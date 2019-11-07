Netflix 獵魔士劇集出預告片　揸錯劍位俾人笑？

Netflix 把波蘭的暢銷奇幻小說《獵魔士(Witcher)》改編成劇集，並將會於12月放映。在上星期Netflix 發布了預告片。

獵魔士

《獵魔士》是波蘭作家安德烈·薩普科夫斯基（Andrzej Sapkowski）的幻想小說。內容簡單點說，就是關於怪物獵人傑洛特(Geralt )，穿越大陸各地，收錢替人消災解困，砍掉各種怪物(包括人類)，以及保護自己的養女希里(Ciri)。

這故事及後被改編成暢銷的遊戲系列，大大地提高了人們對薩普科夫斯基及這個故事世界的認識。 尤其是 2015年的《巫師3：狂獵(The Witcher 3: Wild Hunt) 》，這個遊戲獲得了數十個獎項，被公認為是有史以來最好的遊戲之一。

改編

Netflix的改編劇集在上星期發布了預告片，男主角正是DC世界中飾演超人的Henry Cavill：



劇集造型與遊戲比較：

+ 5 + 4 + 3

這樣拿劍

當中有一幕引起討論，也就是拿著「劍刃」的位置去擋，結果被人說這「不真實」：

(圖片截圖：https://www.youtube.com/watch?v=ndl1W4ltcmg)

但即時有很多人指正，這種握其實也沒有問題，首先很多劍的劍根都沒有開鋒，這個與護手相連的位置叫作"Ricasso”。

Ricasso位於劍刃的底部，與護手相遇。 此區域通常不會開鋒，其厚度與劍刃最厚的部份一樣。Ricasso與某些技術有關，如可以將其食指纏繞(勾)在護手上以增強控制力。 一些中世紀的劍會有較大的ricasso，以致可以用整隻手握住它，以增加操作力及槓桿作用。 https://www.reliks.com/functional-swords/european-swords/ricasso/

(網上圖片)

另外有一種技術叫作「半劍(half-swording)」，也是以手握著劍刃。詳細可以看這篇文章。

(圖片擷取自：http://bit.ly/2qQmKYr)

最大問題

如果說跟現實的劍術相比，《獵魔士》中最大的問題是劇集與遊戲中那些不斷旋轉的劍法，雖然書中描述獵魔士的劍法也確是如此。這種斬法有兩個問題，第一是破綻太多。每次轉身都是空位，而且亦沒有直接斬擊快捷方便。不過，轉身其實也可以用以欺敵，加上步法是個有效的技術，只是也不能多用，在遊戲中不斷旋轉就「過分」了：

第二是很難控制「刃根」：所謂「刃筋」，簡單而言就是「刀刃的切入角度」，假如斬擊的路線與鋒口不成一致，切割力度會大大減低，斬不過目標，變成「片」過表面。斬擊時，若果刃筋不準確，便不能順利一刀俐落斬開目標。

不過反正是帥，想學的也可以跟著學：