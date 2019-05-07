【學界跆拳】跆學相長建自信　葵涌裘錦秋的神奇冠軍

學界足球、籃球精英賽經已圓滿落幕，武備志亦趁機採訪一下學界跆拳道比賽的情況。我們訪問到葵青區的體育名校裘錦秋中學葵涌校，它們原來還是新晉的學界跆拳道全場總冠軍。 出乎意料地，來自體育強校的跆拳道總冠軍的隊伍，竟然僅僅成立了三年，甚至還未成為正式校隊。隊中最年長的隊員只有中四，腰間亦只繫上綠帶。縱使新手云云，羽翼未豐，他們卻已座擁冠軍殊榮。到底他們背後有著甚麼故事呢？

訪問當天，記者提早在放學前一小時到達，跟跆拳道隊教練柯柏林先進行訪問。當時學校禮堂正進行中國傳統文化表演，怎料禮堂背後竟隱藏著鮮為人知的「跆拳道室」，是次訪問便在隔壁的歡呼及鼓掌聲中進行，校隊教練柏林娓娓道來這跆拳道全場總冠軍隊伍的故事。

▍成立三年得校方大力支持 由零開始到勇奪學界冠軍

裘錦秋中學葵涌校是葵青區的運動強校，在男女子藍球、男子足球均奪得葵青區甲組冠軍，順利打入2019年的精英賽中，不少傳媒都曾訪問該過他們。相比起大受矚目的籃足球隊，這隊三年前才由零開始成立，還未正式成為校隊的「跆拳道隊」只能一直默默耕耘，直至今年才嶄露頭角。



在最初成立時，跆拳道隊一直只由一兩名核心成員支撐，但所謂的核心亦不過是小學時已練習過跆拳道，並非真正的「精英」，一切還是要從頭練起，因此在比賽上自然還沒有成績。在設備方面，最初他們沒有固定的練習場所，不時要轉換地方練習，有時在禮堂練習，有時在操埸練習。由於是新成立的關係，大部分學生都不大了解跆拳道，成員又只是寥寥可數，又未有亮眼的成績，自然很難吸引學生加入。所以大部分新生都只短暫停留，然後便轉投至其他興趣當中。



幸而，雖跆拳道隊還未成為「正式校隊」，無法得到校隊的隊服或訓練贊助，但校方卻十分支持跆拳道隊的發展。在短短的三年內，學校便為他們設置了許多中學、大學校隊夢寐以求的「獨立跆拳道室」。一個固定、舖設好整面地墊的訓練場地，對提升訓練質素、建立校隊歸屬感有著重大的幫助。另一方面，裘錦秋中學葵涌校的校長甚至會親自「探班」，到場視察跆拳道隊的日常練習，可見校方對他們的支持。

在校方的大力支持下，這支「年紀輕輕」的跆拳道隊便從去年首次參加學界時的「3人參賽，1人冠軍」，銳變成為今年的「8人參賽，3冠2亞3銅」，更勇奪「學界跆拳道全場總冠軍」，一踴成為全港第一。

可是，小編在訪問當天觀乎全隊，隊中最年長的隊員只有中四，腰間亦只繫上綠帶。除了校方的大力支持以外，柏林是如何令他們擊敗眾多強者的呢？原來過程毫不簡單......

▍嘗試不同方法 從學業外建立自信

首先，雖然柯教練經驗豐富，為多年香港跆拳道代表隊成員，能提供先進的訓練方法，但如何能令學生甘願付出時間練習呢？



柏林既是香港代表隊成員，亦是嶺南大學跆拳道隊教練。（梁煒陽攝）

在傳統的價值觀下，學業成績是評定學生的惟一指標，只有少數獲得好成績的學生才會受到表揚。在互相比較之下，其他學生很難從學業上得到認同，部分可能繼而逐漸失去自信，失去努力目標。

中間有試過迫佢地，試過鬧佢地，試過上去佢地屋企搵佢地。 柯柏林

在接教中學校隊之前，柏林遇上的最大困難是︰有一些同學可能成績一般，在人生上亦未曾有過任何成就，到底要如何令他們重拾年輕人應有的自信或熱情呢？在摸索的過程中，柏林試過不同的方法，「中間有試過迫佢地，試過鬧佢地，試過上去佢地屋企搵佢地。」最後，柏林發現要「設身處地」去解決問題。

每一位學生有各自的背景，所面對的處境、困難亦有所不同。柏林必須設身處地代入學生的角度，針對每一位同學的性格、背景、弱點，不斷跟他們溝通了解，認識、解決他們的心理關口。



即使你不擅長讀書，還是可以有其他優點。 柯柏林

例如有些家庭會認為︰「你讀書不好，便是一事無成」，柏林便要解釋：「即使你不擅長讀書，還是有其他優點的」。學生在慢慢接受這種思想後，便會覺得︰「原來我都可以有自信」，他們便會喜歡上跆拳道。繼而幫助他們在學校中重拾自信，甚至令他們重新喜歡上學。因為上學不再只有讀書一個目標，放學後亦可以有練習，有自己喜歡做的事情，不再是放學後百無聊賴地逛街、打遊戲機。



全賴大家相輔相成，老土地說『伯樂千里馬』。他們每一個在我心目中都是千里馬，只要他們肯努力，都可以成為千里馬。 柯柏林

如是者，學生漸漸產生興趣，在Miss Or及校長的支持下，一眾學生由男女隊長帶領下，每星期練習3-4次，合共7-8小時，比賽時更會加操至10-12小時。比別人多的訓練時數，加上柏林的先進訓練，配合獨立的訓練場地，或許就是冠軍的方程式。雖然老土，卻非常現實。

可是，學生們終歸需要應付學業，家長亦會擔心子女受傷，他們又是如何應對呢？

▍跆拳學業相長 以專業化解家長疑慮

由於家長平時不會有機會觀察學生練習，在他們角度很容易會出現擔憂，怕練習跆拳道會影響學業，怕子女會很容易受傷。在這個時候，單靠柏林的力量改變學生心態並不足夠，必須借助學校老師的協助。

柏林在學時期也不擅長讀書，所以他反而體會同學們的感受。他明白學生未必沒有盡力去讀書，只是最後考試出來結果還是不好而已。成績不好無法從學業建立自信，繼而得不到動力去繼續努力，漸漸可能形成一個惡性循環。這樣的成長經驗，令他更容易代入學生的情況與他們溝通，從而改變他們對於上學的感覺。



柯柏林與Miss Or 兩姊弟合力支撐起跆拳道及學業兩方面。（梁煒陽攝）

另一方面，跆拳道隊負責老師Miss Or 主力處理學習及練習之間的協調。例如有隊員成績未如理想，Miss Or 可以在學業上為他們提供協助，或是跟相關老師跟進情況，設法令成績有所改善。而柏林則負責調整他們的心理，讓他們建立自信。雙方配合下，運動學業上都有所進展，邁進一步。

除卻學業以外，最令家長擔心的還有子女受傷的問題。隊員可能簡單只是「拗柴」，腳腕稍為發炎腫漲，家長便會覺得「隻腳腫成這樣，到底是否可以練習的」，叫學生不如不要練習，甚至不要上學。但柏林在專業教練的角度，其實受傷也可以是訓練的一環，腳傷了還是可以練習其他部位，例如掌上壓、做平板支撐也是練習的一種。他除了要跟家長交代之餘，亦要考慮怎樣處理傷患。一般家長可能會帶子女去看「跌打」，但在教練角度不會如此建議，因為跌打鋪有參差，一不小心或會傷上加傷。所以教練會跟家長解釋學生的受傷情況，再尋求合適的治療方法。



跆拳道室成為隊員們的樂園。（梁煒陽攝）

在今次中學學界賽中，比賽前一個星期正正碰上了學校考試，柯教練要求隊員們好好分配時間，既要準備考試，亦不可缺席練習。假如有一名隊員缺席或遲到，便取消當天的練習。首日，因為隊員以為教練在開玩笑，真的「不齊人」，怎料柏林真的取消練習。之後，整隊成員便不再缺席了。

在現代社會下，要叫年輕人準時、專心去做一件事已經十分困難，但柏林卻成功透過跆拳道，改變了一群學生的習慣，建立起正面的態度，不只是應付考試、比賽，更是應付日後的社會。

▍羸得學界冠軍後 下一個挑戰是......

嚴肅練習背後，一班教練隊員打成一片。（梁煒陽攝）

對於一般校隊而言，校隊的唯一目標可能只是學界比賽。可是對於柏林而言，裘錦秋跆拳道隊的目標絕不僅此而已。

當學界比賽完結了，我馬上告訴他們比賽並未完結，是時候準備下一個比賽。 柯柏林

原來柏林早已把目標放在其他的比賽中，例如剛過去4月的全港體育節，8月的全港女子賽。1年平均會有6次比賽，大約每兩個月便會有一次比賽機會。「作為校隊，我們不是呆等一年一度的學界比賽，而是要把握期間的每次比賽機會去完善自己，這樣他們便不會放軟心態。」假如同學有能力的話，柏林更會給他們更為長遠的目標︰「先在色帶的比賽要贏得所有獎，然後兩年後便打黑帶賽，以加入港隊為目標。」當學生見到有數年的計劃，便會有更清晰的方向去追去努力。

相信再過一年，這支初生之犢必定會更進一步，成為更加令人可畏的對手。在全港賽的舞台上，定會再次見到裘錦秋跆拳道隊隊員的身影在發光發亮，在學界外爭光。