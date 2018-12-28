【01眾故事】鄭丹瑞單人匹馬做勁歌總選 紅館有無可比擬的地位

鄭丹瑞（旦哥）談及樂壇頒獎禮，感觸良多。 回憶起那次獨自擔任TVB勁歌金曲總選的司儀，旦哥坦言非常興奮，除了認為自己的能力被肯定，更重要的是踏上紅館舞台。 樂迷的心裏總有一個解不開的疑問：「香港有沒有可能做到台灣金曲獎規模的頒獎禮呢？」，曾經參與籌劃多個樂壇頒獎禮的旦哥也有他的見解。

對歌手來說，紅館有一定的象徵意義，對司儀來說，能夠在紅館主持樂壇頒獎禮也是「成就解鎖」。可是鄭丹瑞始料不及現場觀眾的反應，一時之間被震耳欲聾的應援哨子亂了陣腳，但回想當時樂迷的熾熱，也不禁慨嘆此情不再。

每次有傳媒機構發表「樂壇成績表」的時候，都會有樂迷提議香港可以仿效台灣的金曲獎，令頒獎禮的公信力和代表性得以提高。鄭丹瑞不諱言當年各媒體真的有討論「一個頒獎禮」的可能性，但最後因為種種原因，頒獎禮搞不成，所謂定期會議成果不大，最終當然不了了之。

旦哥坦言「一個頒獎禮」是不切實際，當中除了公信問題更有商業上的考量，想法雖然美好但機會十分渺茫。看到這裡，讀者作為樂迷仍然期待有香港版本金曲獎的一天嗎？

想繼續了解更多鄭丹瑞的故事，可重溫【01眾故事】 鄭丹瑞（上集)。

【01眾樂迷】林憶蓮《沙文》為女性發聲 壓迫與傷害化作重型搖滾

【01眾故事】陳奕迅(下集)情迷實體唱片質感：我尊重呢件事！

【01眾故事】 陳奕迅(上集)《L.O.V.E.》險難產 出實體碟為啖氣？

下載《香港01》App，打開App首頁，撳「＋」選取「01眾樂迷」做你嘅「已選頻道」，每日都睇盡【01眾樂迷】精彩內容啦！

即睇 【 01眾樂迷專屬頻道】