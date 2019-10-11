【武俠】真氣不神秘　練拳練得正確就可以！

觀乎不同類型的武俠作品，有些概念總會貫穿其中，「真氣」便為其中之一。基本上每一個武林高手，都會經歷過被灌注真氣的過程。哪究竟何謂「真氣」？

▍先天真氣 後天呼吸

「真氣」一詞最早可以見於《黃帝內經》的《素問‧上古天真論》，當中提到「恬淡虛無，真氣從之；精神內守，病安從來？」而在同書的《靈樞‧邪客》一章，亦有數句寫到真氣的涵義，包括「如是者，邪氣得去，真氣堅固，是謂因天之序」等。

由此可見，對傳統的中醫學說來講，真氣乃身體健康的根本，而且跟精神活動有著密切關係。如果意識過分緊張或者物慾太重，真氣便難以發動；反之，若然心境平和、精神放鬆，那真氣就會浮現，從而消除各種病痛。換句話說，真氣實乃潛藏於每個人的身體之中，人人生而有之。但它不同於一般所自然呼吸的空氣，而是必須經過特定的誘導工夫，方能夠被感知。這點令到真氣成為了不少宗教內煉學說的必修課題，道教便為其中的表表者之一。

明代道士張三丰，曾在其著作《道言淺近說》介紹提運真氣的方式。他寫道：「調息須以後天呼吸，尋真人呼吸之處……真氣從規中起，又是一關，所謂念頭起處為玄牝是也」。簡單言之，就是修行者在打坐其間，必須收起一切雜念，藉以調節好自己的吸吸節奏。久而久之，身體便會感悟到真氣運行。

問題是，以上方法只能適用於打坐等靜止的姿勢。若果套用在武術訓練上，又該如何清空心神，並使呼吸變得深沉綿長？

《黃帝內經》乃中醫學說的奠基之作，對醫藥、宗教、武術文化都影響巨大。（圖片擷取自http://bit.ly/2p8hyjV）

▍放鬆 守規矩

將真氣談論得比較多的武術流派，大多屬於坊間俗稱的「內家拳派」。這點牽涉到文化與歷史因素，詳情可以參閱《國學與國術》一文，在此不贅。本文只集中講述真氣在傳統武術裡的操作方式，首先是如何達至「心靜」的問題。

要在動態的過程間，保持心境平靜，其實即是要習武者尋求放鬆。著名楊式太極拳師李雅軒先生，便多次在其論著裡提到，「太極拳的練法，其最重要的是身勢放鬆，穩靜心性」。「心身俱鬆之後，其意氣便可自然的沉到丹田了」。

至於調節呼吸的方法，則由打坐及意識的協調，改由肢體活動去進行，這亦是宗教修行與武術訓練的質性差異。內家拳宗師孫祿堂便有言：「拳術之功用，以動而求靜；坐功之作用，由靜而求動」。例如在宗教修行裡頭，要令真氣發動必先令「任督二脈」相通，而任督二脈其實就是分布在人體的中軸之上。因此只要調節好脊骨與盆骨，便算是完成了「通任督」的過程。因此形意拳術之中，便有所謂「塌腰」和「扣胸」的規矩。前者是要令尾閭骨挺直，後者則是擴張胸骨，故曰「尾閭上提，陽氣上升，督脈之理也……扣胸者，開胸順氣，陰氣下降，任脈之理也」。

可以講，在武術鍛煉中所談及的「真氣」，並沒有太多宗教神秘色彩，純粹是一種檢驗動作是否符合標準的說法（或感受）。只要令到肢體的力量暢順，呼吸節奏沒有紊亂，便已經達到了發動真氣的基本要求。亦是由於「真氣」在武術當中，並沒有超出太多物理範疇，故此武俠小說裡的推宮過血、灌輸真氣，就很難相信為事實。畢竟這些並不屬於肢體運動，而是能量之間的傳遞，跟武術實在無涉。

當然，以上這些不過是【武備志】的淺見，如果讀者們有其他見解，歡迎討論。