【菲律賓魔杖】港人世界冠軍進入校園　推廣魔杖培養未來冠軍

炎炎夏日，又踏入了一年一度的暑假季節。一群小學畢業不久來年升讀中學的中一新生，懷著既緊張又興奮的心情來到裘錦秋中學（屯門）禮堂，參加他們的迎新活動。但他們並不是進行「拼音班」或「歌唱班」，而是拿起海綿膠棒來學習菲律賓魔杖。

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世界魔杖錦標賽冠軍得主、香港魔杖總會主席李民安及Kalis Brotherhood 創辦人陳浩揚（Andy），一同把菲律賓魔杖運動帶入校園，向一眾年輕人作出推廣。

▍從魔杖世界冠軍 到進入校園推廣

雖然菲律賓最初在香港出現，是透過李小龍在電影《龍爭虎鬥》中施展，甚至在2016年，李民安成為首位奪得世界魔杖錦標賽個人冠軍，為港爭光揚威國際，但直至今日還是有不少人以為「魔杖」是跟魔術有關。



李民安（右八）在2016年魔杖世界賽奪得男子組單棍冠軍。（圖片由受訪者提供）

自從民安在2016年得到世界錦標賽冠軍後，他便致力推動菲律賓武術運動在香港的發展。而他認為最有效的方法是成立總會，向不同市民作出推廣活動。而當中不可或缺的，便是把魔杖帶入年青人的圈子，最有效的方法當然是進入校園。

「我認為推廣魔杖最大的難題是很多人對魔杖運動不大認識，所以首先要解釋清楚『魔杖』是一種武術運動，然後再尋找一些對武術運動推廣有興趣的學校聯絡，希望可以進入他們的OLE（Other Learning Experiences）課程、體育課程、課外活動等。」

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民安認為武術運動有別於其他不同的運動，可以給予學生自信心，亦可以讓他們知道自己原來「硬淨好多」，不是想像中那般脆弱。通常很多人一開始都很怕打比賽，當他們穿上護甲後，民安便會試打一下他的手，讓他知道其實不會太痛。令他知道原來做人可以更進取一點，這種精神可以帶給他們做其他事的自信心。



魔杖運動所需的資源、空間相對較低，一個人以報紙製作的魔杖也可用來練習，十分適合不同人士學習。 李民安

但始終校園推廣的對象是學生，當中有可能不是主動參加，或是本來根本沒有抱有目標來學習。所以為了讓年輕人更易認識菲律賓魔杖，民安就魔杖訓練、教學作出了相應的調整：把所有魔杖技術基礎化，提升趣味性質，務求以「好玩」為主。為了加強安全性，他又採用海棉膠棍作教學，更要求所有學生配戴護手、護甲、頭盔作賽。

非常幸運，在推廣的過程中，民安發現很多學校都十分開明，明白到搏擊運動及武術並不是有些人感覺中的「暴力」，明白到武術精神及運動可以帶來各種好處，對學生發展有正面的作用。

在過去短短一個月的校園推廣後，已經有四至五所學校跟他們反映，表示有興趣把魔杖運動加入OLE課程或體育堂中。亦有個別老師及健身教練知道後，主動聯絡我們表示想學習魔杖。民安表示，他們下一步希望明年下半年，能夠舉行第一屆學界魔杖比賽。把魔杖進一步帶入年輕人的群體當中。

能夠進入中小學校園推廣，亦令推廣魔杖長達十七年的Andy 帶來全新體驗。

▍從培育首位世界冠軍 到走進校園打造未來冠軍

Kalis Brotherhood創辦人、香港魔杖總會總教練陳浩揚（Andy）鑽研魔杖17年，自十年前舉辦香港首個本地的魔杖比賽後，至今仍堅持每年續辦，繼續推廣菲律賓武術 Kalis Ilustrisimo，亦組織香港隊伍參加4年一度的世界魔杖大賽，更於2016年培育出首位魔杖世界冠軍李民安。

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最初Andy 以為靠著自己多年的教學經驗來說，要應付校園教學應該綽綽有餘。「因為我自己一直訓練的都是成年運動員，他們大多很清楚自己為什麼去玩這樣運動。開頭以為跟平時教成人班一樣，怎料原來有很多內容要改變。」Andy說著，「例如遊戲性質需要多一些，最重要引起他們的興趣，這些調整後慢慢開始，我跟年輕人開始容易接觸跟溝通。」

其實所有恐懼都只是無知。因為你無知所以感到恐懼，我發現自己有責任去增加他們的知識。 陳浩揚 Andy

在教學過程當中，Andy 更留意到有些年輕人在擋格時，開頭會感到頗大的恐懼。經過鼓勵和正確的指導後，學生漸漸可以勇於面對。Andy在這件事當中感到好像婉轉地教導年輕人如何去面對恐懼，如何正確的面對，如何去做一個正確的防禦，而不是不是閉上眼睛縮作一團，這樣的傷害可能更大。

在Andy 眼中，其實自古以來很多恐懼都都是源於無知或不了解，因為無知所以感到恐懼。於是他發現自己有責任去增加年輕人的知識，教他們面對未來。「認識我的人都知道，我很怕小朋友，很怕他們圍著我。但慢慢我發現自己有責任，除了要教成年人，除了要培養一班運動員打世界賽之外，更加要培訓年青人。」

另一方面，Andy 又意想不到有些年青人給他意外的感覺：「他們真的很Sharp」。只是簡單講解了數句，年青人便已經知道應該怎樣去做，看上去甚至比成年人更加成熟。這令他重新懷疑，其實魔杖是否人類與生俱來的一種動作、一種概念。Andy又試過叫學生模擬打一個安全的打手搏擊比賽，竟然只用了短短的20分鐘，青年便能夠像一個學了數年的成年人般，去爭取成績，去全力比賽。

不可以小覷每一個年輕人的未來。只要喜歡，肯俾心機去做，每一個人都可以是世界冠軍。 陳浩揚 Andy

此外，Andy表示現時魔杖習者的年齡層一般較高，很多人都是看完《龍爭虎鬥》之後，或者學過其他武術之後才開始學習魔杖。所以香港魔杖運動員大多都是三十歲以上，很難組織到年青軍去參加世界錦標賽。但在上次的世界賽中，他卻看到參加的五十多個國家中，絕大部分都有年青人，但香港卻一個年輕選手都沒有。



去年香港魔杖比賽的大合照，選手的年齡層跟外國相比較高。（梁煒陽攝）

「我們就像一群『逆流大叔』去爭取成績，就連李民安已經算是比較年輕的一群了。」Andy 打趣地說。「幸好我們在2016年贏取了世界冠軍，當時魔杖有望受到更多人重視。可惜受重視的範圍還是只局限於武術圈之中，仍未能讓更多圈外人包括香港市民、年輕人知道。因為說不定，這群圈外人便是未來的世界魔杖冠軍。根本沒人知道。不可以小覷每一個年輕人的未來。只要喜歡，肯俾心機去做，每一個人都可以是世界冠軍。」

魔杖運動能夠踏入校園，無疑是普及發展中重要的一步。那麼作為學校方面又有甚麼看法呢？

▍冀學生作新嘗試 發展強健身心

裘錦秋中學（屯門）校長陳月平表示，在現今世代年輕人一般長時間接觸手機，所以她在四月中計劃新學年新生活動時，希望尋找一些新興運動，希望小朋友能夠接觸運動。而恰好五月初，跟香港魔杖總會接洽後，便決定為學校舉辦兩次的魔杖活動，包括新生及在校學生工作坊。

陳校長因為自己個人喜歡接觸新事物，加上認為任何活動任何運動，都著重於它們背後的精神，而因為魔杖背後帶出來的精神面貌跟我們學校十分吻合，所以決定讓學生嘗試魔杖運動。她希望通過身體不斷的訓練及練習，從而能令年輕人在心靈上可以強大堅強一些。

而經過兩次的活動後，她跟相關同事都滿意活動的反應，認為學生在魔杖運動中的投入感、技體鍛練，及與導師的互動都相當理想。在日後亦有打算把菲律賓魔杖運動加入到課外活動中，對合作態度正面。

進入校園推廣能讓更多年輕人認識到魔杖運動，對培養下一代有著重大的影響。或許街上身旁的那位小朋友，便是未來的世界冠軍。