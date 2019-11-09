【猛龍戰警】落難英雄李連杰獨挑法國黑警　延續洛比桑暴力美學　

早前上映的電影《ANNA》，讓觀眾再次欣賞到洛比桑的暴力美學。而對編輯J來說，這位法國大導最令人印象深刻的作品，除了有「名垂青史」的《這個殺手不太冷》之外，還有2001年跟李連杰合作的《猛龍戰警》（Kiss of the Dragon）。

▍落難特工對決法國警察

中國情報人員李健（李連杰 飾），被派往法國押解華裔黑幫首領Mr. Big。在進行交接的酒店內，他遇到了生性兇殘、無惡不作的法國高級督察Jean-Pierre Richard（Tchéky Karyo 飾）。他安排了兩個妓女服務Mr. Big，結果Mr. Big當場就被其中一人刺死。而其他在場的中國人員，也被Richard全數殺害，剩下李健逃出重圍。

Richard遂將所有罪責，嫁禍予李健。而李健則在躲避法國警方的過程間，認識了風塵女子Jessica Kamen（Bridget Fonda 飾），原來她正是當日其中一名妓女。李健要求她幫助自己洗脫嫌疑，而Kamen則希望李健可以從Richard手中救出她的女兒。

兩人遂在全城警察的追殺下，展開了亡命之旅……

《猛龍戰警》海報剪影（圖片擷取自http://bit.ly/36M0gdD）

▍洛比桑的黑暗世界

本片的香港譯名為《猛龍戰警》，其實是一大誤讀。李連杰所飾演的特工，雖然以一敵萬，但卻完全稱不上「威猛」。在兩地的大國政治下，他不斷遭受出賣，信任的人也一個個死在他跟前，而這正正是洛比桑的獨特標誌。

由膾炙人口的《這個殺手不太冷》，到最近好壞參半的《ANNA》，洛比桑筆下的主角（註1），總是帶著濃厚的悲劇色彩。他們漂泊流離，過著不自由的生活；某些人更是在國家的名份下付出一切，卻永遠只能夠成為高層的棋子，例如Anna或者本片的李健。

至於那些身居幕後、衣著光鮮的領導人物，則是憑藉權勢幹盡各種非法勾當，甚至達至變態的程度，一如故事裡的Richard，或者《這個殺不太冷》的Norman。而對洛比桑來講，法國警察可謂天下間最邪惡的生物，任何暴力、色情、血腥的事情，都總能跟他們扯上關係。

可以講，雖然本片並非洛比桑知名度最高的一部作品，但同樣延續了他的個人風格，應該可以滿足到喜歡洛比桑的朋友。另外本片的劇情佈局，相信亦會對當下的香港市民產生不少共鳴。

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▍以一挑百 再戰法國武術冠軍

武打場景方面，本片並沒有明確交代李連杰所用的武術風格，重點反而落在他的不同對手身上。例如他在辦館裡所對決的黑人拳手，便是來自托定咸（Tottenham）的踢拳選手Colin Prince。

另外，飾演Richard孖兄弟助手之一的Cyril Raffaelli，亦來頭不小。他研習過武術（Wushu）、散打和「松濤館流」空手道，並分別在1997年的「國際功夫協會搏擊世界盃」（IKFF Combat Combiné World Cup），以及1998年的「法國散打錦標賽」上奪冠。而在《猛龍戰警》之外，洛比桑製作的另一部電影《暴力街區》（District 13，2004）也是由他擔綱主演。

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當然，李連杰的個人表現亦絲毫沒有遜色。比較值得留意的一幕，是他在警察局內，以一人之力挑翻近二十多個空手道學員。這場戲除了帶點向港產片致敬的味道，同時亦展示了李連杰的雙短棍技術，令人想起了六年前他與謝苗合演的《給爸爸的信》：

▍天道好輪迴

最後，要點明一下本片的戲名。《猛龍戰警》的英文原名為「Kiss of the Dragon」，意謂「龍之吻」（這亦是中國內地的中文戲名）。而放在電影的劇情脈絡底下，則是指「死穴」。蓋因李連杰的角色設定，是一名懂得刺穴的武術高手。他的手腕上繫住了一系列中醫用針，他試過以此在火車站內制住兩名警察，又曾經施針讓Kamen放鬆入眠。

而當他解決了Richard的助拳後，他逮準了機會將針插入Richard的頸後穴位，這個位置就是「龍之吻」。結果Richard不僅全身動彈不得，還因血液衝上腦門而七孔流血致死。

顯然地，這是導演誇飾之舉，真正的刺穴不會有這種效果。然而，正是這種帶點血腥獵奇的畫面，才讓觀眾有些許解氣之感。而導演將那個「死穴」定名為「龍之吻」的用意也很清晰，配合「龍」的文化象徵與李連杰的華人身份，其實Richard的「死穴」不是頸後穴道，而是「李連杰」：惡貫滿盈的Richard半生雄霸法國，卻想不到他的剋星會遠道從東方而來。

善惡終有報，天道好輪迴。