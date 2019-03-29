【武博】全民習武系列：共融學習二十七個國家小學生打小念頭

「日字沖拳！攤、拳、收！」在一個標準籃球場內，大約三十名小學生根據周定宇師傅指示口訣，人人紮起二字拑羊馬，齊齊吆喝，氣勢如虹。 保良局林文燦英文小學，一所約700人的直資小學，開校十一年，學生遍佈五大洲，二十七個國家。不分膚色、不分國籍，每一個學生由小一至小六，每學年都學習該年指定的體育運動，當中小四體育課學習詠春，齊齊學打小念頭，讓小念頭的一招一式，除了成為同學們強身健體的功夫外，亦成為同學在學習經歷中的集體回憶！從拳禮、招式名稱，到學校如舞獅等其他國術運動，認識中國文化！ 文、攝：賴家俊

一班約三十人的小四學生齊齊學打小念頭。（賴家俊 攝）

保良局林文燦英文小學在引入指定運動訓練時，均細心考慮到不同年齡層學童的實質需要，亦希望在籃球、足球和排球等較普及常見運動外，讓學生認識更多新事物。例如初小會著重培訓跳繩和游泳等在發育時有助發育的運動，而為了培育學生有更好平衡力和強化核心肌群，學生小四階段會全體學習詠春，透過紮馬和打小念頭，強化有關肌力，並從中學習中國文化。

（左起）保良局林文燦英文小學校長文詠詩及副校長畢錦龍。 「我們學校把"林文燦/LMC"三字變成三個辦學目標，希望培養學生語言（Language）、品德（Moral）和自理能力（Control），而武術運動也能夠發展後者兩項。」校長文詩詠表示。 文校長數年前在一個演講場合，認識了三屆國際武術冠軍、2011年香港十大傑青周定宇師傅，為師傅對詠春造詢和青少年工作經驗所打動，因此邀請周師傅來校教導全體小四同學詠春拳。

周定宇師傅發明很多有趣口訣，幫助學生記憶拳法。 不負校長所望，周師傅以有趣的口訣讓學生記熟功夫口訣和動作，並能回家時與家長分享所學。例如以「攤開手問人攞錢、然後收入去」這兩句讓小學生感到有趣的口訣，記住攤手和收拳的動作，並從旁糾正姿勢，讓同學愉快學習。而學習武術時的拳禮、招式動作，對不同國籍的同學來說都是新事物，也讓外籍同學學習了中國的禮儀文化，和一些中國武術獨有的招式名字發音。

起初引入詠春課程時，校方會安排全級百多人出外向公眾表演，幾屆以後開始提拔一些更熱衷學習詠春的同學，以小組形成外出表演。

「成功感是推動學習重要元素之一，能讓其他人欣賞自己強項，給以鼓勵，讓同學認識只以能力，不以行業、國籍來評定成功，每個同學只要䀆力做到最好，既鼓勵學習，亦推動和諧共融。」副校長畢錦龍表示。

讓家長瞭解學生學習目的

校方為了鼓勵同學參與各項運動，亦避免家長對武術學習的誤解，在幾方面均下了功夫。

家長方面，校方在第二輪面試時已告訢家長學校的教學理念，有何主題訓練，背後的目的是怎麼，定期透過會議與家長接觸，歡迎家長參加學校早會等，讓家長明白學生學怎麼，因此未曾遇過「怪獸家長」阻礙學生學習。

教學團體方面，包括活動助理在內，校方有十多位體育老師負責全校體育活動，老師間課後亦會自發推動同事間體育活動，讓校園師生間都有體育學習氛圍。老師們面對不太有興趣的同學，亦會教導他們勇於接觸新事物，讓他們明白練武好處，增加樂趣。

最後，是順應學生學習潮流。畢副校表示，現在不可能用多年前小學那種強制式學習方法，應該因事制宜，順潮流加入新教學元素。現在青少年喜歡玩電玩，因為電玩有過關斬將，不斷升級的滿足感元素。校方因而在小四學詠春，小五學雙節棍，讓學生由徒手拳法，進階到學習兵器，寄意他們人生歷程可以一關一關闖過，只要做得好，便可挑戰下一關。

（左起）文心麗、陳俊峰和Singh Jovanvir都是學習詠春的學員，Jovanvir表示學詠春讓他認識了一些中國功夫的名字和寫法，陳俊峰則將所學回家向哥哥分享，文心麗則感到詠春拳十分有趣，讓她可一展身手。

除了游泳以外，學校所有體育活動都在這空間有限的標準籃球場上舉行。 林校長表示，上一代小朋友玩玩具，這一代小朋友卻玩電玩。小五引入雙節棍，讓小朋友在這個實物上發揮創意，發展反應能力，例如每次收棍或打花時，不同小朋友都可按老師要求下，加點自己創意。 不過，學校教授武術也如成年人學武一樣面對土地問題，校方只有一個標準籃球場給學生舉辦體育活動，幸好小朋友身型較小，若果是成年人，三十人恐怕不夠空間使用。 地方雖少，但徜徉在和煦日光下，全班同學一同流著汗水，愉快地享受著他們的體育課。

第一屆香港武術及搏擊運動博覽︰眼界決定境界

活動詳情可參閱：《讓你擴闊眼界的體驗型博覽會 ：第一屆香港武術及搏擊運動博覽》

武備志所舉辦的「第一屆香港武術及搏擊運動博覽」（簡稱：武博）， 亦有邀請香港輪椅武術總會到場表演！

武博將於2019年5月3日至5日（星期五至日）假九龍灣國際展貿中心3樓匯星舉行。是次體驗型博覽會主題是「眼界·決定境界」，希望藉此擴闊大眾對武術的眼界，透過親身參與，感受武術所帶來的樂趣，體驗更高的境界！

同時，亦希望凝聚香港武術各界，讓各類型的武術專才一展所長，一起推動武術及搏擊運動的發展！

為期三天的展覽將會開辦超過100班體驗活動，提供30多種不同武術體驗，當中包括各種長短兵器武術、中國傳統武術、現代搏擊武術教學。同時亦在周末傍晚時份，舉行多場不同類型的武術表演賽，讓在場人士免費觀賞。

現場設有武術遊戲攤位、武術表演、世界武術地圖，以及以「武術電影」為主題的專題展覽。無講你是男女老幼，都必定能從中感受到武術的樂趣。

總言之，不管是市民大眾、初學者還是武術專家，都可以在「武博」中有所得著。只要你肯參與，就能開雲見天、提高境界！