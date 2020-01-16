【盲俠座頭市】勝新太郎的代名詞　《海賊王》裡的「藤虎」

大底任何上一輩的影迷，都會聽過勝新太郎（1931—1997）的名號。由他主演的《座頭市》系列，足足有26部電影作品，以及100多集的電視劇。編輯J甚至一度以為，勝新太郎就是「座頭市」的角色名稱。 而對新一代來講，座頭市與他們的最大連繫，或許就是《海賊王》裡的「藤虎」。這位海軍本部大將，便是以勝新太郎作為原型。座頭市在日本人心目中的地位，由此可見一斑。

橫跨50年的盲俠傳奇

「座頭市」一角出自小說家子母澤寛（1892—1968）的短篇作品《座頭市物語》。「座頭」本為平安時代的一種官位。由於仁明天皇的兒子仁康親王罹患眼疾，他潛心隱居並召集了很多盲人研習琵琶、管弦和詩歌。仁康死後，這批盲人大多入仕，最高官位者稱為「檢校」，以下設有「別當」、「勾當」以及「座頭」。而某些在街頭賣藝的僧侶，亦會被稱為「座頭」。

座頭市的名字，點明了「盲俠」的主題。

1962年，導演三隅研次（1921—1975）將《座頭市物語》搬上大銀幕，由勝新太郎出演男主角。往後27年間，勝新太郎一直在這個角色上「緊守崗位」，直至1989年才退出舞台。2003年，著名演員北野武接棒，拍攝了新版的《座頭市》。雖然沒有成為系列作，但該片的評價依然相當不俗。

至於勝新太郎的盲俠形象，亦未有隨著他的離世而褪色。國民漫畫《海賊王》裡的海軍本部大將「藤虎」，便是以勝新太郎的座頭市為原型。可以說，座頭市的傳奇，已經橫跨了超過半個世紀。

【點擊圖片觀看資料】

+ 2

市井 盲人 俠客

作為劍戟片的經典代表，割草式打鬥自然是《座頭市系列》的必備場景。但比諸於以「仇恨」為主軸的《帶子雄狼》及《修羅雪姫》，座頭市的俠客色彩顯然濃厚得多。他很少為着個人目的出手，大部份時間都是因為路見不平，才拔刀相助。而被他拯救的對象，亦多為社會的邊緣階層，包括妓女、藝伎、寡婦，以至間諜等。換句話講，座頭市其實就是一個活脫脫的平民英雄。

但指他是傳統的俠客，卻又不那麼合適。正如上文所述，「座頭」的名號本身就帶有「市井」的意思，因此座頭市的生活作風，又跟刻板的傳統俠士形象大相徑庭。他會出入賭坊、妓院，而且經常出千，必要時就耍賴或者用劍殺出重圍。座頭市這角色的出彩之處，便是他能夠不斷打破侷限：一方面，他跳出了傳統俠士的道德框架；與此同時，他又突破了劍戟片一貫嚴肅、冷酷的基調。轉而採取一種熱鬧、歡樂的「入世」作風。

這種跳脫的定位，同樣體現在他的戰鬥方式。座頭市的盲人身份，本來就很容易讓人放低戒心，而他平時亦會將劍收藏在盲人手杖之內。外人很難想像到，他竟然會隨身攜帶兵刃，更是個能夠以一敵百的高手。此外，他反手握劍的打法，亦跟一般的武士截然不同。總之，面對著座頭市，你永遠都不能摸清他的下一步行動。

大智若愚，莫過於此。

【點擊圖片觀看資料】

+ 2

打敗「獨臂刀」

在芸芸《座頭市》作品之中，有兩套電影特別值得談論。其中之一，乃1964年的《座頭市千兩首》。綜觀座頭市50多年的歷史，很少敵人能夠真正與他匹敵。而這套《座頭市千兩首》，便屬於一個例外。蓋因本片的大反派，是由勝新太郎的哥哥若山富三郎（即《帶子雄狼》的主角「拝一刀」）所飾演。因此導演池廣一夫便特意安排兄弟兩人，來一場勢均力敵的大戰。

另一套比較有意思的作品，是1971年的《新座頭市・破れ！唐人剣》。本片由香港、日本共同拍攝，並邀請了王羽本人再飾演「獨臂刀」一角。故事講述「獨臂刀」東渡日本尋找友人，卻因為言語不通而跟座頭市發生矛盾。最終二人展開大戰，並由座頭市取得勝利。

老實說，此片的故事略為空洞，純粹是用「獨臂刀」及「座頭市」的名號來搞噱頭。然而亦從側面反映到，兩者在當時亞洲影壇的叫座力。而這種「電影宇宙」（Cinematic Universe）式的構思，在當時來說也極具創意，華人觀眾應該會尤其感到有趣。

【點擊圖片觀看資料】