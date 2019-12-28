【孤星淚】抗爭歌原著小說　搖身成格鬥遊戲　主角跟警察大打出手

當名著《孤星淚》變成格鬥遊戲，會變成怎生模樣？

抗爭歌曲「Do You Hear the People Sing」源自十九世紀法國名著《孤星淚》（Les Misérables，又名《悲慘世界》）的改編音樂劇。故事背景涵蓋拿破崙戰爭和1832年巴黎共和黨人起義等歷史事件，以主角Jean Valjean的一生為主軸，講述他從無奈犯罪，到獲釋出獄，到再犯潛逃，後來試圖贖罪的歷程。內容充滿對當時人民生活刻苦的描述，並對社會政府麻木不仁的控訴。

怎料得到，後來竟然有人以這部故事作題材，創作成2D 格鬥遊戲——Arm Joe。



+ 9 + 8 + 7

Arm Joe是由獨立遊戲開發者Takase，在1998年以「2D Fighter Maker 」遊戲模組製作而成。遊戲把《孤星淚》的主要角色，如主角Jean Valjean、督察Javert、小女孩Cosette、富家子Marius、革命領袖Enjolras、黑店夫婦Thenardier等，通通變成格鬥角色，展開一對一的對決。



Do you hear the people sing?（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/39h0yKU）

角色造型相當「盞鬼」之餘，每位角色的打鬥動作、絕技更是「度身訂造」，間接跟故事內容呼應。以Marius 為例，他的絕招是「People's Song」，由地下出現的亡靈發出超聲波作攻擊。故事中，ABC之友起義失敗後，同場戰友們卻都不幸就義，唯獨Marius被Valjean 救出。事後Marius 悲慟不已，歌劇中便以「Empty Chairs at Empty Tables」表現出來。



此路障包含了無盡的血和汗。（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/39h0yKU）

以Enjolras 為例，他的絕招便是「Barricade」。那正正是他起義時，舉槍振臂高呼的招牌動作。可是，這在筆者眼中，卻是另一種悲從中來，因為他最後亦是在這路障中身中八槍壯烈犧牲。



衝警盃？（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/39h0yKU）

以督察Javert 為例，他的絕招是「Infinite Justice」，召喚出源源不絕的警察作無限打擊。這正好跟故事中，契而不捨地追捕Valjean的形象。



現實有七警暗角，遊戲有白幕打一鍋。（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/39h0yKU）

警察的絕招則是⋯⋯雖然不是暗黑一角，但是否有種似曾相識的感覺？

雖然遊戲畫面不盡完美，但對於《孤星淚》粉絲而言，一定可以感受到遊戲製作者的「一番心機」，遊玩時別有一番風味。即使不熟悉故事也好，亦可以透過遊戲跟Javert、Judgement等大打出手，舒壓一番。



最後看看遊戲片段。