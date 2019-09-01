【宗師】何福生：形意太極合摔跤　第一批出訪日本的武術名家

此前曾經介紹過「武林活字典」沙國政先生，文中有一段他示範的「太極對打」片段，而今天就是要介紹他當時的拍擋，號稱「馬前三刀何快跤」的何福生。

何福生（1910—1998），回族人，出生於河南省南陽市。其祖父何玉山乃當地鏢師，精通查拳。故而自六歲開始，何福生便跟隨祖父習武，之後又拜山東濟南名師于振聲、「千斤王」王子平等人為師，鑽研查拳。

1928年10月，南京舉行了第一屆國術國考，何福生報名參賽，獲得優勝獎。翌年，他考入了南京中央國術館第三屆教授班，在館內跟馬英圖學習了太極拳和八極拳，並隨姜容樵、朱國福等人鍛煉形意拳。之後，他又在名家楊洪武的指導下，學習摔跤。經過一個學期的苦修，他不論在套路、散手還是摔跤項目，都取得了優異成績。而從第二個學期開始，直至畢業前的一年半，他都能夠考獲全館季考、期考的第一名。以中央國術館的歷史來講，實屬罕見。

南京中央國術館，是當時中國武術界的「最高學府」，何福生便是畢業於此。而此圖則攝於1929年的杭州國術大賽，當時擔任嘉賓的多位宗師，便跟中央國術館有著密不可分的關係。（取自http://bit.ly/2FXzHIG）

按後人記述，何福生在各項武技之中，尤其擅長摔跤。他在與人較量之時，往往能夠一下子捉住對手的重心。而他的拿手技術則為「破腳」、「抹脖」及「手蹩子」。簡單而言，就是在「組手」的時間入身，再輔以絆腿、掃頸等方式，快速破壞對手的重心。這三下絕技被人稱為「三刀」，故而何福生又得了一個綽號曰「馬前三刀何快跤」。

1931年，何福生於中央國術館畢業，隨即留館任教。兩年後，他受聘於國立國術體育專科學校，並升任至中央國術館教務處的副處長兼總教練。在國術館的安排底下，他先後兩次參與「南洋旅行團」，去到香港、菲律賓、新加玻、馬來西亞等地，進行講學和表演，贏得了不少掌聲。何福生一系的武術技法，亦因此流傳至東南亞各地。

中國式摔跤源遠流長，而去到中央國術館年代，更成為了主修課程之一。何福生先生便是在館內，學習到高超的摔跤技巧。有興趣的讀者，可以點擊這篇舊文章，了解更多中國式摔跤的資訊。

中華人民共和國成立爾後，何福生曾經退下「火綫」一段時間，最終在1958年復出，擔任雲南武術隊教練。胡寶林、賈文琴、玉班、李海燕等人，便為他的得意門生。而他本人亦繼續出戰各項武術賽事，例如他曾在1958年的全國武術觀摩大會上，獲得三等獎。並以古稀之齡，在1977年的全國武術比賽上，贏得太極拳項目第二名。

而在1960至1980年之間，他亦曾四次出訪日本。他跟沙國政合力表演的「太極拳對打」，便是攝於1980年的日本：

晚年的何福生開始將興趣涉足到不同領域，他在1983年拍攝了動作電影《八百羅漢》，其後又出演了《天國恩仇》一片。另外他亦愛好書法，每天除了練武之外，便是研習書法藝術，頗受各方好評。

1985年，何福生獲頒「全國武術挖整工作先進個人獎」，以表彰他在傳統武術中的研究貢獻。他亦兩次獲得「國家級武術優秀裁判」的稱號，更在1995年被評為「十大武術教練」。

1998年，何福生逝世，終年88歲。現時中國武術協會，依然將何福生先生奉為「榮譽委員」，足見他在武術界的地位。