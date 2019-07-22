從開始以來，我們一直的態度也是「避免一切街頭衝突，讓戰鬥只在擂台上發生」。但我們同時理解，並不是你想遠離衝突，衝突就會遠離你。因此，學懂保護自己是重要的，這也是眾多學武者習武的理由：並非去欺負他人，而是保護自己。

▍我們不是專家，也不知道有否最佳解決方法

首先，我們不是街頭衝突的專家。武備志全體都有學武，但我們沒有刻意苦練過應付街頭的技術。我們相信離開現場是最好的方法，但從昨天的事看，這個選項明顯並非必然。所以，有第二點延伸。

第二，需要在此明確指出，我們不知道在昨天場合中，究竟有沒有所謂的「最佳解決方法」、「應該做什麼的答案」。在昨天如此荒亂的情況下，我們亦只能作結果論：只要最後能保護自己或者身邊的人，不論你是直接面對，還是以其他方式，最終能令傷害減低，就已經做得極好。

可以說在該場合，亦並非所有習武人士都能應付，更枉論普通市民能應付，所以請不要以專業的眼光去質問這些被襲擊的普通市民「為何不這樣」。

▍自衛術片段的處理

我們的立場，一向是希望所有人安全，就如同我們對自衛術片段的看法一樣。我們害怕會有人看了某些片段，在沒有專業訓練下，過份高估自己的能力，以為自己能處理襲擊；但同時，如果在不能逃走，或者對方只是想傷害你的情況下，這些片段能發揮些微的功用，從而保護到0.01%的人的話，這些片段就值得分享。

誠言，武備志在拍攝大多教學片段時，都是以「拍攝在搏擊運動時會用到的技術」這個前題去拍的。因此，我們不知道是否完全合用。但是，正如上段所說，假如在沒其他選項下這些片段能發揮功用，已經足夠。

▍保護自己與身邊的人

曾經看過關於「地鐵持刀者隨機攻擊」及其他遇到「無差別威脅」時該怎麼辦的報導，當中有幾點可以參考。以下是不能逃跑，而且不能保持距離的情況：

1.用背包作盾保護自己，或抱在胸腹保護要害 2.不能逃的情況下別背對襲擊者 3.其他人應該向襲擊者投擲雜物，或用噴霧劑，分散注意及阻礙他的攻擊 4.迫不得已時，請善用周邊的硬物，例如滅火器等。但攻擊時難以防守，而且一失手就會遭受反擊，極具風險。

也再次提醒，只要有機會走，就走。如只能逃開襲擊者，而未能逃離危險區域，請尋找可以躲藏的地點，例如一個能夠上鎖的房間，並把手機轉為靜音及關閉震動。

以下片段是應付特殊情況時，需要用到的技術只是冰山一角，更多是讓大家有個概念。再強調一下，請找專業人士練習，防身術並非看完就懂的事，肌肉要記著動作才能發揮最大效果。另外，無時無刻都要注意自己身體狀況。記著逃跑永遠是第一選項！

關於面對木棍：

有一點很重要，面對鈍器，要麼就保持他打不中的距離，要麼就進去很近的距離。衝進去時只要不被棍頭打中，就算是被棍中或揮動的手打中，傷害都會減低很多。

(已獲授權使用片段)

關於面對利器：

關於被背擒：

關於面對空手的拳擊：

(已獲授權使用片段)

關於抓衣：

其實大部份武術中的技術都能套用在防身，這亦是武術本質上跟其他運動的差別，以上只是幾個概念。希望各位能好好保護自己，保護家人。

▍關於警察矛盾

有一個論調常常出現，就是「不滿警察執法，為何還要叫警察」。

簡單說一下，我們不斷呼籲大家迴避街頭衝突，而且報警求助，是因為「警察是在香港唯一合法使用武力的團體」，並沒有第二個選項。警隊並不是其他的商業機構，不像餐廳或超市，可以有所選擇，因此市民必須尋找他們幫助。就像歸家之路只有一條，很多人認為該路有問題需要維修，但不代表可以選擇不用這條路回家。

同時，亦因為「警察是在香港唯一合法使用武力的團體」，警方是唯一有運用武器權力的人，市民對他們的職業道德有更高要求，亦是可以理解的。正如學武之人不應隨便出手，這是習武時師傅及教練們第一課要教的事，正正是因為習武者擁有「武力」，應該克制自己，這正是「武德」之本。

▍關於人的基本

在此必須清楚說明，不理會政治立場，不論你支持什麼反對什麼，昨日元朗的暴力事件是絕對不容存在於現代社會的。或者會有人反問到示威者與警察的衝突情況又如何，先退一萬步來說，示威者與警察的衝突中，警察是有裝備及訓練的，示威者亦知道自己正承受風險，雙方都知道對方的存在以及可能會遇到的事。

而昨天收工回家的市民呢？老弱婦孺呢？元朗地鐵並非示威衝突現場，而是回家的路。這是有一群人肆無忌憚的襲擊普通市民，發放仇恨。

假如現時仍認為這種暴力是可以接受，請別忘記在元朗地鐵中無差別被襲擊的人，可以是你兒女、妻子，及至親的人，或者是你。

人的基本道德是好東西，別丟了。