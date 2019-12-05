【防低掃】MMA空手道家技術　Stephen Thompson四招防低掃

空手道或跆拳道常用的側身架（Blade Stance），兩腳分得較開（wide base）能夠快速趨前後退，擁有更長的打擊距離，而且便於使出靈活的腿法，但亦因為難以提腳擋格，出現了容易被低掃踢中的問題。編輯W在備戰修斗時，亦因為採用側身架而遭受低掃的困擾，因此撰寫了《【防低掃】4種常見的低掃應對方法》。

其實低掃踢並非只對側身架有效，面對正身架亦同樣有效，亦是一種有效針對「遊走型」拳手的打法。雖然低掃不像高踢般可以「一擊決勝負」。但是，低掃的傷害是累積的，不單大幅降低對手的活動能力，亦令其也不能借助腿部的力量進行打擊，甚至減少拳手的攻擊方式。若對方使出以小腿為目標的「低低掃」，更會因為小腿抗打能力較低，難以抵禦。



UFC 拳手Stephen "Wonderboy" Thompson以獨特空手道打法見稱，上星期他便在YouTube 分享了四種側架防低掃的方法。大家不妨參考一下。

▍方法一：前腳格擋

大家可能會想：側身架不是難以「提腿擋格」嗎？那麼如何擋格？

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+ 3 + 2

正如文初所言，因為「側架」雙腿分得較開，重心分布平均，所以很難快速提起前腳「擋格」。Wonderboy 為了維持側架的優勢，他喜歡當對方低掃時，重心向前坐下，前腳原地轉向來以腳脛上端部份擋格。

這方式十分講求時機及部署，並不如提腿擋格般容易發動。Wonderboy 指出，他通常會先讓對方成功低掃幾次，藉以掌握及引誘對方再次低掃。認為假如對方踢擊力度大，或踢得夠深入的話，提腿擋格方式可能會讓對方掃倒後腳。



（影片擷取自：YouTube）

（圖片擷取自：YouTube）

就如UFC 217中，當Wonderboy 對上Jorge Masvidal 時，他便以這種方式擋下Masvidal 的低掃，並以此捕捉時機反擊。

筆者認為這方式算是側架與提腳防腿的「折衷版」，雖然不及「提腿擋格」般全面，但有效擋住對方膝蓋以下的低掃。另外為了讓前腳更易更快轉向擋格，前腳可以稍微指前，那麼即使不及轉向，亦可前腳外傾作為擋格。

▍方法二：前腳縮後反擊

大家可能認為後退是防低掃的方法，但擅長反擊的Wonderboy 則有進階一點的做法。對於側架拳手而言，兩腳間距闊雖然不便提腿擋格，卻為前腳縮後提供了足夠距離，甚至藉此反擊。

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+ 4 + 3 + 2

Wonderboy 的第二個方法是：重心不變，前腳縮後避開低掃，然後返回原點快速反擊。跟「前腳轉向格擋」一樣，這一招需要較高的預判及時機掌握。

Wonderboy 建議前腳踏後時，頭部重心應盡量維持原位不要隨腳往後，以便讓前腳快速返回原位進行反擊。另外，他給予了一個部署方法，就是主動踏前刺拳，引誘對方低掃自己前腳。

大家要留意，這種方式只適用於雙腳分得較開架式。若雙腳分得不夠開的話，一來前腳縮後距離不足可能還是會被踢中，二來後腳亦可能連同前腳同時被掃中。

筆者認為使用這招時，必須覷準低掃的來勢，若對方的低掃只是佯攻，前傾的頭部會變的相當危險。



（影片擷取自：YouTube）

在UFC Fight Night 82中，Wonderboy Thompson 便以後避躲過Johny Hendricks 的低掃後，馬上向前反擊。

▍方法三：以拳腳反擊

防低掃並不只限於單單的擋格，正所謂「進攻就是最佳的防守」，增加對方低掃的「成本」，也可以防止對方低掃。Wonderboy 的第三個防低掃方法是，以拳擊或踢擊反擊。

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+ 5 + 4 + 3

以拳反擊方面，假如對方低掃膝蓋以下部位，則可以上文第一點的「前腳格擋」應對，同時作出反擊。若低掃大腿的話，則可以抱腿以拳還擊，甚至可以摔倒對手。Wonderboy 提示，必須待對方踢擊命中後才施展抱腿。因為若太主動去以手找腿的話，對方可轉成高踢打擊抱腿那一邊的空檔。

以腳反擊方面，Wonderboy 會提起前腳順著對方的踢擊方向擺起，然後以側踢或勾踢反擊。



（影片擷取自：YouTube）

在這場比賽中，Wonderboy 抱住對方的低掃以拳反擊，並摔倒對方。



（影片擷取自：YouTube）

（影片擷取自：YouTube）

在UFC 165中，Wonderboy 便以前側踢及勾踢反擊Chris Clements 的低掃。



（影片擷取自：YouTube）

施展反擊時必須留意前腳的重心和角度，前腳要指向前，否則便可能像Michael Page般被低掃掃倒，還遭到擊倒。

▍方法四：採取"Open Stance"，弱化對方的低掃

除了擋格及截擊外，Wonderboy 指還可以對應對方的架式作出轉變，減低對方低掃的威力。

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雙方採取同邊架式（正架對正架）稱為"Close Stance"，採取不同邊架式（正架對反架）則稱為"Open Stance"。一般"Close Stance"的話，十分適合對方以後腳外側低掃踢向我方外側。

相反，當"Open Stance"雙方前腳會在同一邊時，假如對方採取一般後腳低掃時，很容易會踢中我方側架向內的前腳腳脛。而因為前腳低掃並不十分普遍，所以間接能限制對方的低掃攻勢。

另一方面，即使對方真的踢向前腳內側，由於馬步關係，我們都可以外踏來卸力減得傷害。



（影片擷取自：YouTube）

就如這場比賽，Wonderboy 便在比賽中轉成"Open Stance"，然後以腳脛接下對方的低掃。



（影片擷取自：YouTube）

就如UFC 217中，當Wonderboy 對上Jorge Masvidal 時，他便前腳外踏卸去Masvidal 的低掃，並以此捕捉時機反擊。

總括而言，對於空手道或跆拳道出身的拳手來說，Wonderboy 絕對是一位不錯的參考對象。以上只是其中四種低掃應對方法，大家不妨在練習中嘗試一下，或者有更適合你的方法。

最後，如果大家對Wonderboy Thompson 有興趣的話，不妨留意一下他的YouTube、Facebook、Twitter 專頁。