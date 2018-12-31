【林嶺東逝世】《監獄風雲》武俠版：《新火燒紅蓮寺》

圖片來源：http://jasonhsumovie.blogspot.com/2012/12/1994.html 就在2018年快將完結的這幾天，影壇巨擘、著名動作導演林嶺東離我們而去。傳媒鋪天蓋地重溫他的經典作品─《風雲》三部曲，但作為八九十年代香港動作片重要領軍人物，林嶺東也曾涉足武俠片拍攝，這次為大家介紹的是林導唯一一套武俠作品─《新火燒紅蓮寺》。 《新火燒紅蓮寺》於1994年上映，由林嶺東執導、徐克監制、編劇南燕(林嶺東弟弟，即《古惑仔4》中的肥佬黎)，李建生任動作指導。主要演員幾乎起用年青新面孔，由季天笙、李若彤、楊升、程東和黃錦江主演，時至今日，只有李若彤(當時還未拍電視版《神鵰俠侶》)和程東(即演《賭聖》系列中的大軍)還較為大家認識，其他均絕跡幕前多時。



電影一貫林嶺東敘事風格

電影翻拍取才自平江不肖生的長篇小說《江湖奇俠傳》、於1928年在上海上映的神怪武俠劇《火燒紅蓮寺》，但其實故事內容除了仍然環繞少林主題和保留紅蓮寺外，故事內容幾乎完全更動。

這套電影又被喻為武俠版的《監獄風雲》，秉承林嶺東當年的故事取材風格，講述人在一個極端壓抑和嚴苛的環境，如何發揮潛能為尊嚴/生存而戰。

故事講述清雍正年間，少林寺圖謀反清復明而為朝廷所剿滅，少林俗家弟子方世玉(季天笙 飾)與師叔至能大師逃難避走，在路上巧遇從良妓女豆豆(李若彤 飾)，三人於亂世相識，世玉對豆豆一見鍾情。不幸三人遭清兵圍堵，至能大師被殺，豆豆為清兵所擒。世玉為救豆豆，答應投降並被押至機關重重的紅蓮寺。在紅蓮寺這所勞役少林弟子的集中營中，主持人神公(黃錦江 飾)無惡不作，經常虐殺少林子弟，神公更納豆豆為妾，最後方世玉與在紅蓮寺作臥底的大師兄洪熙官合作，而一眾少林子弟為了生存，合力殺出紅蓮寺。



女主角李若彤，當年初在銀壇嶄露頭角。(電影截圖)

專制皇權不容異己

林嶺東這套唯一的武俠片作品當年毀譽參半，備受爭議。影片帶點Cult片味道，影片三分一時間均貫穿慘絕人寰的屠殺血腥鏡頭，但黑色風格同時又集動作、愛情和搞笑情節。紅蓮寺的空間設計，有點像胡金銓鏡頭下的「龍門客棧」，在一個四壁牆的封閉空間內，眾人在這空間內一決生死，以圖活命走出去。

本片有幾場打鬥場景拍得精彩。例如在剛進入紅蓮寺，方世玉為師兄報仇於吊橋大戰翠河，並與臥底洪熙官較勁一幕，在一條搖擺不定，木板用力即碎的場景內轉換身位打鬥；另一場在生死台上，神公觀看方洪二人對戰，兩人各施絕技，既要讓神公覺得他們要置對方死地，暗中又要互救大家一命，用招安排不可謂不細心。最後方洪二人合力對抗神公，合力打出虎鶴雙形，以戰神功氣功，二人互相遞補，招招進迫，有內地影評人指這種雙雄對魔頭的對決，堪比美另一套武俠電影《少年黃飛鴻之鐵馬騮》最尾黃麒英和楊丈夫對衍空大師一幕。(1)

在徐克和林嶺東攜手打造的少林電影，仍不乏對江湖的探討。片中儼如紅蓮寺獄長的神公曾說過：「紅蓮寺就像江湖那麼險惡，有門戶就有鬥爭，勝者王侯敗者寇，這是鐵一般的事實···只要你們放棄自己的門戶，紅蓮寺就會自動消失，又成為一朝天子一朝臣。如果你們執迷不悟，就是自取滅亡！」道出皇權政府不容於不為天子法令所能管束的江湖秩序存在，只要肯放下門戶身份俯首稱臣，就不會再有這個迫害他們的地方存在。



飾演男主角的季天笙(右一)，自幼習武，可惜幕前作品甚少，現於海外從商。(電影截圖)

秉承自林嶺東在《風雲》系列，人在專制盲目的權力慾壓榨下作出反抗的命題。大反派神公在自道當土皇帝如何令人愜意這經典對白，可謂對當權者心理入木三分的描述：

我本來是御前的大將軍，自問一向忠義，有一天突然發現多生出很多白頭髮，才知道人一定會死。就算有名有利，最後還是過不了這一關，最聰明的就是玩個夠，我要享受人生，就算沒人性，也要不擇手段地去玩。於是，我就調到了紅蓮寺。在這裡，我可以發號施令，我可以無法無天，皇帝也管不了我。在這裡，我的地位比神還要高，哈哈哈··· 《火燒紅蓮寺》中反派神公對白

當年公映票房滲淡，據說林嶺東曾沮喪說「徐克開創了武俠時代，而我卻成了武俠的終結者。」但此片現在仍然有不少影迷追捧，例如在「豆瓣電影」中雖然只有6.7分評分，但在最高五星的評分下，仍共有83%影迷投以三星和四星。2018年是令人難過的一年，又一位香港文化代表離開我們，希望讀者能在《風雲》系列以外，以這套武俠片來更認識林嶺東。

(1)豆瓣電影《新火燒經蓮寺》影評。

