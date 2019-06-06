【MMA】須藤元気宣布參選　多才多藝的人生仍未結束

須藤元気參選！這位現年41歲的格鬥界名人，曾經參演過多部影視作品，並在2009年創辦了音樂舞蹈團體WORLD ORDER。日前，須藤元気宣布，自己將會代表在野的立憲民主黨，出戰今年7月舉行的「第25屆日本參議院議員通常選舉」。他表示立憲民主黨構建共融社會的理念，與他在格鬥家時代提出的口號「WE ARE ALL ONE」互相契合。未來他會在食物安全，以及海洋保育等議題上做好工作。

須藤元気乃日本格鬥界的天王級人馬，而在格鬥以外，他亦盡顯多才多藝的一面。圖片擷取自http://bit.ly/2WJjqyJ 由格鬥家到政治家

須藤元気於1978年，出生在東京都江東區。由於其父是拳擊迷，故以漫畫家小山由的作品《元気拳王》（がんばれ元気）為他命名。踏入高中年代，須藤元気開始接觸「古典式摔跤」，並在就讀拓殖短期大學其間，贏得了「全日本少年摔跤錦標賽」的冠軍。 之後須藤元気搬到了美國，並在當地學習巴西柔術，正式展開自己的職業搏擊運動員生涯。他先後加盟到Pancrase、UFC等大型格鬥賽事。在2002年的UFC 38上，須藤元気以「RNC/裸絞」成功降服了對手Leigh Remedios。賽後他在擂台上，展示了一幅由各國國旗合併而成的橫額，上面寫有「We Are All One」，表達出他所追求的「世界大同」理想，而這句說話亦從此成為了他的標誌。當然，最為人所知的還是他的出場片段，這些「演藝」經驗也有影響他未來的事業發展：

2006年除夕，須藤元気在「K-1 PREMIUM Dynamite!!」的賽事中，降服了美國選手Damacio Page。賽後他隨即宣布退役，結束自己的職業生涯。其後，須藤元気獲拓殖大學邀請，擔任了該校的摔跤隊監督。當然，近年來他最廣為人知的形象，還是穿西裝跳舞的「機械人」。

2009年，須藤元気創辦了音樂、舞蹈團體WORLD ORDER，其風格以「機械人舞」為主。他們的同名主打歌曲，更在YouTube上獲得了近650萬的點擊率。起初須藤元気都會參與幕前演出，及至2015年10月，須藤元気宣布退出舞團，專心擔任製作人，但及後還是有「歸隊」。

而在WORLD ORDER以外，須藤元気也出演了多套影視作品，包括《幪面超人W Forever A至Z/命運的Gaia Memory》（2010）、《浪客劍心》（2012）等。他亦在這段期間，考獲了一級小型船舶的操作牌照，以及開辦了英語學校eLingo。當大眾都以為他已經足夠多才多藝時，想不到他又再次帶來了驚喜，那就是投身政治。

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同建共融社會

昨日於東京都千代田區的國會議事堂上，在野的立憲民主黨宣布，須藤元気將會代表該黨出選7月舉行的「第25屆日本參議院議員通常選舉」，隸屬於「參議院比例第25總支部」，負責競選「比例代表」。所謂「比例代表」，即是不以地區作單位，而是將全國劃作統一選區，再以「比例代表制」（Proportional Representation）選出。現時，今年的「比例代表」共有50人參選。

立憲民主黨成立於2017年，主要由原民進黨及民主黨的黨員所組成，黨魁為枝野幸男。由於其綱領以堅持和平憲法為核心，故名為「立憲民主黨」。代表自民黨的日本首安倍晉三曾經表示，自民黨過去的失敗歷史，造就了民主黨這等惡夢。結果此話立即引起了立憲民主黨的不滿，足見立憲民主黨與現屆政府的立場相左。

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雖然立憲民主黨為新興的在野黨，影響力尚未龐大。但須藤元気卻認為，立憲民主黨的政治理想，與他本人的口號「We Are All One」不謀而合，兩者都希望構建一個互相扶持的共融社會。而格鬥家時期的經驗，則告訴他仇恨並不是擊倒對手的要旨。這些信念都讓他選擇加入到立憲民主黨。

事實上，這個決定絕非出於一時衝動。須藤元気表示，自己早在中學其間，便有過當政治家的夢想。而他亦如實在「拓殖大學大學院」，修讀了有關地方政治行政的課程。未來他會將注意力，放在食物安全及海洋保育等議題上。

究竟須藤元気能否在政治界，再創一片天，還請大家拭目以待。