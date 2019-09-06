【UFC2】Dustin Poirier 追擊中的正反架轉換　同場加映「膀手」

Dustin Poirier 過去會人被人分類為「搏拳型」選手，甚至有時會顯得魯莽，但近年已變成一位組合流暢、又不過分衝前的精準打擊者。在連續擊敗Anthony Pettis、Justin Gaethje、Eddie Alvarez及Max Holloway等打擊好手後，終獲得了臨時腰帶，將於香港時間9月8日的凌晨對上冠軍Khabib Nurmagomedov。 在上場比賽中，Dustin Poirier 展示了連Max Holloway 也難以應付的壓力，很大程度與他的「出拳+踏步」的追擊有關。這次簡單跟大家介紹他的「踏步轉架」及上場比賽中常常用的奇怪防禦手法。

▍「出拳+踏步轉架」追擊

因為在力量上有其優勢，Dustin Poirier擊中Max Holloway後的效果，比Max Holloway擊中Dustin Poirier大。因此，Dustin Poirier也不介意更多的壓逼和追擊。但他追擊的方式則並不常見。

他會在組合拳的中途踏步轉架，用以貼近向後退的對手及令對手猜不到下一個攻擊的來源。最常見的是反架他直接打出左直拳，順勢踏步轉成正架，打出右直拳追擊，再順勢踏步變回反架：

在踏步轉架中，頭部的閃躲十分重要，而且向下閃躲後踏步也能連接抱腿摔，也可以接低掃，十分多變：

▍「膀手」防禦

Max Holloway 是「積少成多」類的「volume puncher」，意思是他很少打出過分投入的重拳，而會選擇用很緊密組合拳攻擊對方，累積傷害，也削減對方體力。而在比賽中，Dustin Poirier多次用Shoulder Roll 去作防禦，但其手肘的位置則比拳擊中的Shoulder Roll 更高，更像是「膀手」跟Shoulder Roll 的混合。

在拳擊中，這種姿勢的好處是肩膊和後手為拳手帶來牢固的防守，同時較易以旋轉、下潛身體、上身後靠來卸開或避開對手的打擊，並可運用已經儲力的後手作出還擊。而且Shoulder Roll 的防守視野和機動性都比抱頭防守優勝，尤其不會像抱頭防守那樣影響一定的視線。

Dustin Poirier的肩膀亦是主要防線，而前肘則可以撥開刺拳，撥不開最終也可以用額頭去「撞拳」：

Max Holloway 是「volume puncher」，單計每一拳的拳重不大，又因為用露指拳套的關係，Dustin Poirier用肘、肩或額頭去「接拳」，或者反而能對Max Holloway做成傷害，但就算不行，亦已經窒礙了進攻，防止傷害的累積。

▍對陣 Khabib Nurmagomedov

首先，在跟Khabib Nurmagomedov的比賽中，那種踏步究竟作用有多大？明顯Dustin Poirier不會希望與Khabib纏鬥，在踏步的過程中也可能被對方下潛抓到。但是，因為Khabib 在立技時的防守習慣，是「右手打電話，身向後縮」，說不定會被Dustin Poirier的追擊抓到。以下兩圖雖然未有完全「右手打電話」，但可看到身向後縮或會成為破綻：

而Shoulder Roll的問題是會否有效阻止Khabib Nurmagomedov的突進。或者在這場比賽中他會更多用前肘去頂開Khabib，而不是單單撥開重拳。假如能保持距離，以Dustin Poirier的力量，是可以KO Khabib的。