喀斯特羣山景觀,房內設有充足的電源插座,套房更擁有雙卧雙廳,廚房設備超齊全!

晴嵐山水美學度假酒店(桂海晴嵐店)(QING LAN HOTEL)

房價:人均HKD$188起(晴嵐雅宿榻榻米大床房)

地址:桂林七星區航天路22號1棟1-01號商鋪

交通:桂林火車站車程20分鐘

桂林酒店推介【3】桂林CIAO俏酒店(兩江四湖象鼻山店)(CIAO Hotel( Two Rivers and Four Lakes Elephant Trunk Hill))

桂林CIAO俏酒店(兩江四湖象鼻山店)(CIAO Hotel( Two Rivers and Four Lakes Elephant Trunk Hill))位於桂林市安新南路,毗鄰象鼻山及面向灕江,更坐擁270°江景,連無邊際泳池都可以欣賞到灕江景色!酒店客房採用意大利風格,以大自然色調為主,客房擁有獨立衣帽間及浴缸,而Loft房型更擁有室內滑梯,最適合親子同遊!

桂林CIAO俏酒店(兩江四湖象鼻山店)(CIAO Hotel( Two Rivers and Four Lakes Elephant Trunk Hill))

房價:人均HKD$362起(Loft親子榻榻米套房;包早餐)

地址:桂林象山區安心南路安新路11號-610棟

交通:桂林火車站步行27分鐘

桂林酒店推介【4】泊隱一念間酒店(桂林兩江四湖象鼻山店)(Guilin Central Palace Hotel(Guilin Two Rivers and Four Lakes East and Elephant Trunk Hill))

泊隱一念間酒店(桂林兩江四湖象鼻山店)(Guilin Central Palace Hotel(Guilin Two Rivers and Four Lakes East and Elephant Trunk Hill))位於桂林歷史文化街區——東西巷,鄰近獨秀峰王城景區,距離桂林站亦僅8分鐘車程,相當方便。酒店房間寬敞明亮,採用古色古香的原木傢俱,大部分客房設有臨窗茶台及浴缸。套房則採用中式設計,擁有私人中式庭園、景觀浴缸等。酒店附設室外游泳池、兒童遊樂場及健身室等休閒娛樂設施。

泊隱一念間酒店(桂林兩江四湖象鼻山店)(Guilin Central Palace Hotel(Guilin Two Rivers and Four Lakes East and Elephant Trunk Hill))

房價:人均HKD$319起(雲捲雲舒·大床房;包早餐、下午茶、歡迎水果)

地址:桂林秀峯區解放東路54號

交通:桂林火車站車程8分鐘

桂林酒店推介【5】詩與遠方·灕江院子酒店(兩江四湖東西巷店)(SYYF Li River Courtyard Hotel,Guilin( Two Rivers and Four Lakes East and West Alleys))

詩與遠方·灕江院子酒店(兩江四湖東西巷店)(SYYF Li River Courtyard Hotel,Guilin( Two Rivers and Four Lakes East and West Alleys))坐落在灕江及獨秀峯旁邊,距離桂林火車站10分鐘車程,鄰近獨秀峯王城景區及東西巷、疊彩山,出行觀光都非常方便!酒店客房設計簡約,大部分客房山景,更有100寸影音儀及浴缸!酒店除了有室外游泳池、茶室、健身室等休閒娛樂設施外,房價亦包含免費早餐、灕江邊餵魚體驗及灕江邊垂釣DIY。

詩與遠方·灕江院子酒店(兩江四湖東西巷店)(SYYF Li River Courtyard Hotel,Guilin( Two Rivers and Four Lakes East and West Alleys))

房價:人均HKD$384起(詩與遠方大床房;包早餐)

地址:桂林疊彩區龍珠路7號

交通:桂林火車站10分鐘車程

桂林酒店推介【6】港舍屋頂觀景酒店(桂林兩江四湖象鼻山店)(Gangshe Hotel)

港舍屋頂觀景酒店(桂林兩江四湖象鼻山店)(Gangshe Hotel)位於市中心正陽步行街口,連接著東巷,鄰近獨秀峯王城景區、獨秀峰及日月雙塔。酒店榮獲Trip.com桂林20大精選4星級酒店的第一名,房間內有茶几和茶具可以泡茶、不同規格的電源插座、坐擁城市景觀的大窗戶,採光度十足。親子房更有主題,附設小童玩具帳篷、泡泡浴缸等設施,小朋友一樣可以玩得開心!

港舍屋頂觀景酒店(桂林兩江四湖象鼻山店)(Gangshe Hotel)

房價:人均HKD$141起(遇見東西巷大床房)

地址:桂林秀峯區解放東路15號

交通:桂林火車站車程10分鐘

桂林酒店推介【7】桂林萬福麗柏酒店(Guilin Wonful plazal Hotel)

桂林萬福麗柏酒店(Guilin Wonful plazal Hotel)坐落在3A級景區——萬福廣場·休閑旅遊城,吃喝玩樂一應俱全。酒店客房採用法式輕奢的裝修風格,坐擁城市景觀,亦有提供主題客房及家庭套房,最多可供4人入住。全部客房均附設浴缸、床頭電源插座、洗漱用品、梳化及衣櫃,設備齊全。親子房更有兒童帳篷及其他小型玩樂設施。酒店另外亦附設小童俱樂部,對於家庭客來說非常友善!

桂林萬福麗柏酒店(Guilin Wonful plazal Hotel)

房價:人均HKD$159起(高級大床房)

地址:桂林象山區凱風路90號14號樓1樓

交通:桂林火車站車程17分鐘

桂林酒店推介【8】灕江·西岸民宿(桂林象鼻山兩江四湖店)(Lijiang Xi'an Homestay)

灕江·西岸民宿(桂林象鼻山兩江四湖店)(Lijiang Xi'an Homestay)位處濱江路,從酒店出發到兩江四湖、象鼻山、日月雙塔、東西巷等景點均在10分鐘步行距離內,觀光超方便!酒店以親近大自然為主,每一間客房都設有落地大玻璃窗,可以看到灕江的優美景色,部分客房更有景觀浴缸!另外,客房採用智能客控,提供多個電源插座,非常方便!

灕江·西岸民宿(桂林象鼻山兩江四湖店)(Lijiang Xi'an Homestay)

房價:人均HKD$230起(天籟之音.浴缸大床房)

地址:桂林秀峯區(預訂後會顯示完整地址)

交通:桂林火車站車程9分鐘

桂林酒店推介【9】江嶼墅全景民宿(桂林兩江四湖東西巷店)(Jiangyushu Panoramic Homestay (Guilin Liangjiang Sihu East and West Alley))

江嶼墅全景民宿(桂林兩江四湖東西巷店)(Jiangyushu Panoramic Homestay (Guilin Liangjiang Sihu East and West Alley))位於桂林七星區,步行15分鐘內可抵達獨秀峯王城景區、獨秀峰及東西巷等著名景點,酒店附近亦有超市及餐廳,相當便利。酒店雖然位於市中心,但僅提供9間客房,私隱度高且環境寧靜。客房設計貼近大自然,設有4K投影、自動窗簾及温馨氛圍燈,部分客房更有私人獨立花園及頂樓景觀浴缸!

江嶼墅全景民宿(桂林兩江四湖東西巷店)(Jiangyushu Panoramic Homestay (Guilin Liangjiang Sihu East and West Alley))

房價:人均HKD$140起(遇江-臨江全景大床房;包下午茶)

地址:桂林七星區臨江路16號1-2棟

交通:桂林火車站車程9分鐘

桂林酒店推介【10】桂林問漓美宿(灕江景區店)(Guilin Wenli Meisu (Lijiang Scenic Area))

桂林問漓美宿(灕江景區店)(Guilin Wenli Meisu (Lijiang Scenic Area))位於桂林市七星區朝陽鄉龍門村,緊鄰灕江。雖然酒店離市區及車站都較遠,但勝在風景秀麗而且無人打擾,加上酒店有按摩室、遊樂場及免費停車場,亦算方便。酒店提供12間客房,不同客房有不同主題,部分客房有投影機、品茗禪房、榻榻米、檜木泡澡桶等,大陽台更可以欣賞到360度全江景觀,絕對是個賞日落的好地方!

桂林問漓美宿(灕江景區店)(Guilin Wenli Meisu (Lijiang Scenic Area))

房價:人均HKD$145起(蘭亭咫尺榻榻米房;包早餐)

地址:桂林雁山區拓木鎮龍門村公所大龍門2號

交通:桂林火車站30分鐘車程

