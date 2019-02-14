【文化】真實的「走火入魔」原來還有正面作用？

走火入魔，是武俠作品常見的概念，意謂習武者因為行功不當，而令到自己身心失控，最終害己害人。究竟這個說法從何而來，現實中的武術修煉，又是否真會出現走火入魔？

打坐靜心 入魔亂性

翻查資料，走火入魔的英語名稱曰「Kundalini Syndrome」。Kundalini是印度教的身體理論，位置處在脊椎尾端的「海底輪」。印度教的修行者認為，Kundalini蘊含著人類最精純的力量。而透過瑜伽等練習，就能夠將之「喚醒」並引導到中脈，達致「梵我合一」的境界。因此Kundalini Syndrome就是指內煉其間，所出現的各種不適狀態。至於漢語的「走火入魔」，則該是取材自佛教經書。

走火入魔的成因和症狀各有不同，按照國學大師南懷瑾的解讀，最常見情況是習者在靜坐的時候，將注意力過分集中、造成精神緊張。更有甚者，是自以為氣脈已通，進而配合上各種意識作用，結果令呼吸失調、心思紊亂，行為漸趨脫軌，這就是所謂的「走火入魔」。

由此可見，走火入魔並非空穴來風；它當然不會像武俠小說所描繪般誇張，但其負面影響亦絕不易與，乃所有修行者都需要面對的難關。

Kundalini是印度教的身體理論，位置處在脊椎尾端的「海底輪」。走火入魔就是由這個理論衍生，圖片擷取自http://bit.ly/2UYvveK

武術中的走火入魔

現在的問題是：為甚麼「走火入魔」這個原屬於宗教修行的概念，會被廣泛應用於武術文化之中？

最核心的原因，是許多傳統武術流派，尤其是近代的內家拳派，都借用了不少宗教符號作為各自的方法論。例如在心意拳宗師戴龍邦所撰的《心意六合拳譜》中，便寫有了一句「震龍兌虎各西東，朱雀元武南北分，戊己二土中宮位，意為謀引相配成」。似乎是想以易經卦象及丹鼎學說，解釋拳術動作與內臟之間的聯系。另外，精通佛學與拳藝的少林寺妙興大師，亦留下過一幅《人祖門少林派性功羅漢拳訣》，闡明出佛家武術所蘊含的禪宗思想：

頭如波浪，手似流星。身如楊柳，腳似醉漢。出於心靈，發於性能。似剛非剛，似實而虛。久練自化，熟極自神

由是觀之，原屬宗教概念的走火入魔，會被延伸到武術文化之中，也就不足為奇。但值得注意的是，這種吸納並非完全照搬，蓋因武術鍛煉的內容和要求，本就與宗教修行大相徑庭。例如前者講求以拳術動作，引導內息；而後者則採取靜態的形式（靜坐、存思、冥想等），以意志力搬運氣血。所以武術意義上的走火入魔，很難直接參考宗教修行的經驗和癥狀，反應該從運動科角度，擴展其內容。即因練習不當，而引起的各種嚴重病患，甚或精神問題等，其實也可以算作走火入魔。

「必要」的走火入魔

無論如何定義，可以肯定，走火入魔都是一個負面的概念，很難想像它有任何積極意義。不過，因《逝去的武林》而成名的形意拳家李仲軒先生，卻提出過一個另類見解。他認為要學武有成，就必先要經過「走火入魔」的階段：

形意拳古有「入象」之說。入像，便是化腦子……這都是走火入魔，腦子迷了。但練拳一定得走火入魔，先入了魔境再說。有了恍然，處理恍然，是習武的關口，要憑個人聰明了。處理好，就鯉魚跳了龍門

換句話說，走火入魔亦可以解讀成「沉迷」以及「迷途」的意思。武術需要長時間鍛煉，自然要亦有著魔般的意志，方能堅持落去。而偶爾走入誤區，亦可以反過來讓習者更加懂得審視自己。從這個意義上講，走火入魔確實有其必要之處。

當然，這一切都要有個合適的程度，並且必須符合武術運動中的各項規矩，否則就會如實著魔、不能自拔，希望各位謹記。