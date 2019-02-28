【菲律賓魔杖】陳浩揚人生十年　培育港人世界冠軍及香港魔杖賽

Kalis Brotherhood創辦人陳浩揚（Andy）鑽研魔杖17年，自十年前舉辦香港首個本地的魔杖比賽後，至今仍堅持每年續辦，繼續推廣菲律賓武術 Kalis Ilustrisimo，亦組織香港隊伍參加4年一度的世界魔杖大賽，更於2016年培育出首位魔杖世界冠軍李民安。

十年耕耘背後，到底隱含著甚麼故事？

▍拳腳武術而起 因李小龍而踏上魔杖之旅

Andy最初接觸的是拳腳武術，一次被學生問到：「拳腳你就懂得應付，但假如遇到持械襲擊，那你有信心應付嗎？」Andy因此察覺兵器於武術修練的重要性，開始尋找一門兵器武術來學習。因為李小龍先生的影響，令Andy覺得菲律賓魔杖是一門比較實用的技藝，於是便慕名學習。

起初Andy跟本地師傅學習，初步認識到甚麼是菲律賓魔杖後，他發現原來在世界上還有很多不同菲津賓魔杖的門派，各自有不同的特色和技術。於是他漸漸想找一個門派來鑽研，最後選擇了以實用及搏擊練習為主的Kalis Ilustrisimo。

▍Kalis Ilustrisimo的門派特色

Kalis Ilustrisimo是用生命，用身體去搭建出來的武術 ！ Andy Chan

Kalis Ilustrisimo的創辦人Antonio "Tatang" Ilustrisimo。（圖片由受訪者提供） Kalis Ilustrisimo的創辦人是Antonio "Tatang" Ilustrisimo（Andy稱之為「祖師爺」），於72歲才開始授徒，所以屬於比較後期才流傳開去的技術。 據說祖師爺在16歲時於菲律賓第一次奪去他人的性命，然後開始在亞洲各處流浪，吸收許多實戰的經驗，甚至包括在叢林中作戰的技術。直至到72歲的時候，才因為「掌門」Antonio "Tony" Diego 以很大的誠意感動，改變「無意授徒」的態度，把其收為門下，成為第一位弟子。後期更出現了五位比較著名的弟子。 後來，幸得掌門"Tony" Diego花上畢生的智慧和精力，把祖師爺的技術作出整理，創作出系統化的訓練方式，令這門魔杖武術得以流傳下來。 當記者問到Kalis Ilustrisimo的特色時，Andy表示，大家在市面上想學魔杖可能會聽到不同的名稱，有Arnis、Eskrima、Kali，其實中文都統稱都叫「魔杖」。不同門派會有各自的訓練方法，有些可能會利用套路練習，或者賣點是有200多種的奪兵手法，或者有過百種對練方法。但這派的特色是用最簡單的五、六個方法，就已經足夠不同情況。 在練習方法上，Kalis Ilustrisimo傾向比較多搏擊練習。在菲律賓本土，練習搏擊時基本上只會配帶頭盔，然後就以包上薄膠的藤棍對打，可以擊打全身任何部位，手法上亦偏向刀法，盡量務求摸擬實戰情況。對打訓練當中有一種特別的方法，叫作「剝蛇牙」。 「剝蛇牙」取自於毒蛇被剝去毒牙後，威力大減的意思。在這訓練中，習者會集中攻擊對方的持棍手，以削弱對方的威力。Andy以頭身手作為比喻，認為手腕是全身移動速度最快的部位，遠比頭部及軀幹要快得多。集中擊打手腕作為訓練，有助提升習者對出棍距離、時機、角度的掌握。 到底Andy是如何在香港開始十年之久的魔杖推廣身涯呢？ ▍由接觸至傳授：由不同貴人使然

每次我打算放棄時，就會有一位新的貴人出現。 Andy Chan

原先Andy並沒有教授菲律賓魔杖的打算，只希望沒有壓力地專心練習魔杖。但經過巴西柔術師傅Thomas Fan的鼓勵下，甚至用上「少少迫」的方法，使Andy正式開始了教授菲律賓魔杖的身涯。

在2008年，Andy與同門師兄弟喬靖夫一起創立了Kalis Brotherhood Hong Kong 團隊。Andy本身不大擅長英文，但當時的菲律賓魔杖的資料大多都是英文，甚至夾雜西班牙文，所以令他很多東西都不清楚。喬靖夫不介意Andy學歷資歷較淺，仍肯協助Andy去認識外面世界是如何，其他門派又如何，令Andy的眼界、認知放遠了很多。



圖中央黃衣者為來自澳洲的John Chow師傅。（圖片由受訪者提供）

及後，Andy跟來自澳洲的John Chow師傅進修，更在其引薦下有機會前往菲律賓馬尼拉的總部，直接跟掌門 Tony Diego學習。面對這位比知名的Daniel Arca Inosanto還要元祖的魔杖宗師，Andy 坦言當時心情非常緊張，因為他聽聞掌門非常嚴格，曾經多次把遠道而來的門生踢出門外，甚至：

太蠢唔教，心術不正唔教，二五唔教。我怕掌門會誤會我們。 Andy Chan

十分幸運地，經過一兩天後，掌門非常疼愛Andy和喬靖夫，把他們認定為傳人，甚至當成家人一樣，把畢身技術無私地傳授給他們。在2013年，Andy獲得 Diego 掌門親自簽發 Kalis Ilustrisimo 教練證書，成為此門派在香港的首位正式代表及教練。

可是，十年來的推廣實在得來不易，到底Andy是如何堅持下去的呢？

▍創立香港賽到取得世界冠軍，成也港人敗也港人

為了追求更真實又安全，更能發揮魔杖技術的魔杖搏擊比賽。Andy與喬靖夫參考了劍擊、劍道，甚至是魔杖世界賽的比賽方式，最終創立了屬於香港的魔杖比賽方式。每年Andy都會堅持舉辦香港「全接觸菲律賓魔杖比賽」，2019年即將是第十屆了。

有關香港魔杖比賽的詳細內容，可參看：

【魔杖】香港全接觸兵器比賽 賽例與世界賽不同

Andy組織的香港隊在2016年世界賽揚名海外。（圖片由受訪者提供）

除了舉辦香港賽外，Andy亦組織隊伍代表香港參加四年一度在宿霧舉行的世界魔杖大賽。在2016，Andy團隊經過大半年的艱苦訓練及調整打法（因為香港賽跟世界賽的比賽方式不同）後，香港隊能在不限體重體型的世界賽三人隊際賽中，以大比數擊敗澳洲隊晉級。更令人振奮的是，隊中的李民安更成為首位奪得世界賽冠軍頭銜的香港人。在世界賽中，香港隊的表現吸引世界魔杖界的注目，讓世界見識到香港魔杖的水平。當其時，魔杖在香港一度牽起風潮。

可是經過兩年後，香港菲律賓魔杖的發展依然困難重重，即使香港賽參賽門檻低，但仍吸引不到新力軍或其他門派參與。Andy亦曾因此感到灰心，幾欲放棄。

學了這麼多年，最失望的是得不到香港人的支持。 Andy Chan

Andy師傅坦言，其實舉辦了這麼多屆比賽，他感到很多香港市民都有興趣接觸魔杖，但最困難的卻是令他們踏出第一步去學習，去投入這門武術當中，其實只要有心投入，堅持訓練，任何人都可以代表香港參加四年一度的世界賽。「人生其實有多少次機會參加世界賽？」，Andy又說，可能心動但沒有行動，往往就可能錯失了機會，日後年紀漸長卻又不能與世界一爭長短。

如果你們（香港市民）不關心香港魔杖技術發展，不關心香港有沒有世界棍王，這是我最想放棄的原因。

但是另一方面，Andy回望一眾學生艱苦訓練，有目標地去訓練，他又會不忍心地一直去推廣魔杖。「十年真的不容易過，十年其實我可以做很多其他的事，可能有不同的發展」Andy感慨地說，「但為甚麼仍然要堅持，即使有時我要教巴西柔術，但我仍會教授和推廣魔杖，主要是因為香港學生的支持。」



九年來，Andy培育出一眾弟子，形同家庭一樣。（圖片由受訪者提供）

十年怱怱過去，人生到底有多少個十年？若最令Andy想放棄的，是因為得不到香港人的支持；但有趣的是，能夠令Andy堅持理想，不顧一切地推廣魔杖發展，原來正正也是香港學生的認同。而當真成也港人，敗也港人。

無論如何，Andy師傅在推廣魔杖路上從不孤單，他背後還有喬靖夫和一眾弟子支持，堅守住每年舉辦香港魔杖比賽。

在2019年年尾，「香港全接觸菲律賓魔杖比賽」將舉辦到第十屆了。大家一同支持香港武術發展，為香港運動員加油。