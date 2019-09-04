【MMA】前UFC冠軍Cris Cyborg簽約Bellator　比賽對手待定

和UFC的關係一直未算和睦的前UFC冠軍Cris “Cyborg” Justino近日與UFC鬧翻，UFC隨即宣布不會與Cyborg續約，並解除了原本合約中的三個月獨家談判期，讓Cyborg可以即時與其它組織商談。而一直努力吸收UFC選手的Bellator MMA今日就宣布前UFC冠軍Cris “Cyborg” Justino正式加盟Bellator MMA。

近年一直被視爲最具破壞力的女子選手之一，Cyborg分別在Strikeforce、Invicta和UFC三個著名綜合格鬥賽事中奪得145磅的羽量級冠軍寶座。Cris Cyborg曾經擁有連續21場賽事不敗的驚人記錄，直到去年12月才負於Amanda Nunes手上並輸掉UFC冠軍腰帶。

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但雖然Cyborg實力強橫，她與UFC的關係一直未算和睦。Dana White曾經在Cyborg加入UFC前以言論對Cyborg作出人身攻擊，而令Cyborg未能釋懷。在今年7月時，Dana White於一個訪問中表示Cyborg不願意再與Amanda Nunes一戰，但Cyborg反擊她並沒有這樣說過。之後二人關係急轉直下，Cyborg的團隊更在8月時的一段公開視頻中修改UFC主席Dana White的説話去誤導觀衆，而令Dana White大爲震怒。UFC隨即宣布不會與Cyborg續約，並解除了原本合約中的三個月獨家談判期，讓Cyborg可以即時與其它組織商談。

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Bellator MMA主席Scott Coker在社交媒體宣布Cyborg的加盟時，表示這次與Cris Cyborg的合約是女子MMA歷史中最大的合約，但並未透露合約的細節。

「我很高興地宣布我將會與Scott Coker和Viacom合作，並會在之後的Bellator賽事中出賽。」 Cris Cyborg在由Coker分享的視頻中分享這個消息，「大家都知道有很多女選手都想在145磅這個量級中出賽。這代表我每年都有很多的出賽機會，而我對此感到非常興奮。」

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「我的目標是成爲唯一一個能夠在四大賽事中同一個體重級別都成爲冠軍的女子選手。在Bellator的話，我知道我有這個機會。」Cyborg補充。

Bellator MMA暫時還未公布Cyborg會在何時打她的Bellator首戰，或將會對上哪位對手。