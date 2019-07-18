【武編週記】解構搏擊中的聲東擊西

大家好！我是編輯K。「聲東擊西」是中文很常用的成語，據說源自古書《三十六計》，而早於漢代的《淮南子‧兵訓略》亦已載有相類的戰法(原文並未以這四字概括)。這個詞語意指製造攻打東邊的聲勢，實質攻擊西邊的意思，應用於戰場和對戰上。人大了，接觸更多武術，發覺「聲東擊西」在搏擊上可以有幾個層次的理解。

還是孩提時代的小學雞理解，以為「聲東擊西」真的會以聲音配合動作來戲弄同學。例如指著某個方向，煞有介事的緊張表情說「老師來了！」待同學轉身觀看時，偷偷收起同學的東西。小孩打架時，依樣葫蘆，佯稱有大人或老師來了，待對方分心而施以偷襲。

以上搗蛋行為，現在成年回頭來看當然換來莞爾一笑。而在接觸更多搏擊或武術技術後，會發覺這個「聲東擊西」技法，在製造聲勢時全不在「聲」，而是靠令人迷眩的假動作或引導對方向一個陷阱觸感來施以突襲。

兵器交戰不要盯緊兵器

「在正架與反架的拳手作戰時，因為前手被中和(neutralize)了，所以主要打擊就來自後手，尤以後手直拳最有威脅。而反架比起正架拳手有的另一優勢，就是左中段踢可以打中對手肝臟。

可怕的是，直拳、中段踢及上段踢的預備姿勢極度相似，所以每次左架拳手打出左直拳或者左踢時，對方都要猜。如果對方出的是拳，正確的反應就是用手拍開，或者向出拳手的手肘方向閃避，但這兩種做法都會向高踢露出破綻；相反，如果對方用高踢，用手護側面是個還可以的做法，但就正中直拳及中段踢的下懷。」

這就是視覺上，相似的出招動作但打出不同攻擊角度，一旦對方估算錯誤，便會吃了一招。而這種在視覺上微妙判斷，在打兵器時尤為要留意。

記得學兵器時，老師曾叮囑千萬雙眼不要追棍追兵器，意思是因為中短兵器較一般雙手可以打出更多變化的攻擊角度，中短兵器對戰時，很流行繚繞兵器擾亂敵人視線和判斷，不夠經驗者難免會看著對方的兵器來去來避過攻擊，但打兵器的攻擊判斷不在兵器本身，而在操持兵器者的雙手，所以應該留意持兵器者的手或膊而不是兵器。

據知在部份居合中，上斬和袈娑斬在起手的時候都有相類的起手動作，讓人猜不到斬下來的方向是向正中或側斜斬下，但落手時袈娑斬的左手會保持中軸，一來確保穩定切入角度能作有效斬擊，而且不會因過份大動作露出破綻，而居合中拔劍時劍鞘偏指向正中位置，亦讓對方猜不到拔劍者是斬上、中或下。而在雙魔杖中，當打例如sinawali等棍花時，若果對方不斷追盯著棍花的軌跡，很易分心遭到攻擊。

引導對方觸感

另一種所謂「聲東擊西」不靠視覺欺騙，而是製造觸感陷阱。拳術中的「借力打力」或「四兩撥千斤」是相近的概念(但不盡同)，意思指對方重擊打來時，我不硬接，而是用手和整個身體搭著對方身體或手部，順著他發力的軌跡，將這攻擊帶離我的身體，然後順著這個發力軌跡將對方推向一邊。若果理想，附近有牆壁或其他大型物件，把對手順勢推過去以構成傷害，但這時候是順勢而不是製造陷阱。

若製造陷阱則可舉兩例。例如在MMA，Fabrício Werdum跟Mark Hunt比賽時，就忽然把注視點放到Mark Hunt的腳上，並且輕輕下潛，令Mark Hunt以為對方想用抱腿摔而把防守向下移，以準備防摔；誰不知原來是陷阱，Fabrício Werdum 即時用跳膝攻擊，直擊Mark Hunt的面額，追加攻擊後Werdum 以TKO 贏得賽事。

又以一個短刀的常見手法為例。若以右手持短刀刺向對手腹部，對方以右手前臂發力(由左向右)想撥開我持刀手的前臂時，我便順勢以左手搭上對方的右手，跟著他由他左向右的發力軌(即我方右向左)撥他右手，同一時間我的右手向自己內收，同時把刀刃轉向對方壓著我的右手，相對作用力把對方割傷。(這個是武術練習，未有專人指導各位切勿模仿。)

製造觸感陷阱，讓對方跟著我想他發力的軌跡發力，然後施以攻擊，也是搏擊中的「聲東擊西」吧！