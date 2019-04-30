【訪問】麥勁生回顧百年國術未解難題

浸會大學歷史系麥勁生教授，年幼時已熱愛武打電影，後來隨麥志剛師傅習洪拳。因為史學家和習武人士兩個身份，讓他萌生探索中華南北武術在香港的發展，幾年前出版《止戈為武：中華武術在香江》，梳理了香港普羅大眾的武術經歷，為我們研究香港中華武術發展開篳路藍縷之功，亦為香港武術史重要參考資料。五月五日第一屆武術博覽，麥教授將為我們其中一位講座嘉賓，《武備志》誠邀麥教授接受我們專訪，談談他對中華武術傳承發展的看法。 採訪：賴家俊 李嘉譽 攝影：賴家俊

麥教授回憶自己這一代人對武術的認知，離不開以電影為媒介。

劉家良導演《少林搭棚大師》 「1970年代武術文化在香港非常普及。先有五六十年代流行黃飛鴻電影等，到我那年代又有李小龍、劉家良和張徹的功夫電影。我還記得當年張徹的洪拳電影，片頭一定有戚冠軍、傅聲等打星先打套路，當時深受這些電影影響，躍躍欲試，便問鄰居借洪拳拳譜回家學練。」

而真正拜師學藝，要到千禧年初。大約2004年，麥教授有次在報紙的分類小廣告中見到一則教授洪拳的廣告，當時並未有刻意剪下。怎料想再找這則廣告時卻苦尋不獲，只記得廣告提及在太和體育館上堂，及後他在康文署資訊中，仍然尋不到在太和開辦的洪拳班。他在太和體育館碰碰運氣，在街上發現有單張，他才知道香港傳授武術生態已大大不同於他少年時代，很多師傅已轉為租用體育館活動室，或在公園中教學。結果他透過單張認識了他後來的老師─麥志剛師傅，並隨師傅每周學習洪拳，至今已習武十五年。雖然近幾年少了跟師兄弟一同操練，但由於已有一定底子，麥教授仍然堅持不論在香港或海外，仍然定時抽些時間自己練習，以打套路來運動。

研究香港武術緣起

麥勁生著《止戈為武：中華武術在香江》 （圖片來源自三聯書局網頁） 大約數年前，三聯書店籌劃研究香港社會文化的叢書系列，武術一項找了麥教授。麥教授表示他是較早一批收到約稿，但當他不斷深耕細作研究下去，卻發現香港承傳中國文化角色很特別，讓他成了最後交稿一批作者。 「香港可謂南北中華武術匯聚之地，可討論的角度多得不勝枚舉，籌劃要怎樣寫令人費煞思量。首先，涉及各門派內部事務，各說各有理我無法驗證，所以不寫；而有關套路研究，已有很多武術專家著作珠玉在前，我亦無法判定誰好誰正宗。於是不斷看資料和思考，思考如何下筆，結果最後想通了，以香港人日常生活中如何經歷武術體驗為角度。我們認知南北武術如何傳入香港，大眾媒體和日常生活如何建構普羅大眾的體驗，其他武術傳來時又如何發展？一旦想好了方向，面對龐大資料，便茅塞頓開，容易下筆了！」

在師傅介紹其他武林前輩這背景下，麥教授拜訪了不少受訪對象，並翻查到一些香港檔案，印證了一些有關香港七十年代武術、武館和社團關係的坊間成說有文獻可據。麥教授還慶幸自己記性仍然不差，八十年代香港大規模引入泰拳擂台賽，麥教授當年經常去看比賽，對很多經典賽事記憶猶深，在寫《止戈為武》時翻檢《功夫雜誌》等文獻，還能印證青少年時的種種記憶無誤，於是書寫更得心應手。

而在撰寫過程中，還獲得不少海外武林人士支持，主動向他提供資料，並結識了一班武術同好。讓他在短短兩年撰寫過程中，獲益不少。

對香港武術發展看法

綜觀近百年歷史，麥教授表示這一個世紀以來，其實大家對中國武術所擔心的問題，古今無異。現在以為打套路是新派武術事情，其實一百年前已在爭論武術應否套路化；上世紀的人會重申武術不要奇幻化，而這問題至今仍未解決。世界發展已日新月異，現在更是全球化世代，但百多年前大家擔心的問題其實仍存在，我們從新起步，仍然要解決一些百年來未解決的問題。

麥教授表示，他在八十年代末在德國巴伐利亞留學時，當地沒有很鼎盛的武術文化，但對西方人習武情況的觀察，反過來卻是一面鏡子讓他看中國的武術發展。

「那時德國人學中國武術，是洪拳、詠春和太極三分天下。但德國人對武術很兩極，有潛心研究不孜的武癡，而普遍對武術並不太感興趣。其實綜觀歐洲，他們會將武術分為Martial Art和Combat Sport兩個範疇發展，走Martial Art那方向的會視為藝術，不會說自己好打；走Combat Sport那面的重視科學化鍛練，運用科學知識強化自己，還十分重視擂台經驗。」

在對比西方的武術發展後，中國武術要思考自己往哪個層次發展？對於傳統文化在現代的角色，他以中國書法為例，現在已不用書法為主要文書溝通工具，但書法仍然可以讓人身心修練。中國武術若要發展，應重新思考如何分途發展？純藝術的層次如何走？走搏擊的路如何走？

就以上問題，五月五日(周日)下午麥教授將以《中國傳統武術改革百年回顧》為題，於武博進一步談談他的看法。有興趣上述課題的各位，歡迎大家來臨武博交流意見，互相請益！

第一屆香港武術及搏擊運動博覽︰眼界決定境界

活動詳情可參閱：《讓你擴闊眼界的體驗型博覽會 ：第一屆香港武術及搏擊運動博覽》

立即購票：購票連結

武備志所舉辦的「第一屆香港武術及搏擊運動博覽」（簡稱：武博），將於2019年5月3日至5日（星期五至日）假九龍灣國際展貿中心3樓匯星舉行。是次體驗型博覽會主題是「眼界·決定境界」，希望藉此擴闊大眾對武術的眼界，透過親身參與，感受武術所帶來的樂趣，體驗更高的境界！

同時，亦希望凝聚香港武術各界，讓各類型的武術專才一展所長，一起推動武術及搏擊運動的發展！

為期三天的展覽將會開辦超過100班體驗活動，提供30多種不同武術體驗，當中包括各種長短兵器武術、中國傳統武術、現代搏擊武術教學。同時亦在周末傍晚時份，舉行多場不同類型的武術表演賽，讓在場人士免費觀賞。

現場設有武術遊戲攤位、武術表演、世界武術地圖，以及以「武術電影」為主題的專題展覽。無講你是男女老幼，都必定能從中感受到武術的樂趣。

總言之，不管是市民大眾、初學者還是武術專家，都可以在「武博」中有所得著。只要你肯參與，就能開雲見天、提高境界！