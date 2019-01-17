【MMA／Kickboxing】配合前腳踢擊的常用步法

大家有沒有試過，明明在踢沙包或打靶時明明可以全力地擊中目標，但卻無法在搏擊練習時打中對手呢。

原因非常簡單，因為沙包既不會擋格，亦不會閃避，而搏擊對手卻會作出反應，更講求打擊距離、步法運用、打擊部署等，絕非單純打靶踢沙包可以鍛鍊得到。

在一般架式下，後腳踢擊的力量遠比前腳大，但後腳距離較遠，不容易命中對手。前腳距離對手較近，假如能增加踢擊威力的話，便可快速截擊對方，造成一定威脅，甚至能最快地擊中距離較遠的對手。

本文先介紹一下，一些配合前腳踢擊的常用步法。

1. 踏步／滑步（Full step）

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2CqJO41）

話說小編非常期待今周末上演的TJ Dillashaw VS Henry Cejudo，所以特地找來TJ的示範片。

在MMA或Kickboxing中，其中一種做法是踏步轉架踢擊。透過令「前腳」在前進踏步過程中變成「後腳」，借助踏步及增加發力距離來解決前腳威力不足的問題。

這種方式的優點是動作非常簡單，只要已經掌握後腳踢擊便可。但缺點是踏步動作需時，必須配合拳擊掩護才能成功，失去前腳踢擊原有的速度及隱蔽性。

雖則以上影片的標題是"How to Throw a Proper Lead Round Kick"，但從筆者角度來看，這壓根就不再是前腳踢擊了⋯⋯



空手道、跆拳道採取的側身架式（Bladed Stance）不便於普通踏步，所以會以滑步向前移動。滑步的好處是能夠快速前後移動，能夠縮短移動間的罩門，亦可隨時視乎情況決定踢擊與否。

但無論是踏步還是滑步，攻擊節奏都會分拆成「兩拍」，較易讓對方有足夠時間作出反應，因此通常會配合掩護動作，甚少單獨在比賽中應用。

2. 小跳轉步（Switch kick）

這是揉合了前後腳踏步動作，整合而成的輔助步動作。當前腳收後時，後腳同時外踏並預先指向外，讓髖部張開。這動作的好處是，能夠透過轉步動作，令前腳後置，因馬步扭側而發出如同後腳踢擊般的威力。



（影片擷取自：https://www.youtube.com/watch?v=g-Tf-ruior0）

正如在UFC Fight Night 131中Marlon Moraes擊倒Jimmie Rivera的這一腳。Rivera原先處於Moraes的踢擊距離外，Moraes利用Switch Kick後腳踏前的特性，加上前手掩護，巧妙地縮短距離，成功踢中對手。

或者有讀者認為Switch Kick跟踏步一樣，都是後腳踢擊而己。但正如上文所說，Switch Kick的重點在於「扭側馬步」，即使後腳不超越前腳，亦可讓前腳更易發力，同時縮短距離。

可是，Switch Kick還是跟踏步相同，必須完成踏步才能進行踢擊，未能即時踢擊。

3. 跳步（Hopping／Skipping）

（影片擷取自：https://www.youtube.com/watch?v=majFwZuxBLM）

Skipping是最常見的遠距離踢擊步法，它的特色是把向前移動及踢擊的動作合而為一，能夠快速突擊對手。

它的動作經常被比喻成「貓捉老鼠」：後腳是「貓」，前腳是「老鼠」。當後腳移前時，前腳同時離地準備踢擊，然後前腳恰好能夠借助後腳著地扭髖來踢擊。「貓捉老鼠」就是在形容前後腳同時移前，後腳追逐前腳的情況。

有一些教法會再求後腳超越前腳成「跨步」(雙腳交差)狀，但筆者認為跨步反而令動作彆扭，影響踢擊的反應，比較不適用於搏擊中。

Skipping雖然雙腳必然會同時離地，但並不代表跳得越高越遠便越好，反而要越貼地越好。一來凌空無從借力，很難踢出具威力的踢擊；二來人在空中無法中餘改變方向，很容易被對方打擊，所以Skipping踢擊非常講究離地及著地的時機。



（影片擷取自：https://www.youtube.com/watch?v=G8LRSD1v8JY）

Skipping的優點是能夠在移動中踢擊，在遠處狙擊對手。但與此同時，正因為動作合而為一，踢擊動作起動後便很難中途更改，一旦距離、時機上出錯便很容易處於危機之中。就好像上面影片中的黑褲選手般，由於距離過近而遭到截擊。因此，大家在Skipping時亦不要忘記防守。

4. 後腳偷步（Rear half step）

後腳偷步介乎於「踏步」及「跳步」之間，後腳在踢擊前先微微踏前，縮短兩腳間的距離，然後才蹬地讓前腳踢出。



（影片擷取自：https://www.youtube.com/watch?v=AfYt7RPSN00）

大家可以留意一下Wonderboy Thompson上面那腳，尤其注意地面的界線。Jake Ellenberger原先處於安全距離中，Thompson原地踢擊的話應該無法踢中。但他以後腳偷步的方式，暗中縮短了距離，成功踢中對手。

為甚麼中間那半步能增加踢擊距離呢？原因非常簡單，一個人的立定最遠攻擊距離理是支撐腳至踢擊腳的距離，只要支撐腳移前多少，我們便能踢遠多少。後腳偷步的巧妙之處在於，能夠在上身不動的情況下，令對方產生距離錯判，使自己的踢擊距離悄悄地觸及對方。



（影片擷取自： www.youtube.com/watch?v=Tg5uJQA5BQ8）

另一方面，縮短兩腳之間的距離能讓前腳更靈活，亦可增加後腳躍前的爆發力。UFC新星Israel Adesanya便借助後腳偷步的動作，使前腳膝蓋能夠更快提起，繼而擊倒對手。

要注意的是，應用後腳偷步時雙腳必須預先距離較遠，才可產生明顯的縮距效果。而當後腳偷步後，切忌完全釘在原地，應該按情況跳步跟進，否則會嚴重限制前腳踢擊的表現，甚至出現失平衡的情況。

5. 支撐腳追跳步（Support leg hop）

顧名思義，支撐腳追跳步便是借助後腳蹬地來向前移動。

支撐腳追跳步跟「跳步」不同。直接跳躍踢擊不能中途就踢擊距離作出變更，假如對方後退的幅度比預計中小，便會出現撞擊（Crash），相反若對方後退的幅度比預計中大，踢擊亦會落空。支撐腳追跳步則可視乎情況調整延長踢擊距離，甚至可以作出多於一次的跟進跳步，令踢擊距離控制更為靈活。

此外，由於不用輔助動作發動，能夠直接從一般站姿發動，所以支撐腳追跳步的踢擊反應速度是眾多步法中最快，適用於單次踢擊中。



（影片擷取自：https://www.youtube.com/watch?v=majFwZuxBLM）

應用此技術時，必須留意發力的時機。以上圖為例，白褲選手發力的時機是在支撐腳著地的瞬間，而他在發力前需把踢擊動作「留住」，令各部位的發力能夠連貫起來，增強踢擊力。若在支撐腳著地前或後發力，該踢擊將只能靠某單一部位發力，因而顯得無力。



（影片擷取自： www.youtube.com/watch?v=9TjxlORdb-E）

在Caged Steel 20中，Jamie Faulding便以支撐腳追跳步把對手迫退至籠邊，然後以側踢擊倒對手。

雖然支撐腳追跳步能調整追擊幅度，但終究處於單腳凌空的狀態，在前進過程中很容易被對手反擊，所以並不建議用於追擊當中。

