【特攝片】港產《守武者》認識特攝片動作設計特色

日本特攝片風靡全球，各地都有很多粉絲。在香港，一班自小愛好特攝片的皮套演員，長大後專誠赴日本學藝，學習拍攝特攝片的武打動作，並回港推動特攝片文化和創作。今年，他們精心打造屬於香港人的兒童向特攝片─《守武者─夢翔》。

(圖左)《守武者─夢翔》劇集創辦人之一阿花，本身也是皮套演員。(照片由受訪者提供) 製作《守武者‧夢翔》源於一班日本特攝英雄愛好者，為推動社區義務教育而創作的特攝片。劇集創辦人之一阿花表示，他們多年以未授權的日本英雄形象進行社區義務工作，由於原有英雄已定型，作為教育活動這些角色所能發揮有限。而為了尊重原有版權和長遠發展打算，所以他們希望可以有屬於自己的作品。而團隊中其中一位成員能經常到日本跟專業動作指導學習，讓他們認為憑多年以來累積經驗和新學到技術，遂在2017年決定創作香港本地英雄，並於同年於香港註冊版權。

▍自資拍特攝片過程艱巨

一套自資特攝片能於幕前誕生，當中要面對很多困難。

「一開始造型已經是一大難關。由於我們是低成本自資製作，考慮到沒有共用空間儲存，也希望每個角色以一套皮套道具能夠應付舞台演出和劇集拍攝，所以造型有很多限制。另外當然是讓故事融入教育意義，因為我們希望創作之餘能帶給下一代孩子一些正意念。最後就是人手方面，我們是自發性創作沒有工資，資金非常緊絀，幸好有一班有心人以及具經驗者一起製作。」

阿花表示，拍攝網劇之前的預備工作，例如統籌、場地、招募全由幾個人身兼多職。拍攝時，現場有一半人員經驗不足，所以亦要兼顧拍攝和人事管理。志同道合而又有恒心的攝影師不足、演員經驗限制、體力極度消耗、天氣因素，更加令各人員感到拍攝的艱苦。

《守武者─夢翔》劇照。

▍日本特攝片動作特點

談及日本特攝片動作元素，阿花表示以前日本武演是以空手道和居合道作基礎，適用於古裝對戰和現代警匪片。後來受到香港電影影響，日本嚮往港式動作電影風格，所以80年代流行日本演員到香港從事武打電影工作(例如真田廣之、大島由加里)。香港動作片以逼真聞名，日本動作設計則比較講究安全問題，例如借位的技巧會比較常用，減少接觸式演法，降低演員受傷機會。這方面偏重也是方便他們推廣動作運動，對日本人來說，孩子以及普羅大眾對武打動作在安全上很有信心，家長也願意讓孩子去接觸和學習。

特攝英雄動作是由日本動作演變出來的另一個路線，他們除了追求皮套英雄的動作感覺，也有一些只會在皮套英雄上出現的演技和安全知識，拳腳方式也跟一般電影打鬥有別。

至於日本特攝片特技人有怎麼入行要求？阿花表示在日本是要看專門技能而定位，而他也表示他們正名是「皮套演員」而不是「特技人員」，在香港「特技人員」還包括爆破飛車等拍攝技術，而日本「皮套動作演員」又是另一個分支。

+ 5 + 4 + 3

「我較認識的是『動作武打演員』而非『特技人員』，這些演員專責演出武打動作，而日本『皮套動作演員』又是另一個分支，一般『皮套動作演員』也懂得正常武打和英雄武打。而在日本入行學藝機會較多，有公開招生的學校，或專門訓練演員的公司。而在香港能接觸機會比較少，所以我們開辦了Hong Kong Japanese Hero Action Club（香港日系英雄動作會），學習要求最重要當然是興趣和恆心！」

而特攝作品中，皮套角色有很多以外觀作定位動作設計，例如《守武者─夢翔》中貪婪怪人是一個賭徒紳士，會有扮得優雅的手勢和一點踢躂舞小動作。觀眾也以細心欣賞，留意不同角色動作細節。

稍後，《武備志》更會有皮套演員專訪，各位密切留意！

上映資訊： 《守武者─夢翔》 播映日期：2019年8月10日逢星期六播於守武者-夢翔 Youtube官方頻道 劇情簡介：在另一個時空的3000年前，世界充滿混亂，人類的慾望去到臨界點。由七宗罪惡化身的迪斯災一族，為咗支配世界而製造混亂，同時人類的恐懼是他們的食糧。究竟人類如何過到這個難關呢？ 在現代，阿翔是一個膽怯又喜歡習武的少年，並有用自己的力量去幫助別人的夢想。有一天，社區中心遇到迪斯災一族襲擊；同時，他們想利用阿翔證明人類是醜惡。思維混亂的阿翔忽然聽到神秘的聲音，令他記起夢想是去幫助別人，更用他的夢想之力讓正義的化身實體化去拯救人類。他⋯就是守武者夢翔。