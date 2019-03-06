【堅．詞】《一雙手》爆紅全靠DSE　陳詠謙：一朝多咗十幾萬Views

《別來無恙》當中一句「我現時自己肯做飯」，令陳詠謙成為近年談論度最高的填詞人，面對網上各種聲音，甚至有人以「陳詠謙之亂」形容其作品，他有否想過為自己平反？「冇得平反㗎喎，歌係寫畀大家聽，而好多人踴躍發聲批評，我只能夠檢討，唔係可以點？如果我呢一刻行出嚟，覺得自己已經係最好，咁我就玩完㗎喇！唔係事業玩完，係人生玩完！因為我只會不斷倒退。」雖然外界充斥不同聲音，他只關心一件事：「最怕做咗咁多年，一路都冇乜意義。但我相信唔係嘅，亦都有好多人主動話我聽唔係嘅。」



攝影：黃寶瑩

一句「我現時自己肯做飯」令陳詠謙成為焦點，面對種種聲音，他坦言只能檢討、反省，才可繼續前進。(黃寶瑩攝)

點解要寫「我現時自己肯做飯」？ 「唔係千挑百選，都係百挑十選決定寫」

《別來無恙》一句「我現時自己肯做飯」引發軒然大波，更有網民惡搞成「瘋狂做飯版」，當然陳詠謙也聽過，訪問期間他亦不避嫌笑著唱兩句。笑容背後，藏著陳詠謙私人感情經歷，他坦言還未被惡搞或廣泛談論前，這首歌在他心中有個特殊地位。歌曲是告訴舊情人，自己已經改過，由大男人變得懂得重視身邊細節，關心身邊人。歌詞由不同畫面片段組成，生活細節瑣事才是主角，正如他比以前變得敏感細膩。

讀出每句歌詞時，他收起唱惡搞版的嬉皮笑臉，帶點落幕地喃喃自語，一邊檢視自己過往經歷。

「恃住雄辯滔滔 隨便的把你喝罵……」

「試過，緊係試過啦……」

「王菲的孤寂 多麼孤寂……」

「嗰張舊CD，咪就係《只愛陌生人》嗰張CD……」

「同一個旋律我寫咗六句歌詞，有好多選擇。『我現時自己肯做飯呢』一句，就算唔係千挑百選，都係百挑十選決定將呢一句寫落去。」

陳詠謙身後的村口士多，曾是他重要的創作基地，《我的宣言》、《碌卡》等作品也於此誕生。(黃寶瑩攝)

沒想過為「陳詠謙之亂」平反 「係在意先會鬧得咁甘㗎啫！」

有網民以「陳詠謙之亂」形容他的詞作，但《高山低谷》、《一雙手》、《碌卡》等為人津津樂道的作品也是出於他筆下。網民反應如此兩極，他本人有否想過為此事平反？「係在意先會鬧得咁甘㗎啫，正所謂『恨鐵不成鋼』嘛，哈哈！」他續說：「平反我真係唔會囉，如果呢一刻我行出嚟，覺得自己已經係最好，咁我就玩完㗎喇！唔係事業玩完，係人生玩完！因為我只會不斷倒退，我只能夠檢討。」

面對各種聲音，陳詠謙視之為修練，他明白到不斷創作，不斷前進是自己的責任，亦希望藉機會學習成為一個堅定不移的人。同時，他亦體會到為免腦內的「審查員」殺死「作家」，身為創作人不宜參與評論。「要啱永遠都唔係難事，只要跟住前人做過嘅嘢，通常你都唔會犯咩大錯。但你如果想『有趣』啲，就要離經叛道一啲，或者不守規矩，碰壁又好，撞板又好，唔應該畀個箱困住自己。」

「係在意先會鬧得咁甘㗎啫，正所謂『恨鐵不成鋼』嘛，哈哈！」雖然捱轟不好受，但陳詠謙選擇積極去面對。(黃寶瑩攝)

《一雙手》成大熱要多謝DSE？ 「要十幾萬人好專心同時聽一隻歌只得呢個機會」

「一雙手，只要握成拳頭能捱下去」這句歌詞成為不少人鼓勵自己，鼓勵他人的說話，出自陳詠謙所填的《一雙手》，同樣是他多年前的親身經歷。但原來現時大家聽到的《一雙手》是第三稿，與第一稿相距八個月，陳詠謙覺得不只要「寫佢好」，而是要花更多時間去處理，呈現歌曲應有的面貌。加上初稿名為《失聯》，恰巧碰上馬航事故，因為「唔好意頭」所以改了又改。

《一雙手》本來不是大Plug作品，推出幾星期後突然爆紅，幕後推手竟然是DSE文憑考試，就連陳詠謙也意想不到。「有一朝早突然好多人喺instagram tag我，YouTube上面突然多咗十幾萬views嘅！事後先知，當日DSE聆聽考試前有個節目揀咗《一雙手》去播，我相信今時今日要十幾萬人好專心同時聽一隻歌，係得呢個機會，呢個故事好特別！」

相信今日陳詠謙回看「一雙手只要握成拳頭能捱下去」一句，會有另一番體會。(黃寶瑩攝)

後記：一雙手只要握成拳頭能捱下去

陳詠謙的創作大多以自身經歷出發，無論外界評價褒或貶，只少作品能向自己、歌手、監製交代。或許他回看「一雙手只要握成拳頭」這句，能再次為自己打氣。曾四奪填詞人大獎，近年卻成為眾矢之的，心情猶像坐過山車一樣，他也在經歷自己的高山低谷。要取悅全世界根本不可能，但只少他能找到自己的空間，告訴大家「我叻仔我可以肥」。