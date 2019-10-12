【電影】李連杰勇闖荷里活第二部作品　以消防喉打出九節鞭法

李連杰自《轟天炮4》打響名堂之後，便先後拍攝了多部荷里活作品。其中2000年的《致命英雄》（Romeo Must Die），是編輯J年青時翻看得最多的電影之一。片中動作場面豐富，並承繼了很多港式武打片，乃至李連杰本人的特殊風格。另外，亦藉機嘲諷了對於華人的一些刻板印象。 比較可惜的是，女主角Aaliyah在電影上映後翌年，便因為空難離世，年僅22歲。故此本片也是她生前最後一部作品。

▍華人黑幫的羅密歐與朱麗葉

《致命英雄》的故事架構跟莎劇《羅密歐與朱麗葉》相似，所以本片的英文原名便為「Romeo Must Die」。李連杰飾演的Han Sing，乃一個華人黑幫家族的長子。他為了將父親Ch'u（Henry O 飾）及弟弟Po（Jon Kit Lee 飾）送去美國潛逃，自己留在香港服刑。後來他在監獄收到了弟弟的死訴，為了調查真相，他憑一己之力突破重圍，去到了美國奧克蘭市。

在這裡他遇到了一個同樣出身自黑幫集團的年輕女子Trish O'Day（Aaliyah Dana Haughton 飾），兩人的家族正在為收地事宜展開戰爭，而Trish亦是Po生前最後一個接觸的人，兩人遂決定一同找出兇手。

結果發現，原來所有的悲劇，都是由雙方的長輩一手做成……

《致命英雄》在華人影迷間的知名度不高，但卻是編輯J年輕時翻看得最多的電影之一。（圖片擷取自http://bit.ly/2orkKam）

▍以消防喉使出九節鞭

正如文首所述，本片承接了很多港式武打片的元素，同時亦相當契合外國人對中國武術的想像。例如當李連杰跟父親的助手Kai（Russell Wong 飾）初次交手時，他們便在中式配樂的襯托下，進行了類似於推手的較量，並且以奪去對方的隨身物品作結。這一幕的設計就甚具武俠小說味道。

而當李連杰與Aaliyah遇上女殺手狙擊時，基於前者「不打女人」的原則，他們遂以「合體技」的形式合作，藉此轉由Aaliyah擊打對方。這個場景同樣屢見於港式武打片之中。例如1979年出品的邵氏電影《爛頭何》，劉家輝師傅所飾演的勤親王，便是藉著操控小翠（惠英紅 飾）的肢體對敵，以此隱暪自己懂得武功。無獨有偶地，以李連杰作主角的電子遊戲《Jet Li: Rise to Honor》，也同樣出現了這一幕：

另一個值得談及的場景，是李連杰以消防喉使出九節鞭法。眾所周知，李連杰是全國競技武術冠軍，並曾經研習過多種少林武術套路，九節鞭便是他的拿手好戲之一。然而，《致命英雄》的故事背景設在現代，並不適合使用傳統的九節鞭。於是製作組安排了李連杰使用貨倉裡的消防喉，以另類的方式打出九節鞭：

▍「華人都會功夫嗎？」

雖然本片很多地方都離不開傳統武打片的影子，但其實在不同的情節之間，也隱含了一些對華人刻板印象的顛覆。例如片中的華人角色，大多操流利英語，而且打扮新潮，並非《轟天炮4》裡的落泊形象。李連杰亦願意接受各種美國文化的洗禮，包括用美式足球證明自己的實力。

最有趣的要數李連杰與Aaliyah的初次會面，當時Aaliyah在的士上問李連杰是否所有華人都懂得功夫。李連杰便順水推舟的答她：「對，法例規定」，極盡幽默嘲諷之意。

在鏡頭處理方面，本片也有一些特別之處。例如在它會以類似Mortal Kombat的透視方式，顯示出各個角色所承受的創傷。當然這種做法是否適合，則見仁見智。

最後不得不提的是，本片除了是李連杰勇闖荷里活的第二部作品外，同時亦是女主角Aaliyah生前的最後一部作品。蓋因在本片上映後翌年，Aaliyah便與其樂隊成員在佛羅里達州遭遇空難身亡，年僅22歲。當時她的音樂事業正在起飛，並已經參與了《22世紀殺人網絡》續集的部份拍攝工作，而《致命英雄》的主題曲，亦是由她主唱，本應是前途無可限量。因此在收到了她的死訴後，各地歌迷及影藝圈人士都紛紛表示惋惜。

各位透過本片欣賞李連杰的身手時，也不妨向這位女星致以敬意。