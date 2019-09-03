【武術】忠州世界武藝大師賽　港隊勇奪4金4銀5銅

上個月30日，韓國忠州舉行了「第二屆世界武藝大師賽」，賽事包含跆拳道、泰拳、競技武術、柔道等多個項目，有超過三千名精英運動員參與。其中在競技武術，素來表現出色的香港隊，再次取得優異成績，總共贏得4金4銀5銅。 而較早前於汶萊舉行的「第十屆亞洲青少年武術錦標賽」，一眾港隊新秀則取得了4金11銀6銅的佳績，令人鼓舞。

▍以武會友：世界武藝大師賽

「世界武藝大師賽」是一個以武術運動為核心的綜合型體育賽事，有「武術界奧運會」的美譽。上屆賽事於三年前假韓國清州市舉行，而今次則選址在忠州市，並由前聯合國秘書長潘基文擔任名譽主席，世界跆拳道聯盟主席趙正源擔任大賽主席。至於各個項目的管理工作，就交予「國際單項運動總會聯合會」（GAISF）所負責。

今屆賽事共有106個國家，超過3000名運動員參與。他們將會在拳擊、泰拳、柔道、桑博、競技武術、法國踢腿術（Savate）等20個項目角逐獎牌。而在上個月30號，他們就率先會師於忠州體育館，參與開幕儀式。東道主韓國特意安排了跆拳道運動員，表演飛身踢板，向大眾展示韓國國技。

大韓本國劍（註1）協會會長李大山表示，希望是次比賽能夠成為發揚韓國傳統武藝的重要契機，使其不斷走向世界。大會亦在開幕式前宣讀了《世界武藝和平忠州宣言》，祈求這項盛事可以將全世界的武術愛好者連繫起來，為他們提供一個和平友好的競技場所。

第二屆世界武藝大師賽，假韓國忠州舉行。今次賽事共有106個國家，3000多名運動員參與。（圖片擷取自http://bit.ly/2lUgvSR）

▍港隊揚威 4金4銀5銅

香港一向都是「競技武術」的勁旅，今屆賽事亦不例外。經過兩日的拚戰，港隊成功贏得4金4銀5銅。其中許得恩、何健欣及袁家鎣，均各自取得了兩面獎牌。

許得恩是香港武術隊的新一代名將，擅長太極拳劍。他雖然在上年的亞運會中只得第四，但其後狀態愈戰愈勇，在保加利亞的「第三屆世界太極拳錦標賽」上，成為雙料冠軍。又曾在李暉師傅所主辦的「武術王者杯」，榮獲男子組的「終極王者」。

今次在「世界武藝大師賽」，他便繼續發揮水準，分別在「男子太極劍」及「男子太極拳」項目取得金牌和銀牌。至於另一位新星，「楊氏姊妹」中的Debbie楊千締，則在「女子太極拳」項目取得一面銅牌。

除此之外，一眾港隊小將也在上個月舉行的「第十屆亞洲青少年武術錦標賽」，取得了優異成績，總共贏得4金11銀6銅。在首日便為香港奪魁的Jada賀曦彤，其他再度於「少年女子組」南拳項目取得金牌。而Debbie的妹妹Michelle楊子瑩，則在「青年女子組刀術」取得銀牌。

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所有圖片來源：香港武術隊Facebook專頁

註1：「本國劍」是韓國傳統兵器，被收錄在《武藝通志圖譜》。