【男功夫人】習武者接觸格鬥作品時　會否有失實抽離之感？

今個星期又到「男功夫人」信廂的時間，這回有讀者問道：流行文化中對武術技法的各種誇飾與扭曲，會否使資深習武者感到不適？對此，編輯J有一個非常清晰的答案，就是「當然不會」啦！

▍享受的不止武術

首先許多以武打場面掛帥的文藝作品，例如金庸小說或各類型的動漫產品等，其內容從來都不局限於「武打」一項。以最近再次引起熱論的《倚天屠龍記》為例，它的寫作範疇就橫跨歷史、軍事、政治、宗教以及愛情。畢竟武者並非只有一樣興趣，就算不能投入其中的武打描寫，也總能夠從中發掘其他價值。

另外，某些作品的動作場景，與其說是要展現武術打鬥，毋寧是要烘托劇情，帶出肢體以外的信息。例如電影《一代宗師》，便透過各門派之間的交鋒，去表現不同角色在大時代下的選擇。至於諸如《無限之住人》、《陸奧圓明流外傳》等日本動漫，則是要直接牽動讀者的情緒，繼而帶出各類型的反思。

可以說，只要作品的定位清晰、手法連貫，就算它與真實的武術技法有所距離，相信真正的習武者也不會吹毛求疵。例如編輯J在玩格鬥遊戲的時候，就沒有要求所有酷似李小龍的角色，都要打出「正確」的截拳道技巧（事實上何謂「正確」就已經需要大量討論）；只要畫面華麗、節奏流暢，其實就已經滿足了我玩遊戲的初衷，這點相信同樣適用於許多武打電影。

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若然定位寫實 就必需嚴謹

因此，是次問題的核心，其實是在於作品本身的主題。如果它屬於上述的各種文化創作，自然就是無傷大雅。真正挑動習武者情緒的，是那些以介紹真實武術作旗號，卻將焦點錯對的所謂「寫實」作品。其中一個例子，就是【武備志】曾經撰文評論的內地網絡小說《龍蛇演義》。

該部小說以中國三大內家拳作為故事核心，號稱要繼承《逝去的武林》，向大眾宣揚傳統武術的價值。結果通篇下來，整個武術界仿如「叢林社會」，每天都處於汰弱留強的狀態。而中國武術則是成為「萬乘之尊」，成功將其他所有武術體系踏於腳下。其間還不住出現宛如科幻電影般的情節，例如當主角王超發怒之際，他可以徒手把運動場的地基鋼根拔出來。這種一味鼓吹民族主義的寫作方法，顯然已經與原先的定位大相徑庭。



另一種創作上的常見問題，是隨著故事發展，角色的發揮愈來愈誇張，例如《刃牙》、《軍雞》、《史上最強弟子兼一》等。一開始都會介紹真實的武術技法，但為使劇情能夠保持張力，往往就會加入很多誇張失實的情節。如果創作方可以調整好故事的重心，將重點由「寫實」轉移去「熱血」，那或許能夠得到支持者的體諒。然而，若果中間出現偏差，便會大量流失以欣賞武術技法為本意的讀者，同時亦會破壞故事的完整性。當年的《軍雞》，便因為更換責任編輯的關係，而令到漫畫第14卷至16卷的情節跟主線故事迥異，成為該系列作的一道陰影。

最後，雖然有些作品沒有隨時間而「走題」，並成功介紹出一些真實的武術知識，但它們卻會同時強化某些刻板印象，影響大眾對武術的理解。例如經典格鬥漫畫《空手小霸王 小日向海流》，就將一名巴西柔術習者，描繪成性變態，反映出當時一些人對巴西柔術的偏見。另外某些寫實格鬥遊戲如《Virtua Fighter》等，則是將不同武術體系的特徵過度放大（例如八極拳一定要用「馬步頂肘」、合氣道適合「柔弱」的女子等）。誠然，它們都是極其出彩的武術衍生作品，不過其中與寫實許諾的落差，始終難免令人感到婉惜。

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結語

習武者並不是一個封閉的群體，他們在習武以外，也有不同的興趣和需求，自然也會理解並欣賞各類型的文藝創作，過去【武備志】就介紹過很多與真實武技明顯不符的流行產品。

真正需要執著的地方是，當作品是以寫實的姿態出現時，那它就必須符合武者的世界觀，以及武術技巧的科學性。否則，就難以避免讓人感覺敷衍：「掛羊頭賣狗肉」，這才是最令武術愛好者感到不適的問題。

今次的「男功夫人」信廂就到此為止，各位如果有甚麼問題，歡迎隨時聯絡我們。我們下週見！