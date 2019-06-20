【MMA】Roy Nelson：另一位受人愛戴的胖子拳王

上上星期拳擊界發生大事，「胖子」拳手Andy Ruiz Jr. 擊敗了英國拳王Anthony Joshua，一舉成了四條腰帶得主。而在MMA中也有一個「胖子」，多次讓大家大跌眼鏡。 他就是今天生日的Roy Nelson。一開始以地戰能力見稱的他，在「得知」自己的KO能力後，就變成了重拳手，但成績卻大不如前。 在此祝他生日快樂！

▍善用身材優勢的地戰能手

Roy Nelson年輕時也練過空手道、少林功夫及摔跤。真正投入在搏擊運動是2000年開始練習巴西柔術。在2003年的ADCC更打進了八強，證明其地戰能力。

2004年開始踏進職業MMA的世界，頭6場比賽都勝出，當中有4場是以降服技終結比賽。到2007年年尾，他因為贏得IFL的腰帶，因此開始受人注目：這個不起眼的胖子，好像很能打。

2009年參與UFC的真人Show《TUF》，而在賽前很多人都說這一屆有點奇怪，平常的《TUF》更多是找新手或者經驗較淺的人打，但Roy Nelson在進入這季時已經是14勝4敗的選手，更加是一個組織的冠軍。另一個奇怪就是找了當時「街交KOL」的Kimbo Slice進去，更安排Roy Nelson跟Kimbo Slice打淘汰賽。這場「肌肉人vs胖子」引起了不少話題，在後來的訪問也有人提到這是「全美最多人看過的一場MMA比賽」。

這場比賽也展示出，大肚腩除了用作防守，也能協助進攻(點擊圖片觀看比賽過程)：

+ 5 + 4 + 3

▍「成也重拳、敗也重拳」

Roy Nelson除了地戰能力，份量十足的他也甚具KO能力。他多次KO對手的畫面，深深印在拳迷的腦海內：

Roy Nelson也並非單純力量大。他的切籠技巧，常常令對方向Roy Nelson的右邊，也就是他重手的方向移動，令他的右手揮拳擊中時有更大威力。又或者他自己向左移動，讓對手在自己的右手邊，也可以做到同樣效果。

問題是，他好像因為發現自己能KO對手，開始「忘記」自己的地戰，變得很想跟人對攻。就像跟Mark Hunt那場比賽，大家也知道雖然Hunt的地戰技術提升了不少，但跟Nelson比起來仍有差距，只要Nelson把比賽帶到地面，就可說是「穩贏」。

但在第一回合，Nelson很少嘗試摔倒對方，而更多是以不投入太多的摔技作假動作，去為自己的右拳作Set up。整場比賽，他都選擇站著跟K-1冠軍、又是擁有重拳的Hunt鬥打重拳。

第二回合立即摔倒地方，但就算拿到背，在爭持時也很早放棄而選擇繼續在立技上決勝負。其實Roy Nelson在立技戰中也做得很好，不過問題是他大可不這樣做，而選擇一個更安全的方法。結果這場比賽，他就被Hunk 在第二回合KO。

這次也是Nelson第一次輸KO。及後雖然不是常被KO，但跟人立技對碰時往往以點數落敗。近幾年，他敗陣的次數愈來愈多，現時已轉到Bellator作戰，但近三場比賽都未能勝出。

▍「作為一個胖子，他行我也行啦」

對於Andy Ruiz Jr. 和Roy Nelson這類「胖子」拳手，很多人都會說「看吧！胖子也很能打的！」，好像覺得「與有榮焉」，更有說「他這個身型也能打敗拳王，那我還需要什麼訓練」。例如這個meme：

「胖子可以很能打」當然是對的，但明顯不是每個胖子都能打。因為他們根本不是普通的胖子，他們是久經訓練的胖子！普通人跟他們比根本是兩碼子的事。假如你剛好跟他們身材差不多，卻沒有他們的訓練量，那他們跟你完全是兩碼子的事。

明顯，Andy Ruiz Jr.與Roy Nelson訓練的時間不比其他拳手少。他們當然是很好的模範，但他們激勵的是應該是因為自己身材而感到自己不會成功的人，而不是鼓勵人繼續一些不健康的生活方式。所以別像上圖所樣想，Andy Ruiz Jr. 不是來自快餐店，他來自拳館，就跟其他拳手一樣，走過高山低谷，面對過無數挑戰。