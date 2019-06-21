【光影武林】黃飛鴻之三獅王爭霸：舞獅的服裝要求

《黃飛鴻之三獅王爭霸》海報，©2010 Fortune Star Media Limited All Rights Reserved

電影：黃飛鴻之三獅王爭霸 /Once Upon a Time in China III

上映年份：1992

主演：李連杰 莫少聰 熊欣欣

劇情簡介

清末年間，慈禧太后為了宣揚國威，決定舉辦一場獅王爭霸戰。黃飛鴻（李連杰 飾）為了參賽，千裡迢迢從廣州趕到北京。在北京車站與黃飛鴻同行的十三姨（關之琳 飾）遇見了老同學杜文奇，他表面在領事館做翻譯，實際上是一名間諜。

到埗後的黃飛鴻，後發現父親黃麒英被打傷，原來惡霸趙天霸為奪「獅王」，收派出鬼腳七（熊欣欣 飾）等人助他鏟除異己。黃飛鴻更目睹京城武術界為此大動干戈、傷亡慘重。黃飛鴻遂力平紛爭，並上書李鴻章，卻又不得要領。最終黃飛鴻決定如約參賽，為國家、為武術界除害