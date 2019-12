【孤星淚】抗爭歌原著小說　搖身成格鬥遊戲　主角跟警察大打出手

抗爭歌曲「Do You Hear the People Sing」源自十九世紀法國名著《孤星淚》(Les Misérables,又名《悲慘世界》)的改編音樂劇。故事背景涵蓋拿破崙戰爭和1832年巴黎共和黨人起義等歷史事件,以主角Jean Valjean的一生為主軸,講述他從無奈犯罪,到獲釋出獄,到再犯潛逃,後來試圖贖罪的歷程。內容充滿對當時人民生活刻苦的描述,並對社會政府麻木不仁的控訴。

怎料得到,後來竟然有人以這部故事作題材,創作成2D 格鬥遊戲——Arm Joe。



Arm Joe是由獨立遊戲開發者Takase,在1998年以「2D Fighter Maker 」遊戲模組製作而成。遊戲把《孤星淚》的主要角色,如主角Jean Valjean、督察Javert、小女孩Cosette、富家子Marius、革命領袖Enjolras、黑店夫婦Thenardier等,通通變成格鬥角色,展開一對一的對決。



