【功夫傳奇4】荷里活格鬥電影新元素： Silat

香港電台品牌紀錄片《功夫傳奇》第四輯將於本周日晚首播。今集分別介紹印尼席拉、柬埔寨鬥獅拳、日本新陰流劍術、烏茲別克克拉術和菲律賓魔杖。《武備志》為大家溫故知新，於每集播映前另文介紹該門武術歷史文化和特色。此外，我們還訪問了今輯其中七位主持，談談他們拍攝歷程和點滴，系列第一個專訪，便是兩位走訪印尼和新加坡學習Silat的武術家─楊永勣(Jerry)、戴志良(Evan)。 文、攝：賴家俊

Silat，中文音譯為席拉、或名為印尼拳或馬來武術，是東南亞馬來族的傳統武術，流行於南印度、馬來半島、印尼、汶萊、新加坡、泰國、菲律賓、越南一帶，有虎爪刀、Sarong等傳統兵器。由於席拉主要靠師父口傳身授，所以在歷史源流上欠缺詳細文字記錄。但經過多年來演變，它衍生出的門派不計其數，故以「Silat」作為這種傳統武術的統稱。近年，隨著印尼和荷里活電影經常引入Silat設計拍攝動作元素，讓這門武術開始廣為世人認識。

《功夫傳奇IV》第一集，由第二輯已擔任主持的Jerry伙拍Evan遠赴印尼和新加坡拍攝。Jerry師從葉問弟子黃淳樑學習詠春多年，亦曾赴多國學習不同武術；而另一主持戴志良，在香港還未流行Silat時，已開始學習這門武術，至今十年。兩位主持習武多年，亦曾參與散打或自由搏擊等比賽，這次馬來武術之旅，將深入鄉村學習傳統武術，亦會接受新加坡國家隊訓練，參與Silat演化為體育運動後的搏擊比賽Pencak Silat。

《功夫傳奇4：馬來武術》兩位主持戴志良(左)及楊永勣(右)。(賴家俊 攝)

▍Jerry：長短兵器混合訓練最難忘

「在拍攝前，我也有留意Silat影片。感覺好像是表演式武術，或像防身術十分善用日常工具作武器。但親身學習後發現我的認知有落差， Silat在時間控制、位置掌握等有十分高要求。讓我聯想起Silat和我們國術雖然在不同地方繁衍，但兩個武術體系竟然去到最終有相同要求，可謂殊途同歸。」



詠春楊永勣。(賴家俊 攝) 多年來學習詠春的Jerry，不期然將Silat和他所學國術加以比較。而他這次拍攝之旅，有些訓練內容令他十分難忘。 「Silat有長短兵器混合使用訓練，兩種兵器要求的距離和發力原理十分不同，我是第一次這樣嘗試，十分不容易，雖然最尾把長短兵器各自分開來練習，但已感到Silat是十分複雜功夫。」 而遙想當年參與擂台比賽，Jerry自問當年速度見得人，但在新加坡與國家隊一戰，他感受到後生可畏。

「我們在國家隊接受了一星期訓練，然後出席他們為我們舉辦友誼賽。現場有百多位觀眾，甚有當年出賽氣氛。我的對手是一位年歲可以當我兒子，只有十多歲的年青人，當時心想為何以這個小伙子作我對手？交手時才發覺對方好像草蜢一樣迅速，我一入進擊圈他已彈走，對方距離判斷之準和反應之迅速，絕對在專業水準。後來才知道這個小伙子是兩屆青年組世界冠軍兼一屆跳打成人組冠軍。」

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▍Evan:馬來武術注重「擊控破」

另一位主持Evan，已有多年學習馬來武術經驗，但這次是他首次遠赴印尼鄉郊學習武術。



馬來武術戴志良。(賴家俊 攝) 「Silat本來是戰時武術，但因為只口傳身教，又視為是一種秘傳武術，所以很多歷史文化已缺失。我學習了很多年馬來武術，這次對我來說是尋根之旅，有如尋找拼圖，即是文化歷史，讓我更深入了解自己所學武術是怎麼。」 Evan表示，馬來武術十分注重兵器練習，但亦因為如此，更加要注意如何運用手中兵器。 「一般兵器對戰，有兵器者往往攻擊對方頭部或軀幹，但這樣其實是十分危險，很容易傷人性命。馬來武術注重『擊、控、破』。我們用兵器是要攻擊對方手部，讓他失去手上兵器，解除他的威脅；然後要用手法和步法控制對方重心和身體，讓他無法還擊，然後才破其法，給予反擊。」

所謂反擊未必一定要制敵，也可以是自衛，讓自己遠離危險。兩位主持憶述在接受Cecep (Cecep Arif Rahman)訓練時，Cecep強調他的Silat武術是自衛術，是為了止暴。就如我們中國諺語「止戈為武」，在制服對方後，要讓對方和自己都有冷靜一刻，想清楚而避免再帶來傷害。



(《功夫傳奇IV》預告片)

▍拍攝之旅啟示

Jerry表示，認為武術有兩大區塊。「一個是看得到，容易練的『形於外』、另一個是看不到，但你不能說它不存在的『形於內』，習武能去到後者這階段是另一個層次，而馬來武術正包含了這兩個領域。」

而對本身有教授馬來武術Evan而言，讓他明白若要再進一步推廣馬來武術，他不能只限於在教授招式層次，還要了解這門武術背後文化背景，例如一些招式或禮節背後文化含義，才能更有效推廣這門武術。

稍後，我們還有戴志良拍攝「菲律賓武術」一集和其他主持專訪，各位密切留意！

