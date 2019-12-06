【Mordhau 雷霆一擊】回到中世紀兵器大戰　拿琵琶平底鑊都可以打

雷霆一擊(Mordhau) 是款多人對戰的砍殺遊戲(hack 'n slash)，最簡單的解釋就是用刀劍玩的CS，但玩家可以以第一人稱視角或第三人稱視角玩遊戲。

Mordhau 指「殺擊」，亦稱「雷擊」（Tunrschlag），是長劍的使用技法之一，是將長劍顛倒、雙手握持劍刃部位，以劍柄及護手毆擊對方、或以護手勾絆對方為主要使用方法(下圖集第一張)。因此這遊戲的中文釋名除了有「雷霆一擊」外， 也有人叫它作「雷擊劍鬥」。

關於殺擊更多資訊，可按這裡。

在Mordhau，玩家可以使用中世紀的各種武器，例如劍、長矛、盾牌、錘子、弓箭、攻城武器等等。 在近距離格鬥中，玩家要留意自己的血量和體力，以斬、刺、踢攻擊對手，同時閃避和格擋對方的攻擊。 玩家也可以在戰鬥中騎馬，所以可以在馬上用矛攻擊對手：

+ 4 + 3 + 2

有趣的是除了一些中世紀兵器外，也可以用一些奇怪東西作戰，例如因其他遊戲而很受歡迎的平底鑊，以及可以彈音樂的琵琶：

雖然是遊戲，但遊戲中各種兵器的造型、使用方法都有考究，加上其撞擊物理系統，令武器碰撞對打更為逼真。例如盾牌可以保護要害，但被擊中後亦輕輕退開，且不能保護四肢，同時影響移動和視線。而且有友軍傷害，以致不能亂揮亂斬，不然會打中隊友。當然也有亂來的事，例如騎在馬上用拳打人。

個人感受是因為不同重量的兵器揮動的時間不同，所以要斬中敵人就要計算遲延的出手時間。同時遊戲中其實有很多的技術，如佯攻、斬轉刺等等，但是地圖上可能要同時面對三四個敵人，結果還是最普通的橫斬直刺最常用。有一些位置（如小隧道）很狹窄，不能揮劍、又不能左右移動、更不能後退，所以只好不斷向前刺，令人想起《紀效新書》中一句：「轉手皆難，焉能容得左右動跳」。但因為是遊戲所以所有人都不怕死，人人都打得很兇猛。

晨星變晚星

(圖片來源：https://mordhau.com/presskit/)

上圖中間及最右的士兵拿著的狼牙棒，在英語中會叫作Morning star，也就是晨星。不要跟「流星鎚/ 連枷」(flail)搞混，連枷是用鎖鏈連繫棍與尖鎚頭或短棍的武器。

有說這種武器會叫「晨星」，是因為這武器是醫護兵所用，用作以更仁慈的方式解決未能救活的傷者，而醫護兵大多都是在早上出動，所以叫「晨星」。但這種說法沒有得到很多證據的支持，而且被狼牙棒擊殺也算不上什麼「仁慈的方式」。

按牛津字典所說，會叫「晨星」是因為鎚頭的樣子像星。沒錯就是這麼簡單。

只是，在遊戲內這種武器被叫作「晚星(或昏星或幕星)」(Evening Star)。這大概是來自一個天文學玩笑：

在一年中的一段時間，晨星會在清晨。 當晨星消失之後，晚星出現在傍晚的暮色中。一直以來人們都以為它們是兩顆星。 然而，其實它們都是金星，由於繞著太陽公轉，令它全年都會在夜晚不同的時間中出現。

所以晨星就等於晚星。

在網上看到這遊戲中的兵器排行榜，排高位的是戟/斧槍(halberd)，而「晚星」也排在不錯位置。戟/斧槍(Halberd) 大概在現實中也很好用，未知「晚星」在現實中又是否如此呢?