【殺神John Wick】Krav Maga教練簡評電影動作

對很多動作片影迷來說,明天是《殺神John Wick3》上映的大日子。較早前《武備志》盤點了頭兩集中曾經較多用的搏擊技術,以及今集新加入的搏擊元素。我們專誠邀請了以色列格鬥術國際KRAV MAGA聯盟(KMCN)兩位教練Kenny和Ryan,透過以色列格鬥術角度探討《殺神John Wick》前作中,其搏擊技巧於現實和電影中的分別(點擊下片觀看)。

John Wick系列的搏擊技術甚具觀賞價值,這當然要歸功於武指指導、導演拍攝和演員的落力表演,當中難免有誇張成份。但兩位教練指出﹐John Wick系列中男主角體格高大,所以他的動作編排難免是以一個高碩大個頭的角度去設計。他以第一集女殺手用「木村鎖」(Kimura)對付John Wick一幕,談談如何可以有另一個施技方法。當然片段中的分析只供參考,增進大家觀賞電影時可以有更多資源思考反派或主角如何用其他動作拆解窘境,增進觀影角度。

(點擊下圖,搶先看《殺神John Wick 3》精彩劇照)

而兩位教練都有觀賞了《殺神John Wick3》,教練Ryan表示:「新一集仍然將不同搏擊共冶一爐,並比頭兩集加入更多動作元素。不論對普羅大眾、武術迷來說都不會有悶場。尤其節奏感快,有新鮮感,讓習武的人一路看一路思考主角如何拆解。總結來說是打的和看的都感過癮。」而教練Kenny則表示:「第三集提升不同搏擊體系應用,尤其近身、車戰動作設計都令人看得刺激。電影宣傳中提及"If you want peace, prepare for war",好像對練武的人來說,提醒他們練武最終目的是為了和平。」

我們亦同時專訪了兩位教練,稍後會向讀者談更多有關以色列格鬥術心得。