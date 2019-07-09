【Silat】Hammer Fist常見於馬來武術 　或與兵器戰陣有關

Hammer Fist(錘拳/鎚拳/捶拳)除了在少數搏擊比賽部分限制使用外，在很多武術都是常用的技擊技術，例如在空手道和中國部分拳術中，都有運用到Hammer Fist。Hammer Fist是指施拳者手握拳頭，上下或左右揮動拳頭時，以尾指一帶手掌肌肉、拳背或食指扣著指公部分施以攻擊的打擊技術。而在馬來武術中，Hammer Fist更是經常運用到，這次便以馬來武術角度來談談這種出拳的特點。

幾種距離

在站立打擊技中，我們可以根據對手與我們的距離，而分幾個不同攻擊階段。例如以拳腳為主，能盡自己手腳伸展作有效攻擊，較遠攻擊距離的Punching/Kicking Range（拳擊距離／踢擊距離），大多數打擊技便傾向這攻擊範圍；大多數以貼身擒拿、鎖摔技為主軸的武術，則會選擇較貼身的Grappling Range（纏抱距離）；而在在上述兩者距離之間，則是一個較少人談及，未貼近至纏抱，又只能近距離攻擊的Trapping Range（搭手距離）。

在Trapping Range中，雙方保持遊走於對方周圍，又隨時逃離對方攻擊範圍的狀態。在這攻擊距離中，身體四肢拳腳肘膝，甚至頭肩都可以作攻擊部分(或反過來攻擊這些地方)。當中Hammer Fist在Trapping Range中較為常見，在Grappling Range亦是有效的攻擊模式。

而馬來武術中如席拉(Silat)和菲律賓武術(不用兵器)便是擅長於Trapping Range攻擊，不是說它們沒有Punching/Kicking Range和Grappling Range的部分，而是這些武術最能發揮它們特點的攻擊範圍在Trapping Range，古泰拳和很多南方武術亦是在Trapping Range 這距離有很好的發揮。

Hammer Fist 的優劣

那Hammer Fist在使用時有何優劣？首先在優點上：

1.Hammer Fist打擊敵人的部分有一些較軟的肌肉纖維，不像正拳很容易打傷指關節和弄傷手腕，能更有效保護施拳者手部；

2.承上，Hammer Fist打擊對方較硬如前臂或頭部有硬骨部位，具破壞力之餘也不易傷到自己；

3.Hammer Fist較出拳有較多角度變化；

4.上下或左右揮動時這擺動動作一來一回，有攻擊後回防或短時間再抽擊的優點；

5.具破壞力的Hammer Fist當然要配合用腰等全身運動配合，但Hammer Fist本身是一個很自然的動作

當然，Hammer Fist也有它的限制，例如握拳時不易施展擒拿技，而且當去到Grappling Range，角度太窄，一些技術如上勾拳就較Hammer Fist更有效，亦更易發力。



Hammer Fist 的基本拳理與因由

Hammer Fist在馬來武術中十分常見，當中跟其文化與技法有關。

一、由武器到手法的原則

菲律賓武術是先學棍法，再學手法。在菲律賓武術中，Punyo(棍尾)是其中一個可攻擊部分，持棍者不揮動手中短棍時，可以透過棍尾施以一些插打攻擊(或者改用刀刃向地下的短刀)，這個動作與Hammer Fist如出一轍。

二、Gunting發拳原則

之前《武備志》也介紹過Gunting這種在馬來武術中很常見，講究雙手不斷開合如鉸剪攻擊的拳法，雙手開合的時候有上下或左右的擺動姿勢，這正是Hammer Fist的揮動原則。

而且Hammer Fist當拍擊對方二頭肌的神經線時，比單單以手掌(Palm)拍打或以拳攻擊更具效果。而且配合步法，Hammer Fist 能將敵人的來拳打離原定發力軌道，而勾拳則較難做到。

三、配合部落群體戰術

《武備志》早前訪問汶萊的Silat師傅Maul Mornie，他談及馬來的武士揮刀時不會過度大開大合，是因為部落群戰時在陣式中有很多戰友在自己身邊遊走，過大的攻擊範圍可能誤傷自己人，所以揮刀揮拳的幅度離自己身體較近 (訪問詳情請留意稍後《武備志》)，小編由此推論，這種揮動手法在沒有兵器時便有助Hammer Fist發揮，或者其手法正是來自於這種戰陣。

附帶一提，當對手落於地面時，因對方頭部也會擺動，一旦用直拳攻打對方頭部而給對方避過，拳頭便會直打地面。這時以Hammer Fist便能於易發力情況下，作出更準繩的攻擊。

封面圖片攝取自：https://www.youtube.com/watch?v=Ad68UQPiYUI

參考：

https://www.quora.com/What-makes-Silat-Indonesian-martial-arts-featured-in-The-Raid-Redemption-distinctive-vs-other-kinds-of-martial-arts

